Oroscopo Branko e Paolo Fox 10 luglio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Questa è una bella giornata per stare con gli amici e interagire con i gruppi. Godetevi il discorso. Migliorerai la tua vita perché sarà arricchita da nuove amicizie. Anche se oggi hai voglia di distinguerti dalla massa ed esistere a pieno titolo attraverso le tue aspirazioni e i tuoi grandi progetti, non esagerare. Ci sono grandi cambiamenti all’orizzonte con il tuo partner. La tua vita amorosa sta diventando sempre più importante. Non importa se sei single o in una relazione, avrai l’opportunità di apportare molti cambiamenti.

Toro

Le nuove tecnologie saranno molto importanti. La promozione sarà nell’aria per coloro che lavorano in questo settore, a condizione che si adattino facilmente alla miriade di cambiamenti, piccoli per la maggior parte, ma innovativi per molti. La flessibilità non è il tuo forte e dovrai lavorare su questo. Troverai difficile vedere dove ti collochi in ciò che il tuo partner vuole e cosa si aspetta davvero da te. Il problema sarà il modo in cui ti esprimi, non i problemi di fondo.

Gemelli

Spesso vuoi vedere se l’erba è più verde altrove, ma fai attenzione ai miraggi e non impegnarti in nulla di importante. Tuttavia, non dovresti esitare a scoprire nuovi orizzonti. Sarà un ottimo momento per iniziare studi universitari o viaggi pieni di avventura. Le tue distrazioni sono in aumento e trovi difficile trovare un po ‘di calma. Devi fare più esercizio fisico. Chiarirai cosa deve essere chiarito in un ambiente tranquillo e intimo. E pensa a farlo senza passare attraverso intermediari un po ‘dubbiosi, per usare un eufemismo.

Cancro

Oggi il tuo apprezzamento per la bellezza si intensifica. Inoltre, sarà divertente sognare piani di viaggio futuri, pubblicare idee e riflettere su questioni filosofiche e metafisiche. Ti ritiri dalla tua vita quotidiana. È tempo di fare quei piani che avevi in mente per il futuro. Devi trovare un equilibrio tra benessere fisico e mentale, riposo e attività, per rendere giustizia alle esigenze del tuo corpo. Con la tua motivazione puoi spostare le montagne. Tuttavia, non impostare l’asticella troppo in alto.

Leone

Questa è una bella giornata per godersi la compagnia di partner e amici intimi. In effetti, le conversazioni con gli altri saranno sincere, interessanti e rivelatrici. Ti senti molto più sicuro e più a tuo agio in pubblico. Al lavoro, mantieni una sana distanza da certe persone e questo eviterà molte complicazioni. Oggi sarete in grado di esprimere il vostro bisogno di affetto abbastanza liberamente. Continua. Le persone vicine a te potrebbero sorprenderti con la tua comprensione e tutto ciò che possono offrirti.

Vergine

Oggi la tua efficienza sul lavoro ne risentirà. Ci possono essere ritardi e l’indecisione può prevalere. Tuttavia, il tuo processo di pensiero creativo è eccellente. Ciò che accade intorno a te influenzerà la tua capacità di pensare. Sii il più aperto possibile nelle tue relazioni, specialmente riguardo all’ignoto, in modo da poter progredire. Non prendere i mormorii del corridoio come una solida verità. Hai urgente bisogno di mettere distanza nella tua vita amorosa. Capirai meglio le ragioni degli errori del passato. Non incolpare te stesso.

Bilancia

Questo può essere un giorno folle e creativo per te perché la tua mente può muoversi liberamente e la tua immaginazione è illimitata. Non prendere una decisione importante. Ma esplora. Scrivi le tue idee. Stai vivendo la vita al massimo. Non preoccuparti troppo dei dettagli. Al lavoro farai del tuo meglio per collaborare più strettamente con i tuoi colleghi. Questo è un buon momento per finalizzare i progetti. Il tuo fascino crescente ti sta portando al successo. Le tue iniziative stanno dando i loro frutti, quindi vai con i tuoi cari e fai accadere le cose.

Scorpione

Questo è il giorno perfetto per rifugiarsi a casa o per rilassarsi in un ambiente familiare perché è una brutta giornata per prendere decisioni importanti e anche per acquistare. Non lasciare che la tua mente prenda il sopravvento su preoccupazioni che sono davvero minori. Non fare troppe domande. Prendi la strada diretta quando ti dirigi verso i tuoi obiettivi. L’analisi a volte non ha senso. Un’avventura del cuore può portare al disordine. Non lasciarti sopraffare e pensa logicamente per superare questo. Non prendere decisioni definitive, ne saprai di più tra qualche giorno.

Sagittario

Oggi ti sentirai ispirato a stabilire un maggiore equilibrio nel tuo stile di vita. Una sensazione di stanchezza ti dà un avvertimento, quindi una notte tranquilla sarebbe l’ideale. Alcune buone notizie arriveranno al momento perfetto e ti libereranno da una preoccupazione. Sarai in grado di spostare le cose. Sarai felice di completare il tuo lavoro e vedere le tue abilità di persona. Questo è un passo utile per progredire. Sfrutta al massimo il presente per espandere la tua relazione. Non esitare a seguire il programma del tuo partner.

Capricorno

Oggi avrete il riconoscimento di coloro che vi circondano e stabilirete legami sempre più stretti. Fai attenzione a spendere troppi soldi. Le domande nella tua vita lavorativa saranno collegate alla tua vita privata. Devi mettere le cose in prospettiva. Avrai una certa tendenza a idealizzare il passato. Non rimanere troppo a lungo in questo vicolo cieco emotivo. La tua vita amorosa ha tutte le possibilità di svilupparsi secondo i tuoi ideali. Sarai molto più bravo a controllare i tuoi sentimenti e sarai in grado di condividerli con calore contagioso e bruciore.

Acquario

Sei spesso accusato di avere un’opinione troppo soggettiva in alcune situazioni, ma oggi la tua opinione conterà e il tuo fascino è probabilmente dietro la tua improvvisa popolarità. Non avrà senso essere arroganti. Tutti saranno automaticamente dietro di te. Cerca di rimanere il più aperto possibile sul fronte delle relazioni, specialmente quando si tratta di incontrare nuove persone. Le relazioni che attiri saranno di natura passionale. Se sei single, un incontro potrebbe portarti sull’orlo dell’eccessiva indulgenza.

Pesci

Non preoccuparti se ti senti vagamente disorientato oggi. Non c’è niente di sbagliato. È solo una vibrazione. Sei assorbito dai tuoi obblighi, ma non farti prendere completamente da essi. Dovrai forzare il problema per avere un po ‘di tempo per te stesso. Un’opportunità inaspettata ti solleverà il morale. Non rifuggire dai tuoi amici, hai bisogno di sostegno morale. Sarai costretto a prendere una decisione difficile, ma hai tutto il necessario per gestire la situazione. Allontana i tuoi dubbi e non fermarti.