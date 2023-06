Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 10 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi avrai una grande preoccupazione e sarà quella di migliorare e approfondire un rapporto di amicizia o amore, che è della massima importanza per te e per molti Ariete. Non risparmierete alcuno sforzo per questo e non rifuggirete da alcun sacrificio per raggiungere il vostro obiettivo finale, una comprensione serena e intensa. Non c’è nulla da aggiungere a questo, devi solo sapere che ciò che caratterizza anche una relazione è quanto dura. Quindi pensaci.

Toro

Durante la giornata di oggi molto probabilmente cercherai di segnare alcuni punti nel campo della tua vita amorosa. Dopo esperienze non sempre felici, Toro, in questo momento ti senti particolarmente impegnato in una relazione che mantieni e che è piena di promesse e potenzialità. Quindi dovresti fare tutto il possibile per assicurarti che ci sia uno sviluppo armonioso e potente. E, soprattutto, mettere a tacere chiunque cerchi di inibirvi.

Gemelli

Oggi i Gemelli farebbero bene a mettere un po’ d’olio nelle ruote dei loro sentimenti d’amore. La verità è che ultimamente non sei stato particolarmente piacevole e la tua irritabilità ha probabilmente causato alcune ferite che è ora di guarire. Non sei una tigre, quindi è sorprendente che tu pensi di giocare con gli animali. La domanda è cosa temi nel cercare di tenere lontani gli altri in questo modo. Dovreste ritrovare il vostro spirito e rinnovare relazioni più pacifiche e serene.

Cancro

Oggi dovresti stare molto attento, poiché i sentimenti possono tiranneggiarsi la ragione e quindi alterare completamente il solito modo di funzionare del Cancro. Dovresti sapere come combatterne gli effetti, altrimenti potresti vivere questo giorno come se fossi immerso in un dilemma permanente prima di una scelta necessaria e angosciante. Sarai ansioso e teso fino a quando non potrai riprendere il controllo delle tue emozioni.

Leone

Faresti bene, Leone, se cercassi di funzionare con l’intensità che guida la giornata. Hai la capacità di risolvere enigmi e anche di calmare le discussioni. Un grande potenziale di azione ti aspetta, quindi dovresti affrontare i tuoi progetti più audaci. Dai una svolta alle tue idee e raccogli le tue forze vitali senza rallentare per un momento. La vostra ardente sensibilità sarà la vostra più grande risorsa oggi. Esprimi te stesso con tutta la libertà del mondo.

Vergine

Oggi la Vergine deve giocare alla lotteria, la Primitiva e l’Euromillion perché il segreto del tuo successo risiederà nel fare il minor sforzo possibile. Meno imponete le vostre idee con la forza, più vantaggi raccoglierete a vostro favore. Goditi la giornata e non preoccuparti dei dettagli. Le cose andranno avanti da sole. I tuoi cari sentiranno forti emozioni, ma non dovresti lasciare che ti calpestino a causa dei loro ormoni in eccesso.

Bilancia

La Bilancia è di solito gente pragmatica. In effetti, sei orgoglioso di controllare le tue passioni ed emozioni. Tuttavia, oggi i tuoi sentimenti saranno così forti che ti destabilizzeranno. Qualsiasi cosa può farti uscire dalle tue scatole e non sarai in grado di spiegare questo cambiamento inaspettato. Se trattieni le tue emozioni, diventeranno solo più forti. Quindi sarebbe molto meglio se li lasciassi uscire. Prova a pensare un po ‘al significato delle tue impressioni più profonde.

Scorpione

Oggi gli Scorpioni saranno segnati in qualche modo dal non lasciarsi bloccare in una situazione emotiva soggiogante. Nel tuo caso, uscirai con grande abilità delle reti che ti lanciano. Non sarai preso dai sentimenti, preferisci guardare tutto sopra e con calma. La tua più grande risorsa è la tua libertà. E non c’è rischio che venga rubato, anche se usano gli stratagemmi più ingannevoli. Non sei nato ieri.

Sagittario

Questo potrebbe essere il giorno perfetto per il Sagittario per uscire un po ‘dalla tua routine. La visione che avete delle cose potrebbe essere diversa oggi. Metti i tuoi progetti in prospettiva molto più facilmente e potresti voler cambiare il metodo nella tua relazione. In effetti, questo rinnovamento può permetterti di andare avanti, ma può anche essere destabilizzante. Non lasciare che le tue emozioni ti travolgano. E sarai un vincitore o, almeno, non un perdente.

Capricorno

C’è un vento di ricordi che soffierà in questo giorno per il Capricorno. Un vecchio amico che non vedi da molto tempo potrebbe contattarti. Sarà una grande esperienza scambiare notizie sulle vostre rispettive vite. Prendetevi il tempo per ricordare il vostro passato e i bei momenti che avete trascorso insieme. Questo incontro farà emergere infiniti sentimenti e rappresentazioni su di te che da allora avevi cancellato.

Acquario

È probabile che, come tutto l’Acquario, tu non sia il re della diplomazia. La politica non è il tuo forte e non sei il tipo di persona che si dedica a dare lustro al tuo partner romantico. Ti piace condividere, ma senza fare l’onda. Ma potresti voler giocare un po ‘di più nella tua seduzione naturale. Ma oggi, non esitate a mettervi davanti a certi rivali e partecipare alla gara.

Pesci

Per tutta la giornata di oggi, Pesci, ti sentirai leggero come una piuma. Dovreste cogliere questa opportunità per guardare serenamente ai giorni a venire. Anche se, spesso, gli eventi decidono per te, dovresti cercare di prendere qualche iniziativa e fare un esame approfondito di coscienza per capire meglio quali sono i tuoi desideri e cosa vuoi veramente. Pensa che niente è più importante che raggiungerli.