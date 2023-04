Oroscopo Branko domani 9 aprile 2023: assurde previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Il magnifico influsso di Giove che è in transito in Ariete sta facendo e vi farà risolvere con successo la stragrande maggioranza dei problemi e delle tensioni lavorative, finanziarie e sociali o mondane. E questa stessa cosa accadrà a te oggi, con una giornata tesa e preoccupante ma con un lieto fine.Oggi: gli incantevoli raggi del sole questa mattina invitano all’indulgenza e alla vanità. La tua tendenza è quella di appoggiarti troppo sugli altri, così come di esercitare un egocentrismo che non corrisponde a offrire nulla in cambio. Questo ci fa sentire inutili e inutili a chi ci è vicino, generando quindi grande incertezza e frustrazione nel percepirci esclusi dall’ambiente sociale che ci circonda. Il modo migliore per evitarlo è cercare alternative costruttive per servire sia te stesso che chi ti circonda, cercando di essere più solidale e dare senza ricevere nulla materialmente o emotivamente parlando.

Toro

Non rilassarti credendo di avere il controllo di tutto nel tuo lavoro o nella tua vita, a volte i pericoli o i nemici più grandi sono proprio più vicini a noi di quanto pensiamo, sono quelle persone o situazioni che non controlliamo mai perché ci fidiamo di loro. Fai attenzione ai tradimenti e agli attacchi da dietro. Oggi: Dovrai fare quella telefonata che tanto hai meditato. Quella persona sta aspettando che tu decida presto. Amore: giornata eccellente per le tue relazioni, perché saprai cosa sta arrivando prima che accada. Approfitta per avere tutto a tuo favore. Ricchezza: è tempo di affrontare le tue preoccupazioni finanziarie e adottare misure per aumentare ancora una volta le riserve. Meglio risparmiare. Benessere: non è il momento di agire anche se sei tentato di farlo. Meglio guardare e finirai per adottare un approccio completamente diverso.

Gemelli

La settimana si apre con un giorno fortunato, gioioso o felice in cui avrai una riunione con una persona cara o una buona notizia in relazione a qualcuno che è lontano. Ma oltre a ciò, sarà anche una giornata ideale se lavori davanti al pubblico o per tutti i tipi di relazioni sociali in generale. I tuoi sforzi avranno successo. Oggi: non puoi prendere decisioni che influiranno in modo significativo sul tuo futuro indifferentemente, o tutti i tuoi sforzi andranno in malora. Amore: essere fedeli non deve diventare un sacrificio. Avoca i tuoi sentimenti alla persona che ami sinceramente. Ricchezza: non lasciarti ingannare dai giochi mentali di colleghi dispettosi. Fai solo il tuo lavoro. Benessere: sebbene il denaro rappresenti un mezzo per realizzare i nostri sogni, non dovrebbe essere l’asse dell’esistenza. Trova il tuo lato spirituale.

Cancro

Il lunedì è il giorno della Luna e del vostro segno Cancro, ma allo stesso tempo è anche un giorno difficile per voi, il momento di riprendere il contatto con la realtà e gli impegni del lavoro. Oggi potrai risolvere i tuoi problemi e doveri con successo, anche meglio di altre volte, anche se dentro di te non potrai evitare la malinconia. Oggi: l’arrivo di tempi migliori spingerà la necessità di avere un bell’aspetto e in salute, quindi una dieta non ti farebbe male. Amore: invita il tuo partner a godersi una serata. L’amore per tutti i piaceri della vita può portarti a livelli meravigliosi. Ricchezza: Concediti del tempo per riflettere, non prendere decisioni affrettate, così potrai essere padrone delle tue azioni con assoluta tranquillità. Benessere: Favorisci i contatti con persone diverse per poter realizzare quanto ti sei proposto il prima possibile. Avanti con determinazione.