Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 1 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi la vostra sensibilità potrebbe raggiungere il picco sulla scala Richter. Ariete, la tua natura ti spinge a provare emozioni nel profondo del tuo essere. Ma, a seconda della congiunzione delle stelle del giorno, i tuoi stati d’animo potrebbero spazzare via tutto il resto. Non essere troppo te stesso, soprattutto se sei uno di quelli che si angosciano facilmente. Cerca di controllare le tue emozioni e dì a te stesso che domani sarà un altro giorno.

Toro

All’interno del tuo gruppo sociale, sei senza dubbio quello che è meno attaccato agli aspetti materiali della vita di tutte le persone intorno a te. Infatti, durante tutta la giornata cercherete di farli uscire dai loro percorsi più che battuti per spingerli verso ideali meno pragmatici. Toro, potresti conoscere una persona un po’ banale che potrebbe attirarti per la sua originalità e per la libertà con cui affronta le comodità sociali.

Gemelli

Oggi dovresti essere flessibile, Gemelli. Il conflitto può venire da qualsiasi luogo, ma non è quel conflitto che ti causerà problemi, ma la tua testardaggine. Qualsiasi problema può essere risolto, purché si accetti l’idea del compromesso. Il mondo non è totalmente nero o totalmente bianco, piuttosto è composto da migliaia di sfumature di grigio con cui dovrai negoziare. Accetta di esplorare un po ‘l’area grigia e qualsiasi problema che incontri verrà risolto molto più facilmente.

Cancro

Oggi non dovresti essere sorpreso se qualcuno reagisce molto male a uno qualsiasi dei tuoi commenti. Le stelle del giorno accentuano le emozioni con grande forza e c’è una grande possibilità che le tue parole vengano fraintese. Cancro, pensa prima di ironizzare su una persona o una situazione e assicurati che le tue parole siano chiare. Questo ti impedirà di trovarti in una situazione incongrua. E, viceversa, dovresti chiedere maggiori spiegazioni se hai frainteso ciò che ti è stato detto.

Leone

Indubbiamente, oggi i Leone saranno costretti ad accettare certi compromessi. Attenzione ai rischi che possono verificarsi sotto forma di incomprensioni e discussioni accentuate dalla disgiunzione planetaria. Potresti avere difficoltà a farti capire e suscitare la rabbia dei tuoi interlocutori. Cerca di trovare soluzioni fantasiose per affrontare i problemi, ma se ritieni che la missione sia impossibile, lasciala per un altro giorno. Sicuramente questo ti impedirà di commettere errori.

Vergine

Oggi potresti mettere in discussione la parola di un partner o di una persona cara e sentire il bisogno di verificare la loro credibilità. Questo attento esame dei tuoi partner ti porterà a trovare difetti nell’uno e nell’altro. Vergine, non lasciarti ingannare dai tuoi pensieri perché sicuramente mancheranno di indulgenza. Mettere in discussione la fiducia che ti è stata data è un processo doloroso, specialmente quando è di tua iniziativa. Sii prudente in questa materia.

Bilancia

Non dovresti sorprenderti se durante il giorno ti senti invaso da un sentimento di rabbia. Questo stato transitorio, la Bilancia, è sicuramente collegato a una figura autoritaria, forse il tuo capo o qualcuno più vecchio di te. Astenersi dal fare commenti inappropriati. A dire il vero, hai sicuramente buone ragioni per sentirti male, ma si scopre che questo non è un buon giorno per sollevare problemi. Quindi fai attenzione.

Scorpione

In una parola, oggi è il giorno della felicità. Le stelle diffondono onde positive nel tuo Sole nativo, che ha l’effetto di produrre in te un vero senso di benessere. Ti senti bene con te stesso e preparato ad affrontare qualsiasi difficoltà che si presenti. Inoltre, non è che non sei tentato di giocare con i bei cuori intorno a te. Non esagerare, amico Scorpione, non tutti sono necessariamente collegati alla tua stessa lunghezza d’onda.

Sagittario

Questo è il giorno perfetto per iniziare una nuova attività. L’influenza energizzante dei pianeti del giorno ti permetterà sicuramente di affrontare una o due sfide. Sagittario, oggi ti chiederai se hai mai pensato di mostrare le tue abilità culinarie ai tuoi cari. Ora dovresti prendere un grembiule e preparare una cena romantica per il tuo partner. È tempo per te di liberare la tua creatività divertendoti.

Capricorno

Oggi dovresti lasciarti guidare dalle tue ambizioni. Capricorno, approfitta dell’energia positiva che i pianeti diffondono per avanzare verso i tuoi obiettivi. Sapete bene che se non forzate il destino, non accadrà nulla. Il tempo vola e giorni come questi si contano sulle dita di una mano, quindi investi completamente nell’attività che conta per te. Sii fiducioso, spesso fare il primo passo è il più difficile. Dopodiché, tutto va liscio.

Acquario

Oggi dovresti aspettarti di vivere un’esperienza che potrebbe stravolgere tutte le tue certezze. Potrebbero esserci anche notizie che cambiano la tua visione degli altri. Acquario, potresti essere sorpreso di apprendere che una persona cara, che pensavi di conoscere perfettamente, ha una passione segreta inaspettata o che tua zia sta facendo qualcosa che non avresti mai immaginato potesse fare. Anche se potrebbero essere i tuoi pregiudizi che ti sorprendono di più.

Pesci

Che giornata piena di energia, Pesci. Ti sentirai in perfetta forma. Cogli l’occasione per fare cose che ti fanno sorridere. Prenditi il tempo per prenderti cura del tuo corpo, del tuo cuore e della tua mente. Se puoi, siediti per strada in un angolo soleggiato e pensa a quante cose potresti migliorare nella tua vita. Cammina, prenditi cura della tua terrazza o partecipa ad attività creative e fisiche. Ma per favore non sederti davanti allo schermo del tuo computer.