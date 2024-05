Chi era Francesca Russo, la giovane trovata senza vita a Ciampino dopo una serata al Jackie O’

Francesca Russo, giovane estetista di ventisei anni, è stata trovata senza vita questa mattina nell’abitazione del compagno a Ciampino. Le indagini sono in corso per chiarire le cause del decesso.





Francesca Russo, una giovane di 26 anni che lavorava come estetista in un centro a Prati, è stata trovata morta questa mattina nella casa del suo compagno in via Alessandro Guidoni a Ciampino. La tragica scoperta è stata fatta dal fidanzato, un uomo di 39 anni, che ha immediatamente allertato il 112, ma purtroppo per Francesca non c’è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari, giunti sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso.

Le ipotesi sulle cause della morte

Francesca aveva trascorso la serata precedente al Jackie ‘O, un noto locale romano, e secondo una delle ipotesi, potrebbe aver assunto stupefacenti, morendo per overdose. Tuttavia, il compagno ha negato con forza questa possibilità. Non si esclude che la giovane possa aver avuto un malore in seguito all’assunzione di alcol. Recentemente, Francesca si era sottoposta a un intervento al naso e stava assumendo dei medicinali. Potrebbe essere stato un mix di farmaci e alcol a causarle un malore fatale, ma solo l’autopsia potrà fornire una risposta definitiva.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri di Castel Gandolfo stanno conducendo le indagini per fare luce sulle circostanze della morte. Dai primi riscontri, è emerso che Francesca e il suo compagno sono rientrati a casa intorno alle 4 del mattino. Mentre il fidanzato si è ritirato in camera da letto al piano superiore, Francesca si è addormentata sul divano. Quando il 39enne si è svegliato e ha trovato la giovane priva di vita, ha immediatamente chiamato i soccorsi.

L’uomo è stato ascoltato come persona informata dei fatti e la sua versione è risultata credibile agli inquirenti. Nell’abitazione non sono stati rinvenuti stupefacenti e sul corpo di Francesca non sono stati trovati segni di maltrattamento o percosse.

Un mistero da chiarire

La morte di Francesca Russo ha sconvolto la comunità locale e lasciato molti interrogativi. Le indagini continueranno per accertare la verità dietro questa tragica vicenda. Solo l’esame autoptico potrà chiarire le cause del decesso e fornire risposte alle tante domande ancora aperte