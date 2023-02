Oroscopo Branko domani 9 febbraio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 9 febbraio Ariete

Il risparmio è ancora un concetto che non si finisce di assimilare. Impegnati di più in questo senso, perché in un futuro molto prossimo sarai grato di avere un cuscino di denaro. Smetti di pensare costantemente che la persona accanto a te non sia quella che vorresti. Siate consapevoli che le cose stanno così ed è meglio che cerchiate intorno a voi virtù e non difetti. Non lasciar passare altro tempo e inizia i piani che hai preparato negli ultimi mesi. In campo professionale avrai semaforo verde questa settimana, non lasciare che diventi rosso.

Oroscopo Branko 9 febbraio Toro

Stai molto attento oggi con i documenti che ti danno da firmare. Leggili bene, specialmente i caratteri piccoli, perché se riesci a non avere più di un mal di testa. Devi mangiare qualcosa di meno per cena. Sii molto chiaro che l’amore platonico è proprio questo e che se ti chiudi ad altre possibilità, potresti perdere più di una buona opportunità. Non esitare a festeggiare con le persone che ami i successi economici e professionali che hai ottenuto. È tempo di unirci e premiare anche i vostri collaboratori.

Oroscopo Branko 9 febbraio Gemelli

Se il tuo mal di testa non scompare, consulta un medico. Inoltre non è una cattiva idea ricorrere ai rimedi che la medicina alternativa può fornirti, se davvero ti fidi. Uno di questi giorni incontrerai una persona che in passato ha esercitato su di te una potente attrazione fisica. La loro presenza e attenzione possono destabilizzarti. Stai attento con la bevanda. Non aspettare che siano gli altri a dirti le cose e vai alla ricerca delle informazioni di cui hai bisogno verso le fonti dove fluiscono. Se queste informazioni sono di prima mano, varranno il doppio.

Oroscopo Branko 9 febbraio Cancro

I cambiamenti che hai apportato di recente alla tua immagine esterna denotano una certa instabilità o una sorta di crisi. Questo non è necessariamente negativo, continua così se ti senti a tuo agio. Sarai sorpreso oggi a flirtare con qualcuno sconosciuto e questo ti preoccuperà. Se è solo un gioco, non succede niente, divertiti. Se pensi di poter andare oltre, pensa alle conseguenze. Non permettere loro di continuare a usarti contro altre persone, questo non è nei tuoi interessi. Se necessario, tira fuori il genio che ti porti dentro e lascia andare le cose come pensi.