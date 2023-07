Oroscopo Branko e Paolo Fox 6 luglio 2023, le previsioni segno per segno - Controcopertina

Ariete

Oggi potresti incontrare qualcuno che ti trova molto attraente. Ma a differenza di ciò che è solito in te, potresti diventare una persona molto timida. L’energia planetaria del giorno non ti aiuterà molto a recuperare la parola in modo da poter avere una conversazione con lei / lui. Fai solo quello che senti veramente. Se preferisci concentrarti sul tuo lavoro piuttosto che sulla tua vita amorosa, sei molto libero di farlo. Solo tu sai cosa è bene per te.

Toro

Oggi dovresti cogliere l’occasione per fare una pulizia generale profonda. I ragni non potranno più vantarsi di aver preso residenza in alcuni angoli della vostra casa. Spolverare, strofinare, conservare, buttare via… saranno alcuni degli slogan del tuo piano di battaglia. Nulla ti impedisce di aiutare te stesso ascoltando musica che ti incoraggerà quando stai facendo il tuo lavoro. Le faccende domestiche saranno molto meno scoraggianti se adotti un atteggiamento positivo.

Gemelli

Oggi potresti sentirti sopraffatto da molte emozioni e sentimenti che sorgeranno dal profondo del tuo essere. Non abbiate paura, perché non c’è nulla di patologico in questo, ma è semplicemente il frutto delle vostre introspezioni passate che ora vi spingono all’azione e si manifestano come per bombardamento di idee. La verità è che è un po ‘tumultuoso e destabilizzante, ma c’è una grande ricchezza in prospettiva.

Cancro

Potresti sentirti un po ‘confuso oggi. Ti troverai diviso tra il desiderio di buttarti a capofitto in una relazione d’amore o in un nuovo progetto professionale e il bisogno di sentirti calmo con ciò che sai che sono le tue capacità. Come se improvvisamente dubitassi di ciò che vuoi nella vita. Se senti che questo piccolo momento di incertezza persiste, parlane con le persone coinvolte.

Leone

Non sempre riuscirai a sentirti in sintonia con le persone che ti circondano e con gli eventi che dovrai affrontare durante la giornata di oggi. In realtà, questo avrà in gran parte origine da te perché sarai particolarmente disperso su molti argomenti e le tue emozioni possono essere influenzate da esso. Quindi date più spazio alla ragione e non lasciatevi destabilizzare da qualche tempesta magnetica passeggera.

Vergine

Oggi il tuo partner potrebbe aver bisogno che tu presti molta attenzione. Ora potrebbe essere il momento di parlarle e rassicurarla su quali sono i tuoi sentimenti nei suoi confronti. Se ritieni di aspettarti più impegno da te, dovresti fare il punto su ciò che vuoi veramente. Hai un tale bisogno di sentirti amato e desiderato che dimentichi le regole essenziali. Perché anche gli altri hanno bisogno di sapere che sono amati, incluso il tuo partner.

Bilancia

Oggi avrete l’ambizione, profonda e reale, di cambiare alcuni aspetti della vostra vita quotidiana. Ma dovresti tenere presente che non tutti lo capiscono allo stesso modo e che, quindi, potresti trovarti con il muro dell’abitudine. Dovresti sapere come persuadere gli altri e convincerli a condividere le tue opinioni. Inoltre, non puoi costringere i tuoi cari a scegliere un percorso che non vogliono intraprendere.

Scorpione

Oggi è un ottimo momento per concentrarti sulla tua vita privata e sulla tua casa. Potresti persino sentire quanto i tuoi cari hanno bisogno di te. Prenditi il tempo per condividere momenti intimi e sinceri con loro. Evita di cadere nella routine di essere a casa e senza muoverti davanti alla televisione. Organizza una gita romantica con il tuo partner, comunica con lei. Ti farà molto bene.

Sagittario

Forse in questo momento ti stai chiedendo della tua vita amorosa. Il tuo idealismo si sta risvegliando e ti chiedi come la tua anima gemella possa soddisfare il tuo desiderio di assoluto. La vita non è un film e ne trarrai beneficio se sarai più realistico. Nessuno è perfetto e amare è anche saper accettare i difetti dell’altro. Qualcosa che non ti impedisce di essere esigente e cercare di migliorare la qualità della tua relazione. Dovresti mantenere una buona comunicazione con il tuo partner, è ancora il modo migliore.

Capricorno

È possibile che oggi tu debba usare tutto il tuo fascino e il tuo potere di seduzione per uscire da una situazione difficile. Forse è una lotta di potere o un conflitto nella squadra con cui stai lavorando. Se i tuoi sforzi per disinnescare le cose attraverso la diplomazia non funzionano, non esitare a mettere la questione direttamente sul tavolo. Ma inizia mostrando il tuo miglior sorriso, sai che è una delle tue migliori risorse.

Acquario

Ecco una giornata piena di buone notizie. Le energie planetarie sono favorevoli a voi e dovrebbero aiutarvi ad appianare gli spigoli con i vostri compagni. Potrebbero anche aiutarti a risolvere, ad esempio, i problemi che hai con il tuo partner. Oppure nuove prospettive di carriera potrebbero apparire all’orizzonte. Inizi a raccogliere i frutti dei tuoi sforzi e il vento soffia a tuo favore. E la verità è che tutto il merito è tuo.

Pesci

È più che probabile che, per tutta la giornata di oggi, le tue emozioni occupino la prima linea della tua vita. Inoltre, potrebbero sopraffarti con grande facilità e saresti il primo sorpreso dalla violenza delle tue reazioni. Troverete molto difficile contenerli e da un momento all’altro potrebbero raggiungervi pienamente. Invece, dovresti cercare di capire qual è la sua origine e parlarne con qualcuno vicino e affettuoso. Sembrerai un vincitore.