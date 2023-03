Oroscopo Branko domani 8 marzo 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 8 marzo Sagittario

Da oggi si apre per te un periodo di cambiamenti importanti che riguarderanno la tua vita intima e familiare, non è qualcosa che inizierà all’improvviso, ma la stabilità emotiva sarà sostituita dalla fine di un ciclo e dall’entrata in un altro nuovo. Ma se lo vedi positivamente, sarà la tua occasione per promuovere i cambiamenti di cui avevi già bisogno.

Oroscopo Branko 8 marzo Capricorno

Non adagiarti sugli allori, sai che per te è sempre tutto difficile e anche quando le cose vanno bene e i successi arrivano, non sei mai libero dal pericolo che possano tradirti e cercare di portarti via ciò che hai raggiunto, e un pericolo di questo tipo ti perseguiterà oggi o nei giorni di questa settimana, ma se stai attento non accadrà nulla di male.

Oroscopo Branko 8 marzo Acquario

Oggi è un giorno molto fortunato per te perché Saturno sta finalmente lasciando il tuo segno dopo più di due anni. D’ora in poi tutto comincerà ad andare per il meglio per te e tu stesso, interiormente, ti sentirai meglio e recupererai il tuo ottimismo, ma tutto questo avverrà lentamente con l’avanzare della primavera. Congratulazioni.

Oroscopo Branko 8 marzo Pesci

Da oggi Saturno inizierà a transitare nel vostro segno fino al 2025. Non sarà un influsso facile perché vi piace vivere in un mondo di sogni, ma Saturno vi porterà nella realtà, ma il grande vantaggio è che anche da ora avrai più possibilità di riuscire a trasformare tutti quei sogni in realtà attraverso lo sforzo.