Oroscopo Branko domani 7 gennaio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Sarà molto positivo per la tua vita se cerchi di non riconsiderare questioni del passato che riportano solo ricordi spiacevoli. Pensa al presente e al futuro. Amore: Cerca di porre dei limiti precisi nella relazione. Le critiche della tua anima gemella saranno intollerabili e potresti finire per litigare. Ricchezza: ottima giornata per iniziare una nuova attività nel settore che ti interessa tanto. Smettila di dubitarne e metti tutta la tua energia se ci sono interessi importanti in gioco. Benessere: fai attenzione, poiché il tuo fastidio raggiungerà livelli allarmanti. Un giro di shopping o una bella chiacchierata con i tuoi amici cambieranno il tuo umore.

Vergine

Sbarazzati dell’idea di voler convincere tutti con i tuoi pensieri. Cerca di persistere nei tuoi obiettivi e quindi li raggiungerai prima del previsto. Amore: prova a cambiare alcuni atteggiamenti che hai con la tua anima gemella e osa innovare nella privacy. Sappi che otterrai ottimi risultati.Ricchezza: fai i conti e impegnati solo in ciò che sai di poter offrire. Se vedi che i soldi non bastano, non indebitarti ancora di più con quell’elettrodomestico.Benessere: evita di disperare se le cose non vanno come previsto, poiché i piani che hai elaborato non funzionano come desideri. Rilassati e pensa facile.

Bilancia

Anche se non vuoi ammetterlo, sei una persona con buoni sentimenti. Sappi che oggi dovrai esprimerli senza temere che approfittino della tua buona fede. Amore: se c’è qualcosa che non ti piace della tua anima gemella, prova a commentarla ma senza aggressività. Non essere intollerante, trova un modo calmo per esprimerlo.Ricchezza: nel pomeriggio, uscite e cercate diversi budget per spendere il necessario. In questo modo puoi apportare alcune modifiche alla tua casa. Benessere: inizia a lasciar andare tutti i ricordi negativi. Prova a iniziare un’attività fisica che ti piace e questo ti aiuterà a liberare la mente.

Scorpione

Le stelle potranno attivare la loro energia di spinta e vi permetteranno di sentirvi pieni, originali e con troppa forza per avanzare negli obiettivi prefissati. Amore: oggi la tua anima gemella sarà deliziata con te e saprà che non sarai in grado di liberarti dal tuo magnetismo. Cogli l’occasione per proporre ciò che desideri tanto. Ricchezza: sarebbe bene se non dubitassi per un minuto della possibilità di estinguere quel debito, dal momento che hai abbastanza soldi. Paga oggi. Benessere: cerca di evitare il rumore generale. La tua mente e il tuo corpo chiederanno una pausa. Cerca di organizzare una gita fuori città per il fine settimana.