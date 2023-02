Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 11 febbraio 2023, le previsioni

Ariete

Non puoi andare oltre l’oggi, Ariete, senza fare la ferma decisione di sforzarti ed evitare di lasciarti dominare da quelle paure assurde che quotidianamente hanno già condizionato negativamente alcune cose buone nella tua vita. Non lasciare passare altro tempo senza iniziare a tentare la fortuna con quell’idea che hai in mente. Ora le circostanze perfette convergono per lanciarti in quel progetto, ma non ne stai approfittando. In amore sei con sentimenti contraddittori, vorresti provare una nuova persona ma sei ancora appeso a una storia del passato. La solitudine ora non ti avvantaggia, Ariete nostalgico. Oggi dovresti accettare la proposta di questa persona che ti circonda quotidianamente. E se siete una coppia da un po ‘di tempo, è tempo di pensare a una gita questo fine settimana. Sarà il più romantico.

Toro

Dai più importanza oggi a ciò che stai ottenendo nella vita, Toro, e non aspettare che gli altri lo riconoscano. Il primo che deve valutare le cose buone che ti accadono sei tu. Devi sentirti soddisfatto di te stesso ogni giorno. Non invidiare nemmeno la buona sorte degli altri. Gioite dei successi delle persone intorno a voi. Solleva il morale perché sei fortunato. State cominciando ad avere ogni giorno una grande forza interiore che andrà bene per superare una fase un po’ complicata, il Toro. Lo noterai in tutta la sua intensità nel giro di pochi giorni. In amore, oggi hai l’opportunità di essere felice con qualcuno che sta entrando nella tua vita. Non lasciare che le tue insicurezze ti chiudano alla possibilità di essere felice.

Gemelli

Se oggi, versatile Gemelli, uno dei tuoi capi fa un commento lusinghiero sul tuo lavoro, rallegrati perché non rimarrà in parole semplici, ma avrà conseguenze molto positive su base giornaliera nel tuo futuro. Oggi è il momento di fare del tuo meglio, anche se potresti sentirti un po ‘stanco e voler prendere il fine settimana, ma hai davanti a te opportunità che non dovresti perdere. Fai una buona colazione ed esercizio fisico prima di tornare al lavoro, cammina se necessario. Ti sentirai molto meglio. Risveglia quello spirito combattivo che porti dentro di te, Gemelli, vale la pena che ora lo manifesti ogni giorno. Se stai attraversando momenti difficili in campo sentimentale, chiedi consiglio ai tuoi amici. Sfogati con loro e ascolta bene oggi quello che hanno da dirti. Forse sei ossessionato da qualcuno che non ti si addice.

Cancro

Se stai cercando un posto dove installare definitivamente la tua casa, Cancro, è probabile che oggi scopri il luogo esatto in cui vuoi vivere quotidianamente. In caso contrario, trascorri parte del tuo tempo questo fine settimana visitando i quartieri e i luoghi in cui vorresti avere il tuo appartamento o la tua casa. Troverai quello che cerchi e ti darà enormi soddisfazioni. Poiché è qualcosa di importante, non fa male che oggi chiedi consiglio a una persona della tua famiglia che ha molti criteri, perché ti guiderà bene. Poi, certo, dovrai negoziare con l’immobile, con il proprietario, con la banca, ma se hai le idee chiare sarai in grado di finanziarlo nella misura delle tue possibilità, tenace Cancro. Coinvolgi quotidianamente il tuo partner in tutti questi movimenti, soprattutto se hai intenzione di installare lì il tuo nido d’amore.

Leone

Splendida giornata oggi per quanto riguarda la materia professionale e avrai anche affari molto ben mirati, in cui sei così bravo, Leo. Se sei responsabile di un negozio ogni giorno oggi farai una scatola eccellente. È anche un buon giorno per vendere alcuni oggetti di cui vuoi sbarazzarti, come la tua vecchia auto, moto o frigorifero. Troverai un acquirente e ti pagheranno un buon prezzo. Se durante il giorno ti viene chiesto di fare un lavoro che non è la tua specialità, dì tranquillamente di no. Non assumerti la responsabilità quotidianamente di cose che non padroneggi e che ti causeranno ansia, oltre a non essere in grado di risolverle correttamente, Leone. Oggi dovresti dare priorità alla tua relazione. Ultimamente non siete stati molto presenti. Compensatelo in qualche modo durante questo fine settimana che ora inizia.

Vergine

Se le cose non vanno per il verso giusto, Vergine, forse è perché non stai prendendo le decisioni giuste ogni giorno. Spalancate gli occhi oggi o le opportunità scivoleranno via. Sei in un buon momento per lanciare un argomento a cui stai pensando da molto tempo. Fallo perché può portarti buoni benefici in seguito. E non lasciare che la tua relazione romantica ti faccia lasciare andare il lavoro o le questioni commerciali che ti interessano molto. Hai già lasciato scappare un treno, cerca di evitarlo d’ora in poi. Sei anche interessato a valutare le persone su base giornaliera per ciò che tengono dentro piuttosto che per il loro aspetto fisico. Hai segnato diversi gol per aver guardato solo alle apparenze o all’estetica, Vergine. Non lasciare che ti accada di nuovo.

Bilancia

Sei in una fase in cui la vita ti sorride, Bilancia. Anche se non è la situazione perfetta, attraversi momenti positivi ogni giorno che ti porteranno a un futuro molto promettente. Hai anche la capacità di prendere il controllo di ciò che accade intorno a te e questo ti offre benefici. Votalo oggi. Non tenere conto delle possibili complicazioni del diario, che esistono anche, consideralo un fatto normale. Accetta che le cose stiano andando bene e non lamentarti delle sciocchezze. Non ambire immediatamente le cose che richiedono tempo per essere raggiunti. Se oggi ricevi una proposta di lavoro o hai in programma un colloquio non esitare ad accettare, anche se vieni colto inaspettatamente. Sarà un altro passo nel tuo progresso, Bilancia. Nell’amore, ricordate oggi che oltre alla passione, ci sono anche altri aspetti altrettanto necessari.

Scorpione

Oggi sarà un giorno di sorprese, Scorpione, preparati ad affrontare situazioni inaspettate, molte delle quali positive ma che ti lasceranno ugualmente sconcertato. Un’esperienza di vita molto interessante ti aspetta se sai come valorizzarla e godertela. Un nuovo percorso si apre davanti a te e dovresti esplorarlo ogni giorno. Non tirarti indietro. È sempre positivo scoprire cose nuove, esplorare in terreni sconosciuti e provare nuove emozioni ogni giorno. Imparerai molto da esso e acquisirai una grande esperienza. Se oggi ottieni un po ‘di soldi che non avevi, risparmiali per fare un viaggio in futuro perché ne hai bisogno. L’amore entrerà nella tua vita oggi come un fulmine, Scorpione. Conosci già il tuo corteggiatore ma non gli hai prestato attenzione. Oggi sarete sorpresi e non potrete evitare di rimanere scioccati. Vorrai passare molto tempo con lui.

Sagittario

Sei in un buon momento della tua vita, Sagittario, e hai il dono di superare qualsiasi situazione su base giornaliera, ma ultimamente sembrava che le forze ti avessero abbandonato. Oggi sperimenterete un grande cambiamento nel modo in cui interpretate certe situazioni. I pensieri positivi che ti incoraggiano ad andare avanti torneranno da te, non importa quanto complicata possa essere la strada. Sarai anche aiutato dai consigli che ti darà una persona che ti farà capire che in realtà sei molto fortunato per tutto ciò che hai e tutto ciò che ti circonda. Se oggi ti vengono in mente certi ricordi del passato, di momenti che hai vissuto con una persona molto speciale, non considerarlo qualcosa di negativo, il Sagittario nostalgico. Non sarebbe bello rimanere ancorati a quel ricordo ma rivivere situazioni positive ti aiuterà ad andare avanti.

Capricorno

Qualche battuta d’arresto al lavoro ritarderà i tuoi piani per oggi, Capricorno. Forse non riesci a uscire in tempo o devi dedicare il tempo di riposo per risolvere un problema che ti infastidisce quotidianamente. Prendila con filosofia perché altrimenti l’unica cosa che otterrai è di essere di cattivo umore. Guarda tutte le tue cose molto bene oggi perché corri il rischio di essere maltrattato dagli amici di altre persone. Controlla anche tutti i conti degli stabilimenti in cui vai perché è facile per loro sovraccaricarti. Nel campo dell’amore, se sei attualmente in coppia, non aspettare ogni giorno che il tuo ragazzo abbia qualche dettaglio con te. Forse è troppo aspettarsi che ti sorprenda costantemente, Capricorno. E dovresti anche considerare di avere un dettaglio con lui di tanto in tanto.

Acquario

Se oggi sei sopraffatto sul lavoro, Acquario, invece di metterti di cattivo umore e darti ai demoni, cercando di adempiere a ciò che ti è stato affidato, riconosci con tutta umiltà che non ottieni così tanto. I tuoi superiori probabilmente riconosceranno che hai più peso su base giornaliera di quanto tu possa gestire. L’importante è che tu non perda tempo e che continui a fare le cose bene, perfettamente, come hai fatto ogni giorno. Se oggi scopri che c’è un conflitto familiare nel tuo ambiente, non intervenire per nulla. Questa volta è meglio lasciare passare il tempo, che finisce sempre per mettere le cose al loro posto. A livello sentimentale, Acquario, stasera puoi coincidere con la persona che ti piace. Cogliete l’occasione per capire le vostre buone vibrazioni, è un buon giorno per questo.

Pesci

Approfitta del fatto che oggi tutto è calmo sul posto di lavoro, Pesci, e non vedere problemi dove non ce ne sono. Goditi la giornata lavorando a un ritmo più lento, rilassati e rallegrati di non dover prendere decisioni importanti durante il giorno. Molto presto la vita può sorprenderti con qualcosa che hai desiderato quotidianamente per molto tempo e che stavi già considerando impossibile. Solleva il morale e prepara il tuo fine settimana, che potrebbe essere uno dei migliori da molto tempo. In amore, Pesci, se pensi che chi è ora al tuo fianco soddisfi molte condizioni per rafforzare la relazione, non smettere di proporlo. Non aspettare ogni giorno un principe azzurro, un ideale che non esiste perché nessuno è perfetto e perché tutti i principi affascinanti finiscono per svanire.