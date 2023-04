Oroscopo Branko domani 9 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Oggi è uno di quei giorni che possono essere definiti a cuore aperto. Ariete, non hai motivo di nascondere i tuoi sentimenti verso le persone che ami e alle quali hai molto da dare. I tuoi sentimenti sono in pieno svolgimento e ti spingono a offrire le più calorose manifestazioni di affetto. Che non sempre ti viene naturale. E non esitate a chiedere una giusta remunerazione, con umorismo, ovviamente…

Toro

Oggi dovreste aspettarvi di ricevere una lezione di umiltà. Toro, potresti essere chiamato a condividere le responsabilità di un progetto che fino ad ora avevi fatto da solo. Oppure ti potrebbe essere chiesto di condividere il tuo bellissimo ufficio per soddisfare le esigenze della crescita della tua attività. Potrebbe essere che all’inizio non andavi molto d’accordo, ma la parte positiva sarà che andrai molto d’accordo con questa nuova (e invadente) persona.

Gemelli

Molto probabilmente, oggi dovrai ricorrere alla parte più potente in te. Le situazioni che affronterai richiederanno sia una certa intuizione che una forza quasi virile per superarle. E questo equilibrio che dovrai trovare ti lascerà esausto alla fine della giornata. Gemelli, dovrai andare più in profondità in te stesso per non essere sopraffatto dagli eventi.

Cancro

Già quando ti svegli questa mattina molto probabilmente sentirai che devi cambiare qualcosa nella tua vita. È il tipo di giornata in cui, Gemelli, in piedi davanti allo specchio del bagno, dovrai prendere grandi decisioni: metterti a dieta, andare in palestra… In breve, prenditi molta più cura del tuo corpo. Ma per andare più veloce, sai già che puoi anche cambiare vestiti o fare un buon massaggio. Tutto andrà bene per farti sentire meglio con te stesso o per sedurre qualcuno…

Leone

Il tempo si è fermato nella tua vita amorosa. Forse hai recentemente litigato con la tua ragazza. Forse è perché hai opinioni diverse sulle prossime scadenze da rispettare. Leone, non dovresti vivere la situazione come un dramma. In fondo, sapete benissimo che condividete molte cose. Quindi oggi dovresti moderare la tua reazione e prendere l’iniziativa di avere una buona conversazione tra adulti responsabili.

Vergine

Oggi ti vedrai raccogliere i frutti dopo un lungo periodo di gestazione. Si trattava di realizzare le cose e quindi risolvere vecchi problemi relativi al tuo bisogno di riconoscimento sociale. Non cercare tanto l’approvazione, amica Vergine, poiché è l’unico modo per contattare il nucleo della tua forza. Sei “il padre dello zodiaco” e quindi hai bisogno di un genitore in meno degli altri…

Bilancia

Oggi è un buon giorno per fare il punto sulla tua vita amorosa. Se le cose non stanno andando bene in questo momento, è tempo per te di prendere in mano la situazione. Bilancia, non dovresti rimpiangere di più mentre aspetti giorni migliori, dovresti apportare le modifiche. Se vivete in coppia, dovreste cercare di comunicare meglio e mettere in comune i due ambiziosi progetti. Anche se le cose si evolvono lentamente, questo primo passo aumenterà il tuo morale.

Scorpione

La convivenza è uno scambio. Se in questo momento hai la sensazione di essere quello che dà di più e quello che riceve di meno, dovresti reagire in qualche modo. Scorpione, questa situazione potrebbe essere solo temporanea, ma dovresti essere chiaro. La soluzione migliore è parlarne apertamente con chi condivide la tua vita. I problemi professionali potrebbero essere la causa del cambiamento nel tuo comportamento. Dovresti aiutarla a fidarsi di te.

Sagittario

Sicuramente sei in una fase in cui vuoi cambiare la routine della tua vita amorosa. Sagittario, se attualmente vivi in coppia, alcune abitudini e alcuni riflessi automatici iniziano a pesare su di te. Dovresti renderti conto che nulla è mai fissato per sempre. Ed è probabile che anche il tuo partner voglia un cambiamento. Dovreste uscire insieme per incontrare nuove persone ed essere particolarmente socievoli. La tua vita quotidiana si illuminerà rapidamente.

Capricorno

Ci sono giorni in cui il fascino di tutti funziona particolarmente bene. E questo sarà il tuo caso oggi. Capricorno, se ti trovi a lavorare in un’azienda, invitato a una festa o a una cena, attirerai l’attenzione quasi con tuo rimpianto. Va detto che sarete di ottimo umore e questa gioia di vivere sarà contagiosa. Se siete single, questa situazione decisamente positiva vi porterà piacevoli sorprese.

Acquario

Oggi c’è un clima di tenerezza e sensibilità al quale sarebbe bene che partecipassi. Anche se il tuo temperamento è di natura più combattiva, a volte duro, dovresti cercare di abbassare un po ‘la guardia. Acquario, avanzerai sia nella tua vita professionale che nella tua vita di coppia se lasci un divario maggiore nella delicatezza e nella dolcezza. Non pensare che prestare maggiore attenzione agli altri sia una debolezza, al contrario.

Pesci

È vero che l’arte della seduzione è qualcosa di eccitante. Purché non ti tolga di mezzo. Oggi ti chiederai se sei circondato da brave persone, se ti innamori di chi ti si addice… Potresti anche incontrare situazioni imbarazzanti in cui non osi più dire all’altra persona che non sei più attratto da loro. Quindi, Pesci, dovresti controllare tutto questo…