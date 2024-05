Addio a Michela Lazzaretti, 25 anni: sbandata con l’auto, finisce nel fiume. Il padre: “Ti darei ogni mio respiro”

Michela Lazzaretti, una giovane donna di 25 anni, è deceduta in un tragico incidente il 19 maggio a Savignano sul Rubicone. Il dolore della famiglia e i dettagli della vicenda.





Michela Lazzaretti, una giovane donna di 25 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto domenica 19 maggio. L’episodio si è verificato a Savignano sul Rubicone, tra le frazioni di Fiumicino e Capanni, in provincia di Forlì-Cesena. Michela viaggiava a bordo di una Chevrolet Matiz quando il veicolo ha perso il controllo ed è finito nel fiume Rubicone.

Il dolore di un padre

Il padre di Michela, Giancarlo Lazzaretti, candidato a sindaco di Verucchio, ha espresso il suo straziante dolore in un post su Facebook: «Il destino ci ha voluto dividere… sarai sempre la parte migliore della mia vita. Ogni respiro che mi rimarrà, sarà l’aria che avrei voluto darti per vivere». Queste parole commoventi riflettono il profondo legame tra padre e figlia e l’immensa perdita che la famiglia sta affrontando.

Dettagli sull’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 19:30, mentre Michela e una sua amica, residente a San Marino, percorrevano via Rubicone. Per cause ancora da determinare, l’auto ha sbandato, ha urtato un terrapieno e infine è precipitata nel fiume. L’amica di Michela, fortunatamente, è riuscita a liberarsi dall’abitacolo e si è salvata, riportando ferite non gravi.

La tragica fine di Michela

Quando i soccorsi sono arrivati sul luogo dell’incidente, Michela era ancora intrappolata tra le lamiere dell’auto e purtroppo era già deceduta. Gli investigatori stanno cercando di capire se la giovane abbia perso conoscenza a seguito dell’impatto, il che potrebbe averle impedito di sganciare la cintura di sicurezza e tentare di mettersi in salvo.

Le autorità continuano le indagini per chiarire le esatte dinamiche dell’incidente. La comunità è sconvolta dalla tragedia e si stringe attorno alla famiglia di Michela, offrendo sostegno in questo momento di immenso dolore.