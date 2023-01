Oroscopo Branko domani 7 gennaio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

È ora di agire e dedicarti alla risoluzione di quel problema che ti preoccupa da giorni. Rilassati perché otterrai il risultato che hai sempre desiderato.Amore: ristabilirai il contatto con una persona che ami. Non perdere l’occasione e chiarisci tutti i malintesi che esistono tra le due parti. Ricchezza: la Luna in opposizione può causare disaccordi con il tuo capo in questo giorno. Se non siete d’accordo, riunitevi e parlate, evitate di litigare. Benessere: attraverserai una giornata in cui ti sentirai molto irritabile e vorrai esplodere. Sappi che in quei momenti non c’è niente di meglio che rifugiarsi nella lettura.

Capricorno

Raggiungerai il benessere interiore che stavi aspettando da tanto tempo e questo ti aiuterà ad affrontare con buon umore molti dei problemi che si presentano in questo giorno. Amore: sappi che ti sentirai molto meglio se inizi a dire a quella persona che ami così tanto quello che provi. La relazione migliorerà a passi da gigante. Ricchezza: evitare di lasciare le decisioni finanziarie nelle mani di terzi. Scoprilo da solo e vedrai che le tue finanze saranno presto sulla buona strada. Benessere: preparati, poiché le tue energie saranno su e giù. Fai ciò che è possibile e stai lontano dalle discussioni familiari che potrebbero sorgere in questo giorno.

Acquario

Resta preparato, poiché si stanno avvicinando nuovi cambiamenti e riforme che ti daranno i benefici che hai sperato nella tua vita professionale e personale. Amore: Solo per oggi cercate di liberarvi di alcuni impegni poco importanti, dato che avrete bisogno di vivere intensamente ogni momento con il vostro partner. Ricchezza: approfittane, se ne hai l’opportunità, poiché otterrai abbastanza originalità per iniziare una nuova avventura da solo o con il tuo partner. Benessere: riceverai un invito per un viaggio da una persona inaspettata che ti aiuterà ad aprire nuove strade a livello spirituale. Prepara le borse.

Pesci

Comprendi che se ritardi troppo a lungo i tuoi piani, non sarai in grado di realizzarli. Smetti di prestare attenzione ai giudizi degli altri e decidi tu stesso. Amore: Cerca di usare parole chiare e così puoi cancellare un malinteso con quella persona che apprezzi. Non restare più in giro e vieni per una chat per adulti. Ricchezza: controlla ciascuno dei conti e cerca di organizzare meglio tutte le responsabilità. Non lasciare che il caos rovini le tue finanze. Benessere: se ti senti troppo stressato, sappi che dovresti rimandare di qualche giorno le sfide professionali ed entrare in contatto con il tuo lato spirituale.