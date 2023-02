Cristiano Malgioglio, terremoto in Turchia: “Il mio ex fidanzato è sotto shock”

Alla notizia della tragedia che si è abbattuta sulla Turchia, ho subito telefonato alla mia ex compagna che risiede ad Adana, racconta Cristiano Malgioglio. Un potente terremoto aveva colpito il Paese meridionale e il nord della Siria nella notte tra domenica e lunedì (alle 2:17 ora italiana). Il mio migliore amico, originario del Paese e residente nella città colpita dal sisma, mi preoccupava molto e mi sono sentito sollevato quando alla fine mi ha contattato via Whatsapp per confermarmi che lui e la sua famiglia erano salvi. Mi ha riferito che tutto ciò che poteva vedere era la distruzione.

Dopo diversi anni insieme, ha condiviso il suo amore per la sua famiglia che ora sta affrontando la strada fredda e le conseguenze di un forte boato. Tutto ciò che vede intorno a sé è morte e distruzione, lasciandolo in uno stato di shock. Sua nonna è su una sedia a rotelle, ma hanno la fortuna di avere un cottage, lontano dagli alti edifici crollati. Malgioglio, che aveva una forte affinità con la Turchia, aveva già acquistato un biglietto per soggiornarvi per dieci giorni dopo “Tale e quale show”. Tuttavia, il destino aveva piani diversi. È profondamente solidale con il popolo turco e con l’esperienza traumatica che sta vivendo.

Le sfortunate conseguenze del terremoto in Turchia sono state devastanti.

Il bilancio attuale delle vittime del terremoto in Turchia ha superato il migliaio e altre centinaia di feriti. Il Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs) stima una probabilità del 47% che il bilancio delle vittime sia compreso tra 1.000 e 10.000, una probabilità del 20% che sia compreso tra 10.000 e 100.000 e una probabilità del 27% che sia compreso tra 100 e 1.000. Queste stime si basano sulla storia sismica della regione, sulla popolazione e sulla vulnerabilità delle strutture nelle aree più colpite. Si stima che i danni possano variare da 1 a 10 miliardi di dollari.

Dieci province sono state colpite dal terremoto di oggi, dalle pianure costiere di Adana alle vette di 2.500 metri di Malatya. Questo è considerato uno dei terremoti più potenti ed estesi degli ultimi decenni.