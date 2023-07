Oroscopo Branko domani 9 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Usa tutto il tuo fascino, ma senza cadere in inganni o bugie, per avvicinarti a una persona la cui influenza può essere molto positiva per raggiungere i tuoi obiettivi. Quando i problemi e gli scontri crescono, è fermamente impegnato nel dialogo. Sei in una situazione favorevole che ti permetterà di uscirne molto rafforzato. Una guida sicura è sempre un buon consiglio, ma soprattutto per oggi. La fretta e le preoccupazioni potrebbero farti perdere la concentrazione al volante.

Vergine

Fai molta attenzione al cibo che mangi, soprattutto se hai intenzione di mangiare fuori casa e in un posto di cui non hai riferimenti di prima mano. Non sei pronto per entrare in una profonda relazione sentimentale. Devi prima guarire le ferite che ti hanno causato così tanti danni nel recente passato. Non è il momento migliore per imporsi sul posto di lavoro. Ti conviene che le cose rimangano come sono, senza troppi cambiamenti che potrebbero farti del male.

Bilancia

Non sentirti vincolato da nulla quando si tratta di camminare costantemente verso i tuoi obiettivi principali. Hai l’opportunità di avanzare, da non perdere. La persona che ti ha avvicinato negli ultimi giorni può aiutarti a migliorare la tua immagine personale di fronte agli altri. Non rifiutarlo per una questione di orgoglio. Chi di voi sta studiando oggi ha una giornata con una buona predisposizione al lavoro di gruppo, che durerà diversi giorni. Il negativo: fallimento economico.

Scorpione

Ti muovi con difficoltà in nuovi spazi legati al tuo tempo libero, e questo a volte ti fa sentire un po’ frustrato. Ti ci abituerai presto. Un esercizio moderato ti aiuterà molto, soprattutto se ti impegni a praticarlo regolarmente. Attenzione alle spese impreviste. Cerca di essere un po’ più pratico nella tua vita domestica. Non complicarti con tensioni per questioni banali e fai un po’ di più da parte tua.