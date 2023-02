Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 10 febbraio 2023, le previsioni complete

Ariete

Oggi, Ariete, cerca di inviare messaggi chiari e concisi, perché a volte, per non ferire i sentimenti delle persone, parli in un modo che nessuno ti capisce. È bene che ogni giorno cerchi le parole più appropriate e che usi un tono cordiale, ma da lì devi mettere quello diretto e non attraversare le colline di Úbeda perché lasci le persone confuse. Questo è particolarmente importante nel campo dell’amore. Se questo ragazzo con cui sei uscito ultimamente non ti riempie abbastanza, diteglielo apertamente oggi, perché il modo in cui lo avete fatto potrebbe pensare che tu pensi il contrario. E se sei uno degli Ariete che ha una relazione stabile e vuoi avanzare in essa, non battere il cespuglio e manifestarti il più chiaramente possibile ogni giorno.

Toro

Se oggi prendi una decisione prima di averci pensato molto, Toro, non lamentarti se non hai avuto ragione perché devi fare esattamente il contrario, pensare e poi decidere. Non avere fretta e più importante è la decisione, meno importante. Prenditi il tuo tempo ogni giorno per riflettere e ti risparmierai un sacco di problemi. Oggi avrai l’opportunità di metterlo in pratica. Non lamentarti se alcune persone intorno a te spettegolano su di te. Non raccontare le tue cose a tutti, riserva uno spazio per la tua privacy e fidati solo delle persone che conosci che ti apprezzano sinceramente, Toro. In campo sentimentale, inizi a frequentarti quotidianamente con qualcuno che ti ha affascinato. Cerca di non passare la giornata oggi in attesa del telefono e dei messaggi perché questo interferisce con il tuo lavoro. Se ti organizzi avrai tempo per tutto.

Gemelli

Se oggi al lavoro la tensione è palpabile nell’ambiente, Gemelli, cerca di calmare gli spiriti che si sono accesi quotidianamente. Se si verifica una discussione, non prendere posizione o saltare alle conclusioni. Aspetta che le cose si ammorbidiscano per farti un’opinione ma, soprattutto, non intervenire perché qualcuno sarà nei guai per questo e potrebbe coinvolgere anche te. Oggi agisci pensando di più a te stesso, a ciò che ti avvantaggia o ti danneggia. Ultimamente hai la tendenza a pensare prima agli altri e ti stai già rendendo conto che questo a volte non è così positivo come sembra. In campo sentimentale, Gemelli, se stai con qualcuno per poco tempo, hai ancora molte cose da scoprire quotidianamente. Non idealizzarlo perché nessuno è perfetto e potresti diventare disilluso prima del tempo.

Cancro

Non preoccuparti troppo oggi se vedi che i tuoi account possono rapidamente diventare in rosso, Cancro. Se ti senti sopraffatto, troverai più difficile pensare alle risorse che hai quotidianamente per superare questo urto. Non vuoi risolvere tutto oggi, concediti ancora un po ‘di tempo. In pochi giorni puoi ottenere denaro che non ti aspettavi e sarai in grado di riposizionarti. Si tratta di non travolgerti e non incolpare te stesso per questa situazione, perché sono state spese impreviste che ti hanno portato qui. A livello sentimentale, Cancro, se stai frequentando qualcuno da molto tempo, è arrivato il momento di essere coinvolto in un impegno più serio. Forse te l’ha già chiesto, ma hai paura di tanta responsabilità. Non preoccuparti, il tuo è sulla strada giusta ogni giorno e saprai come essere all’altezza.

Leone

Se oggi ti viene presentato un ostacolo da superare, Leone, non scegliere il modo più semplice per uscire rapidamente dal problema, ma quello che ti assicura che lo risolverai definitivamente. La prima non è la soluzione migliore e potrebbe costarti dover affrontare di nuovo la stessa situazione ogni giorno. Lo sforzo ha sempre la sua ricompensa. Tienilo a mente in tutte le aree, ma soprattutto sul posto di lavoro. Se vuoi continuare a progredire dovrai apportare alcune modifiche ed essere più responsabile, rispettare gli orari e richiedere un buon livello da te stesso. Sembra che ultimamente ti sia dimenticato un po ‘di questi aspetti, Leo. Oggi potresti iniziare a renderti conto che c’è qualcuno intorno a te ogni giorno. Lo hai a due passi. Forse non è il tuo ragazzo ideale, ma sembra più o meno simile.

Vergine

Ti rifugi ogni giorno al lavoro, Vergine, e molte volte lasci da parte altre cose importanti come l’amore, la famiglia o gli amici. Oggi devi iniziare ad organizzarti e che ogni cosa ha il suo spazio. Non vivere solo per lavorare e tanto meno se tanta intensità è destinata a ottenere più soldi. Sai già che i lussi e le cose costose non ti rendono felice. Cerca di dare più risalto ogni giorno alle cose semplici. Questo influisce anche sulla tua vita amorosa, perché con questo stile di vita attiri persone superficiali, che apprezzano molto il materiale, la Vergine. Sarebbe meglio per te avere un altro tipo di persone, più semplici e naturali, che ti valutano per quello che vali, non per quello che hai. C’è qualcuno vicino a te che hai appena notato che cambierebbe tutte le prospettive.

Bilancia

Se oggi ti senti stanco del lavoro che fai, Bilancia, prendilo come un segno. La vita ti dice ogni giorno che è ora di iniziare a guardare altrove. Fallo con il tempo, senza stress e senza fretta. Quindi potresti essere in grado di scegliere tra diverse opzioni. Ma ricorda che è essenziale che il tuo nuovo compito susciti il tuo interesse, che ti motivi. Non scambiare solo per uno stipendio migliore. In amore hai anche bisogno di calma. Non prendere una decisione così importante oggi. Lascia passare qualche giorno perché otterrai molti indizi su ciò che è meglio per te. In campo sentimentale, Bilancia, non intrattenerti con questa persona che non ti interessa troppo perché qualcun altro sta aspettando la sua opportunità ogni giorno ed è una persona che risponde alle tue aspettative.

Scorpione

Oggi, Scorpione, potresti prendere una decisione che ti mancherà. Puoi rifiutare un’offerta di lavoro che è molto allettante e che hai desiderato ogni giorno per molto tempo. È importante analizzare le ragioni di questo rifiuto che ieri sembravano impensabili perché molto valide. Sembra che la tua intuizione oggi avrà molto a che fare con la tua risposta. Farai bene perché correresti un rischio abbastanza alto e totalmente inutile in questo momento. È interessante ascoltare la voce interiore, anche quando hai riflettuto molto e quotidianamente su un argomento. In campo sentimentale, lo Scorpione, inizia ad essere più spontaneo nelle tue manifestazioni di affetto, il tuo ragazzo lo apprezzerà. Questo metterà anche una piccola scintilla su base giornaliera nella relazione. Se lo metti in pratica oggi, ti aspetta un giorno magnifico e una notte piena di passione.

Sagittario

Anche se siamo ancora al mercoledì, Sagittario, oggi stai già preparando i tuoi piani per il fine settimana ed eviterai di cadere nello stress su base giornaliera. Il lavoro di questi giorni insieme agli obblighi domestici e forse qualche uscita con gli amici, può sopraffarti troppo. Pertanto, se oggi inizi a pensare e ad emozionarti per un weekend rilassato avrai un sacco di bestiame. Dovresti anche disconnetterti completamente quando torni a casa. Se siete in coppia, approfittate di queste notti ogni giorno per creare un’atmosfera super intima che vi gioverà molto. Non dimenticare che il tuo obiettivo principale dovrebbe essere quello di non cadere nello stress. E se sei uno dei Sagittario che iniziano a frequentare qualcuno, non aver paura che non sia qualcosa di duraturo. Non appendere questa persona ma goditi il giorno per giorno. Il tempo lo dirà.

Capricorno

Hai solo bisogno di un dettaglio per completare il tuo successo, Capricorno. Presta attenzione oggi ai consigli che qualcuno con molta esperienza ti sta dando perché saranno molto utili su base giornaliera. Uno dei tuoi amici potrebbe essere determinato a fissare un appuntamento al buio con qualcuno che dice che ti piacerebbe molto. Se ami le emozioni, accetta, avrai una notte divertente. Ma se sei riluttante a questi argomenti, chiedigli di portare questa persona a una riunione di amici o invitala a uscire con più persone. Se ti piace davvero, Capricorno, non lasciare che il ricordo quotidiano di un precedente fallimento ti faccia rinunciare a riprovare. Una nuova persona può cambiare completamente la tua visione della vita. Non perdere l’occasione di controllarlo e meno se lo stanno mettendo su un vassoio.

Acquario

Oggi siete saliti con l’energia in cima, l’Acquario, molto meglio di quello che sta accadendo ultimamente su base giornaliera. Cogli l’occasione per fare tutte quelle cose che avevi lasciato da un giorno all’altro e che ti sembravano una montagna insormontabile. Se devi prendere una decisione, ora è il momento, ma non farlo al primo impulso. Le precipitazioni non sono mai buone e non sono necessarie. Rifletti quotidianamente sulle questioni che ti riguardano e se non vedi le cose chiaramente, chiedi alle tue persone di fiducia la loro opinione. Quindi, con tutte le informazioni, decidi. In campo sentimentale, se siete in coppia oggi vi aspettate ore molto felici, Acquario. È possibile che il tuo ragazzo ti dia notizie importanti, magari un successo professionale. Festeggiatelo in privacy e sarà una notte per sparare razzi.

Pesci

Sei in un buon momento, Pesci, anche se potresti non percepirlo in questo modo oggi. Ora che la vita ti ha portato stabilità e felicità, non cercare tre piedi al gatto e inizia a sentirti male ogni giorno per ciò che non sei stato in grado di raggiungere. Blocca questa tendenza a vedere tutto nero e convinciti che le cose vanno bene per te e, se ci metti la testa, possono ancora essere migliori. Al lavoro, smetti di rivaleggiare con i tuoi colleghi e non perdere tempo a cercare di superarli. L’unica persona che devi superare sei te stesso, Pesci. A livello sentimentale, se stai attraversando un calvario ogni giorno a causa di una rottura, invece di pensare di scrivere note d’amore malinconiche, oggi sii più radicale e bloccalo. Eviterai risposte che ti feriranno e ti lasceranno perplesso.