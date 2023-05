Oroscopo Paolo Fox domani 1 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

L’unico modo per gli altri di apprezzare le tue qualità è che tu le esponga. Non aver paura di pubblicizzare le tue capacità, nessuno lo farà per te. Non permettere che un atteggiamento capriccioso da parte tua metta a repentaglio il buon rapporto che hai ora con il tuo partner. Entrambi dovete fare delle concessioni per una questione di testardaggine. Un progetto in fase di transizione prende una piega totalmente inaspettata che ti fa cambiare tutti i piani. Ciò influenzerà direttamente la tua vita personale, ma non hai scelta.

Sei riuscito a circondarti di persone brillanti che ti fanno vedere molto meglio il percorso che stai seguendo. Hai raggiunto il più difficile, ma devi sapere come mantenerlo. Decisioni drastiche si impongono in una materia legata al lavoro. All’inizio possono essere traumatici, ma alla fine si riveleranno molto appropriati. Grandi possibilità di successo in questioni complicate, che richiedono una grande dose di analisi. Non lasciare che gli altri interferiscano, solo tu puoi risolverli in modo soddisfacente.

Acquario

Sei protetto dallo sgambetto dei tuoi nemici, ma non abbassare la guardia, perché potrebbe essere uno dei tuoi amici a metterti alle corde. A volte bisogna saper tornare indietro, cedere momentaneamente un po’ di terreno per poi poter fare il balzo definitivo verso i propri obiettivi quando la situazione sarà più propizia. Il mal di testa rende molto difficile la normale attività fisica, soprattutto a metà pomeriggio. Continuare a prendere antidolorifici senza consultare il medico non è la migliore linea d’azione.

Pesci

Il tuo mondo professionale subisce trasformazioni che influenzeranno direttamente la tua vita personale. Sicuramente avrai meno tempo libero, sfruttalo meglio. Devi cambiare immediatamente un atteggiamento ostinato da parte tua che dura già da troppo tempo. Nel campo della salute, recuperare l’abitudine all’esercizio fisico. La tua situazione economica condiziona fortemente le decisioni che prendi nel privato sociale. Non hai altra scelta che dire di no a piani che comportano spese significative.