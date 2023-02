Oroscopo Branko domani 7 febbraio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Non dimenticare mai che bisogna imparare a condividere le emozioni positive e negative con gli altri. In questo modo potrai scambiare tante esperienze vissute. Amore: momento in cui ti sentirai molto a tuo agio con la persona che ami e vivrai una giornata intensa. Prova a invitare la tua anima gemella da qualche parte a cena. Ricchezza: Saranno giorni in cui le questioni finanziarie, lavorative e commerciali saranno fortemente favorite dalle stelle. Sfrutta al massimo le buone energie. Benessere: non lasciare che la tua insicurezza ti limiti. Osa fare un restyling, andare dal parrucchiere o fare shopping nel centro commerciale che ami così tanto.

Capricorno

In questo giorno, preparati perché dovrai affrontare situazioni piuttosto complicate in cui attiverai qualche aspetto nascosto della tua personalità. Amore: presta attenzione a ciò che ti dice il tuo partner e troverai nuovi modi per riconquistarla. Inizia a liberare i sentimenti e le emozioni che affiorano. Ricchezza: in breve tempo le tue entrate tenderanno ad aumentare. Ma dovrai controllare le tue spese superflue, altrimenti non vedrai i profitti. Benessere: sappi che dovrai prestare maggiore attenzione alla tua condizione fisica. Cerca di mantenere la posizione, altrimenti soffrirai di contratture e mal di testa. Non automedicare.

Acquario

In questo giorno, cerca di risolvere quel problema e smettila di trovare scuse. Non mollare se le cose non vanno per il verso giusto. Evita di perdere la speranza. Amore: rinuncia ai rancori e volta pagina sui vecchi problemi con il tuo partner. Non trattenerti, poiché avrai l’opportunità di esprimere tutto ciò che senti. Ricchezza: quando provi a fare acquisti, controlla i prezzi e non rimanere con il primo budget. In questo modo potrai migliorare le offerte e ottenere un ottimo prezzo. Benessere: scopri come sbarazzarti dei problemi che feriscono la tua vita e ti influenzano fisicamente. Distraiti oggi e dimentica i problemi.

Pesci

Fai del tuo meglio per non essere così ansioso nella vita. Abbi perseveranza e pazienza e vedrai che in breve tempo otterrai ottimi risultati in ciò che proponi. Amore: se hai una relazione, la relazione sarà soddisfacente e senza alti e bassi. Se sei single, non sforzarti di trovare una persona. Ricchezza: ti sveglierai molto stanco e con poca voglia di fare qualsiasi cosa. Quando inizierai a lavorare, se ne andrà, poiché il tuo capo richiederà molte delle attività in sospeso che hai. Benessere: l’ introspezione sarà molto utile per evitare tensioni dannose per la salute. Cerca di prenderti un momento per riflettere in solitudine.