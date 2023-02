Oroscopo Branko domani 9 febbraio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 9 febbraio Sagittario

Le prime promesse che devi mantenere sono quelle che fai a te stesso. Se imbrogli, non sopravvivrai. Hai bisogno di più disciplina, soprattutto quando si tratta di salute. L’apatia e l’inattività ti fanno impazzire. Se non riesci a sopportarlo, cerca soluzioni ma non trascinare gli altri, almeno se non lo vogliono come te. Dice il proverbio che chi non gioca gioca bene. Se senti una forte attrazione per il gioco d’azzardo, prova oggi a deviarla verso il tuo sviluppo intellettuale. Questo funzionerà.

Oroscopo Branko 9 febbraio Capricorno

I buoni risultati ottenuti nel tuo lavoro hanno innalzato la tua autostima e questo ti spinge a nuove sfide con forza. In campo lavorativo, interessanti novità. Molte idee combattono nella tua mente per uscire. Cerca di stabilire un ordine in modo che queste idee emergano man mano che possono avere un senso. Assicurati che il tuo atteggiamento non sia troppo passivo oggi nella relazione con il tuo partner, perché la sua attenzione potrebbe essere facilmente dirottata su un’altra persona. Mantenere la tensione sessuale.

Oroscopo Branko 9 febbraio Acquario

Fai attenzione a chi ti avvisa che hai bisogno di un po’ più di riposo e dedicati oggi, ad esempio, a guardare fuori dalla finestra, a leggere un libro o a riordinare le tue cose. Fai una passeggiata mattutina. Giornata indicata per dimenticare un po’ il lavoro. Non perdere di vista il fatto che i tuoi sforzi sul posto di lavoro sono destinati ai tuoi figli, quindi dovresti goderteli. Hai bisogno di un po’ di privacy per risolvere i problemi sentimentali che stai attraversando. Non preoccuparti, ti riprenderai presto e potrai tornare al tuo solito stato.

Oroscopo Branko 9 febbraio Pesci

Continui a rimandare una conversazione con i tuoi genitori che prima o poi dovrai affrontare anche se non ti piace. Provalo oggi, perché alla fine non sarà così traumatico come pensi. Oggi ti renderai conto di come i tuoi figli o addirittura i tuoi nipoti stiano cambiando a una velocità vertiginosa. Sii felice per loro invece di preoccuparti della tua età. Una passeggiata con la tua famiglia è conveniente per te. Bevi abbastanza acqua perché sarà di grande beneficio per il tuo corpo. Anche se non ne hai molta voglia, fai uno sforzo. Noterai presto un miglioramento nel tuo funzionamento.