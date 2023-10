Oroscopo Branko domani 7 ottobre 2023, previsioni al Top

Ariete

Ancora una volta, le discussioni con i tuoi genitori possono finire oggi come il rosario dell’alba. Non si tratta di chi ha ragione, ma del principio di autorità. Evitare impegni difficili da mantenere. Hai già abbastanza lavoro per entrare in nuove aziende e la tua famiglia si lamenta troppo spesso delle tue assenze. Se non riesci a mantenere le promesse, è meglio non mantenerle. Devi accettare che non hai tempo da dedicare a tutte le cose che vorresti.

Toro

La tua immaginazione è molto potenziata in questi giorni e ti offre momenti di ispirazione che puoi sfruttare al meglio nei processi di creazione artistica. La tua preoccupazione per i problemi e le sofferenze degli altri dà molto significato alla tua vita, ma prosciuga la tua energia ogni giorno che passa. Prendi un respiro. Non aver paura di dichiarare le tue preferenze in pubblico o di cedere alle pressioni degli altri. Se lo fai, negherai te stesso.

Gemelli

Qualcosa di molto interessante e sicuramente redditizio spezzerà a metà la tua agenda oggi. Se necessario, modifica i tuoi piani per poter cogliere questa opportunità con tutti i tuoi sensi. Non aver paura dei cambiamenti, perché ci sono buone probabilità che siano in meglio. Anche se all’inizio le notizie ti confondono, entrerai nel ritmo prima di quanto pensi. Oggi sentirai un’attrazione insolita per qualcosa di proibito o comunque di non conveniente. Reprimi i tuoi impulsi o finirai nei guai.

Cancro

Se continui ad andare dove non sei chiamato, l’unica cosa che finirai per fare sarà chiedere problemi di cui non hai bisogno. Inoltre, non devi vincere nulla di importante. Quella che prometteva di essere una giornata piacevole verrà distorta da cattive notizie nell’ambiente familiare più stretto. Cerca di essere vicino alla fonte di quella preoccupazione. Ti senti fortunato perché sei riuscito a guadagnarti da vivere facendo ciò che più ti piace e i soldi ti entrano in casa con sorprendente facilità.

Leone

Questo sarà un giorno molto inappropriato per le riconciliazioni. La tensione con una persona vicina, forse il tuo partner, non consentirà che la comunicazione tra voi sia ottimale. Inizierai la giornata come tutte le altre, ma a metà mattina accadrà qualcosa che cambierà la giornata e potrebbe scuotere la tua vita per le prossime settimane. Affrettati a controllare le spese, perché se non lo fai, a fine mese dovrai accontentarti di quanto basta ed è probabile che avrai una spesa imprevista.

Potrebbe essere un’esperienza che non hai mai realmente affrontato, ma parlare con te stesso, essere onesto senza paura, può aiutarti a uscire dalla tua routine. Oggi sarà una pessima giornata per chiedere consigli. Non darli ad altri, perché potresti finire nei guai. E non accettare ciò che propongono gli altri, perché possono farti sbagliare. Metti ordine nei tuoi conti. Forse non troverete sorprese, ma troverete una piccola tendenza alla spesa inutile che persiste negli ultimi tempi.

Agite a sangue freddo in una situazione complicata in cui voi e chi vi accompagna potete mettervi in ​​gioco. Solo se non perdi i nervi potrai uscirne illeso. Oggi ti proporranno una sfida che crederai di essere preparato ad affrontare con successo. Analizzare bene le condizioni e, soprattutto, leggere bene le clausole scritte in piccolo della proposta. È possibile che oggi ti trovi in ​​mezzo a due persone che ami moltissimo, ma che sono molto opposte l’una all’altra. Non immischiarti.

Scorpione

Sostituisci l’orgoglio con il buon senso e farai in modo che le persone intorno a te abbiano un’opinione migliore di te. Buona giornata per uscire e divertirsi all’aria aperta. Non confidate nei favori o negli aiuti esterni, perché raccoglierete solo delusioni. Affidati alle tue capacità e otterrai risultati soddisfacenti. Una giornata molto adatta per prendere decisioni economiche, perché vedrete chiaramente tutti gli aspetti di un’attività che può essere molto redditizia.

Sagittario

Ascoltare è sempre la parola chiave per risolvere i problemi relazionali. Tendi troppo a seguire la tua strada senza renderti conto di avere un compagno di viaggio. Se non vuoi che si sappia qualcosa, non dirlo. E se lo fai, non lamentarti poi della mancanza di riservatezza della persona a cui hai affidato le informazioni. Preparati a una forte discussione in famiglia, magari con tuo padre o tua madre. Avrai bisogno di tutte le tue risorse.

Alcuni dei principali problemi che ti hanno preoccupato negli ultimi tempi stanno scomparendo e ti lasciano il tempo di modellare il tuo futuro. Anche se hai ancora dei dubbi a riguardo, questo potrebbe essere un buon momento per associarsi, per unire le forze con altre persone solvibili e affidabili. Guadagnerai molto. Giornata adatta per lo shopping. Il tuo spirito si sentirà confortato dai cambiamenti del tuo aspetto o dal rinnovamento del tuo guardaroba.

Acquario

La creatività, tutto ciò che riguarda la letteratura o le arti, è un campo particolarmente fertile per il tuo spirito in questi giorni. Lavoraci e avrai successo. La tua obiettività sarà fortemente minata oggi da un malinteso su una questione importante. Controlla attentamente i precetti su cui ti basi altrimenti sbaglierai. Assumere un atteggiamento più positivo nei confronti della vita sta cominciando a essere una realtà più vicina rispetto a solo una settimana fa. Ti senti forte.

Pesci

Rimani il più vicino possibile alla tua famiglia o ai tuoi amici oggi, perché in uno di essi accadrà qualcosa che richiederà la tua piena attenzione fin dal primo momento. Hai bisogno di un po’ più di ordine nella tua vita, di un’organizzazione che ti dia tranquillità e riposo. Cercatelo soprattutto a casa, ma anche al lavoro. Nonostante il loro precedente comportamento dubbioso, considera di dare una seconda possibilità a una persona che te ne chiede sinceramente una.