Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 10 marzo 2023, lo zodiaco completo

Ariete

Ci saranno cambiamenti nel rapporto con i tuoi parenti, in particolare i tuoi genitori. Sarà importante che dialoghiate con loro e che portiate alla luce tutto ciò che sentite, ma senza ferire nessuno. Entrerete in contatto con l’energia dei vostri antenati per ricevere i loro messaggi spirituali.

Toro

Preparati perché attraverserai una trasformazione totale delle tue idee e del tuo modo di pensare. Sarà importante che abbiate il coraggio di mettere in discussione e porre domande incisive, anche se potrebbero essere scomode. Userai il potere della tua mente per chiarire la verità.

Gemelli

È tempo di cambiare la tua vita cercando nuovi modi per migliorare la tua economia. Se usi il tuo senso dell’olfatto e abilità commerciale otterrai un buon reddito. Non lasciarti coinvolgere in affari loschi o essere influenzato da persone che non sono molto trasparenti nella gestione del denaro.

Cancro

Sarà importante che tu prenda il timone della tua vita e che ti allontani dalle persone che assorbono le tue energie. Perdi la paura di essere lasciato solo e liberati dalle relazioni che minano la tua autonomia. Hai il meglio delle aziende: te stesso.

Leone

Prenditi del tempo per allontanarti dagli obblighi e riscoprire te stesso. Ma attenzione, non camminare in luoghi sconosciuti e proteggerti dalle energie negative che ti circondano. Una profonda trasformazione vi attende sul piano spirituale.

Vergine

Ci sarà un cambiamento nella tua vita sociale. Con il tuo magnetismo attirerai molte persone e nei tuoi gruppi di appartenenza sarai tu a muovere le corde. Ma preparati anche a dire addio ad alcuni amici che non hanno più interessi comuni con te.

Bilancia

Un cambiamento positivo ti aspetta a livello professionale, aspirerai a posizioni meglio retribuite e prenderai in considerazione la possibilità di cambiare lavoro. Ma per raggiungere il successo devi usare il tuo potere in modo costruttivo. Segui le tue ambizioni piuttosto che i mandati della tua famiglia.

Scorpione

Una nuova filosofia di vita o il contatto con persone magnetiche e spirituali ti causerà un grande cambiamento nel tuo modo di pensare e nelle tue convinzioni. Grazie all’universo che cospira a tuo favore, abbatterai ostacoli che sembravano insormontabili.

Sagittario

Alcuni problemi nascosti del passato verranno alla luce, ma la verità ti aiuterà a liberarti da ciò che ti ferisce. È possibile raccogliere denaro per l’eredità o per lo scioglimento di una società. Potresti anche indulgere in una relazione con totale affinità sessuale.

Capricorno

Ti verranno presentate alcune sfide nelle tue relazioni personali ed è necessario che ti mostri più affettuoso con il tuo partner. Se sei da solo attirerai qualcuno sensibile che sarà disposto a seguirti fino alla fine del mondo. Non approfittare del potere che hai sugli altri.

Acquario

Adotta una dieta sana e nutriente e mangia in orari ben stabiliti per purificare il tuo corpo e ridurre lo stress. Allo stesso tempo, terapie alternative come il reiki, l’agopuntura o i massaggi terapeutici hanno una grande forza curativa.

Pesci

I talenti che erano nascosti emergeranno e mostrerai al mondo un nuovo aspetto della tua personalità. Ora eserciterai un forte magnetismo con la tua sola presenza. Quando sei al centro della scena e gli occhi cadono su di te, non lasciare che la timidezza ti sopraffà.