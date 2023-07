Oroscopo Branko domani 9 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Non dimenticare che l’onestà e l’onestà devono essere alla base di tutte le tue azioni, anche in quelle che implicano competizione o competizione. Se devi prendere una decisione importante, cerca il supporto di una persona di fiducia che ti consigli, perché il tuo giudizio oggi non è molto equilibrato. Se il vostro partner appartiene a una delle case dell’elemento Fuoco, in questi giorni le relazioni saranno burrascose di giorno, ma appassionate di notte.

Toro

Le tue convinzioni sono al di sopra delle questioni circostanziali, non importa quanto ti diventino difficili le cose per essere coerente con te stesso. Riceverai un’offerta o proposta importante in ambito professionale. Medita prima di prendere decisioni che cambiano la vita e consulta chi ti circonda. Non è male aiutare gli altri e metterci tutto il tuo impegno, ma pensa che oggi quello che avrà più bisogno del tuo aiuto sarai te stesso. Dire di no ad alcune cose.

Gemelli

Almeno per il momento non ti conviene cambiare vita. Anche se hai in mente di apportare modifiche, devi aspettare un momento più opportuno per farlo. Tuttavia, sedersi accanto al telefono di solito non è il modo migliore per organizzare la settimana. Se non hai piani precedenti, prendi l’iniziativa e usa la tua immaginazione. Passione ed equilibrio emotivo vanno di pari passo in questo momento. Non fermarti se hai voglia di lanciarti nell’amore, ma metti le necessarie misure di sicurezza.

Cancro

Una persona che ti ama ti farà del male senza volerlo, senza poter fare nulla per rimediare. Tuttavia, sarà molto difficile per te capire e perdonare. Hai perso la capacità di contattare persone dell’altro sesso o di connetterti. Vacci piano, tutto arriverà all’improvviso, quando meno te lo aspetti. Prova a mettere ordine nel tuo sistema di controllo finanziario oggi. Altrimenti, potresti presto vederti sopraffatto dalle ultime spese, che sono state importanti.