Oroscopo Branko domani 8 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Oggi vi aspetta una giornata molto fortunata in ambito sentimentale o familiare, o un po’ di entrambi. Giove però è potente e dominante ma non troppo armonioso, e forse la fortuna che vi porta in questo momento non è consolidata quanto vorreste, quindi dovete vivere il momento e poi lo vedrete.

Capricorno

Oggi si apre per te una settimana che può portarti grandi cambiamenti, tra cui magari un viaggio inaspettato, o una persona cara che viene a trovarti da lontano e inaspettatamente. Non è una brutta settimana, anzi, eppure ti ritroverai minacciato o dominato da irrequietezza o emozioni negative.

Acquario

Stai per realizzare qualcosa che hai sognato a lungo in questa settimana appena iniziata o forse anche oggi. Momento di grande ottimismo, entusiasmo e intensa attività. Tuttavia, nonostante tutta la tua gioia devi avere la testa fredda perché alla fine potrebbe essere tutta un’illusione.

Pesci

Grande tristezza o abbattimento che sarà giustificato, anche se allo stesso tempo potrebbe anche essere fortemente accresciuto dal tuo grande bisogno di leccarti le ferite e abbandonarti alla malinconia per cercare l’affetto o il sostegno degli altri. Non sarà una brutta giornata per te, ma sei stanco di dare sempre il massimo e poi di essere preso a schiaffi.