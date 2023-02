Oroscopo Paolo Fox domani 11 febbraio 2023, le previsioni

Ariete

Non divertirti più aspettando che le cose cambino, Ariete, inizia oggi a risolvere certi problemi che ti travolgono in campo sentimentale. Se questo comporta prendere decisioni, fallo, in seguito ne sarai felice anche se ora crei un mondo. Se stai aspettando qualcosa di speciale, potresti essere vicino ad avere la tua grande occasione e potrebbe essere con qualcuno che consideravi impossibile. La vita è di solito una scatola di sorprese su base giornaliera e nell’aspetto amoroso ancora di più. Spalanca gli occhi, Ariete, perché ce l’hai molto vicino. Oggi è anche un buon giorno per l’affetto familiare. Forse hai qualcuno in questa cerchia che ha bisogno che tu dia una mano in qualcosa che padroneggi. Assistetevi, l’Universo restituirà questo gesto quando ne avrete più bisogno.

Toro

Eviti sempre che qualcuno ti dia una mano, Toro, perché preferisci badare a te stesso ogni giorno. Tuttavia, oggi potresti aver bisogno dell’aiuto di qualcuno. Accettalo senza esitazione perché tutti capiranno che non si tratta di oscillare ma che ne hai davvero bisogno. Oggi sarà per voi un’ottima giornata per argomenti legati all’amore. Se esci con qualcuno per un po ‘, non aver paura di fare un passo avanti e andare avanti in questa relazione, Toro indeciso. Quelle paure che vi invadono sono totalmente infondate. È tempo di iniziare una nuova fase. È un buon momento per vivere alcune ore molto romantiche con il tuo partner. Fagli sentire quanto è importante per te ogni giorno. A volte le parole non bastano e dobbiamo passare ai fatti. Mostra l’intensità dei tuoi sentimenti.

Gemelli

Se oggi, Gemelli, contatta una persona o ricevi un messaggio per contattare qualcuno su un problema di lavoro, presta molta attenzione perché è qualcosa che può fornirti grandi benefici su base giornaliera in seguito. Bandisci la paura del cambiamento e non rinchiuderti nella tua cerchia senza osare andartene. Devi guardare al futuro con una prospettiva più ampia, allargare i tuoi orizzonti. Non pensare che le tue idee siano sogni impossibili. Tutto ciò a cui pensi ogni giorno può diventare realtà, ma devi crederci sinceramente, visualizzarlo mentalmente. Se lo fai, vedrai che hai le idee per iniziare il percorso, Gemelli creativi. In amore, approfitta oggi per trascorrere più tempo in intimità con il tuo partner. Ascolta attentamente, ha qualcosa da dirti e potrebbe non osare per paura della tua reazione. Sii comprensivo.

Cancro

Devi prestare più attenzione oggi alla tua voce interiore, il Cancro, perché a volte la ignori completamente ed è per questo che ti imbarchi quotidianamente in questioni lavorative o professionali che in realtà non vanno né vengono da te. È anche per questo motivo che a volte sei invaso da una sensazione di routine e monotonia di cui non sai come sbarazzarti. Se ascolti il tuo intuito vedrai che punta verso buoni progetti futuri. Inizia oggi a muovere i primi passi per raggiungere i tuoi obiettivi perché molte porte si apriranno per te ogni giorno. Se qualcuno di questi progetti è ambizioso, non arrenderti per mancanza di denaro da investire. Cerca un modo per finanziarti perché questo argomento è ora molto ben atteso per i nativi del Cancro. In amore, se stai iniziando una relazione, ha buone prospettive per il futuro.

Leone

Se analizzi a fondo la tua situazione, Leone, vedrai che non hai motivo di provare malinconia oggi. Sei molto vicino a una persona che ti ama e a cui non presti troppa attenzione, ma se lo facessi ti renderai conto che vale molto e che soddisfa molti dei requisiti che desideri per la persona che condivide la tua vita. Oggi cerca di fare qualcosa di positivo, dagli una possibilità e anche un ringraziamento per tutto ciò che fa per te quotidianamente. Se sei uno del Leone che sta aspettando l’amore e c’è una persona in cui hai un interesse ma ti resiste, inizia oggi a guardare dall’altra parte. Non ossessionarti su ciò che non funziona e apri quotidianamente la tua mente ad altre possibilità che hai a portata di mano.

Vergine

Siamo già a un passo dall’entrare nel fine settimana, Vergine, ma oggi non vuoi ancora rilassarti, al contrario, dovresti cercare di attivarti al massimo. È probabile che dovrai affrontare qualche lavoro extra o complicato, ma questo ti darà buoni ritorni in seguito. Preparati e sforzati più duramente che mai perché potresti essere sulla buona strada per raggiungere uno dei tuoi più grandi obiettivi. Se in questi giorni ti sei sentito infastidito da qualcuno nella tua cerchia ristretta perché sai che ha un problema che non ti ha affidato, oggi ripensaci, Vergine. Ognuno ha diritto alla propria trama privata e, d’altra parte, non sei ora in un buon momento per dare consigli. Riconosci che avresti fatto lo stesso se fossi stato nei loro panni. Cerca di essere più empatico con chi ti circonda quotidianamente e tutto sarà più facile.

Bilancia

Oggi sei in un momento molto appropriato per iniziare a cambiare certe cose nella tua vita, Bilancia. Le vostre aspirazioni sono ben osservate e forse oggi avrete un’idea che può darvi ottimi benefici economici. Inizia a prendere le misure appropriate ogni giorno per eseguirlo. Ma, in aggiunta, esplora anche altre alternative per ottenere più reddito. Se sei interessato a partecipare a un’attività, prendi contatti oggi con chi può aiutarti perché ti darà buoni risultati. Sei molto fortunata, Bilancia, perché l’amore ha anche delle piacevolissime sorprese riservate a te. Hai qualcuno che ti ama in modo incondizionato, ma ha bisogno di sapere che ti senti allo stesso modo. Se è così, non dimenticare di mostrarlo quotidianamente e ricorda che non sono solo le parole, con piccoli gesti convincerai il tuo ragazzo che sei la donna della sua vita.

Scorpione

Se hai la sensazione che al lavoro tu sia un po ‘stagnante, o pensi che i tuoi superiori non apprezzino ciò che vali veramente, Scorpione, oggi è un buon giorno per mostrare tutta la tua creatività. Apprezzeranno molto la tua capacità di adottare nuovi approcci e applicare soluzioni alternative. È possibile che oggi tu abbia il loro riconoscimento esplicito e questo ti darà le ali per svolgere quotidianamente il tuo compito con entusiasmo, che è esattamente la chiave del successo professionale. In amore, se i tuoi sentimenti per una persona che hai conosciuto relativamente di recente si intensificano ogni giorno, fai attenzione a mostrarlo apertamente. Corri il rischio che se lo rendi troppo facile per lui perderà interesse. Non è sempre bello lasciarsi andare, Scorpione, a volte devi giocare un po ‘, diventare civettuolo e misterioso. È una strategia che non fallisce mai.

Sagittario

Se ricevi una chiamata oggi che è apparentemente molto positiva per te, Sagittario, conta dieci prima di eccitarti. Potrebbe essere un’offerta bancaria, apparentemente irrinunciabile, o un’offerta per passare a un altro operatore telefonico. Qualcosa di questo stile. Non prestare alcuna attenzione e taglia loro il rotolo perché il beneficiario non saresti tu ma chi ti sta chiamando. Finiresti per perdere denaro e pentirtene ogni giorno. Passa dall’argomento o ti porterà mal di testa. In campo sentimentale, Sagittario, c’è qualcuno che ti perseguita quotidianamente ma non lo prendi sul serio, anche se in fondo potrebbe piacerti. Se è così, correggilo oggi e provalo. Questa persona si sente emotivamente ferita dal tuo atteggiamento e potrebbe lasciare il gioco se non trova presto una risposta positiva. Se ne sei attratto, reagisci.

Capricorno

Ogni volta che viene imposto un altro criterio che non è il tuo, Capricorno, ti senti turbato o addirittura disgustato. Ti piace essere al centro dell’attenzione su base giornaliera su tutte le questioni, ma riconosci oggi che è normale che non tutti siano sempre d’accordo con le tue idee. Accettalo e divertiti a non avere sempre tutta la responsabilità. È come una liberazione. Vivilo in questo modo. In amore, stai integrando molto bene la persona che è con te nella tua cerchia di familiari e amici, Capricorno. Ora potete stare sempre insieme ovunque. Ma non dimenticare che è molto bello riservare il tuo spazio, sia per te che per lui. È necessario avere tempo per la tua gente, indipendentemente dalla tua relazione. Questo arriva sempre come una boccata d’aria fresca ed è un antidoto alla routine quotidiana e alla monotonia.

Acquario

Se oggi, Acquario, qualcuno ti offre di partecipare a un’attività, creare un mezzo negozio o investire i tuoi risparmi in qualche materia, non esitare perché sei su un rotolo quotidiano e puoi avere ottimi profitti. Correre il rischio perché può essere l’inizio di un nuovo percorso che cambia completamente la tua vita e che ti piace molto più di quanto immagini. Nel campo sentimentale, c’è qualcuno vicino a te che sta lentamente iniziando ad essere importante nella tua vita. Ascolta il tuo intuito. È qui per restare… Se lo accetti, ovviamente. Se sei uno degli Acquario che ha un partner, goditi la tua privacy al loro fianco, sperimenta, gioca, non essere timido in questo campo. Questo aspetto ti unirà ancora di più e sperimenterai ogni giorno nuove sensazioni. Il tuo sarà lungo.

Pesci

Affinché la tua vita prenda una svolta positiva, Pesci, devi iniziare a fare alcuni cambiamenti oggi. Niente panico perché non sono grandi cose ma piccoli dettagli di diario che sembrano non avere alcuna importanza ma che influenzano la qualità della vita. Dai un paio di giri al soggetto e vedrai che hai molte cose da migliorare e che ti faranno sentire molto bene. In campo sentimentale, oggi potreste trovarvi di fronte a una situazione delicata. Se sospetti ogni giorno che una terza persona stia influenzando la tua relazione, oggi è il momento giusto per parlare con il tuo ragazzo. Non lasciare che i dubbi ostacolino la tua mente e i tuoi sentimenti, Pesci. Sii onesto e chiedi lo stesso per te stesso. Soprattutto, evita di manipolarlo per scoprire cosa c’è di vero nei tuoi dubbi. Non funziona mai bene.