Oroscopo Paolo Fox domani 10 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Uno dei tuoi amici è in guai seri, avrà bisogno del tuo aiuto per uscire dai guai. Non deluderlo. Il tuo partner ti supporterà in tutto ciò che fai, senza chiedere compensi. Buona giornata per le trattative, in cui otterrai molti vantaggi con uno sforzo minimo. Non trascurare comunque le tue difese, perché qualcuno sta aspettando che tu manchi. Nascono questioni difficili da risolvere in ambito sentimentale, è possibile che, quasi senza rendersene conto, ci si metta in una situazione molto prossima alla rottura.

Le stelle non finiscono mai per essere dalla tua parte, serie di fortuna si alternano ad altre piene di cattive notizie e non hai mai un momento di tranquillità. Evita ambienti troppo tesi, il tuo spirito ha bisogno di molta calma e non discussioni continue. Di fronte a qualsiasi polemica restate passivi e non entrate nello straccio. Devi fidarti un po’ di più di te stesso e delle tue possibilità, scommettere sulle tue proposte senza esitazione e tuffarti in piscina senza pensarci due volte. Sei fortunato in faccia.

Gemelli

I problemi non dovrebbero superarti al primo cambio. Non mollare e affrontali con determinazione e coraggio. Non vincerai sempre, ma ci avrai provato. Il tuo spirito ha bisogno di essere scoperto e per questo non hai altra scelta che parlare chiaro con la persona che ami, senza deviazioni o possibili errori. Prima lo fai, prima sarai libero. Giornata segnata da discussioni senza senso, che hanno origine più in confronti personali che in veri e propri dissapori sui contenuti. Prova a ragionare.

Cancro

Nella natura troverai l’atmosfera di tranquillità di cui hai bisogno per cercare la pace interiore. Devi riflettere e maturare decisioni che dovrai prendere molto presto. A poco a poco ti riprendi dai disagi che hai sofferto negli ultimi giorni e questo migliora notevolmente il tuo umore e la tua capacità di fare le cose. Ti senti una persona nuova. In questi giorni nascono spesso divergenze di approccio con il proprio partner, che non significano nulla, ma che tolgono serenità al vostro rapporto. Dovrai parlarne per risolverlo.