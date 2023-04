Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 12 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Se il primo dell’anno ti fa venire voglia di fare politica dello struzzo, dovresti chiederti se la tua ragazza ti sta aspettando per fare una proposta di matrimonio. Dovresti usare la tua intuizione per sondare i loro pensieri. Ariete, è probabile che solo lei / lui chieda di divertirsi in tua compagnia, senza discorsi o grandi storie. Dovreste anche andare insieme a una festa a cui siete stati invitati. Pensa che sarai in grado di celebrare questo giorno in uno e mille modi.

Toro

Potrebbe essere necessario partire per alcuni giorni per risolvere una questione familiare o qualcos’altro. Anche se avresti preferito trascorrere il primo dell’anno con il tuo partner, che hai incontrato solo poche settimane fa. Non dovresti minimizzare ciò che la distanza geografica può fare. Toro, dovresti essere preparato per conversazioni telefoniche molto intense o lunghi messaggi WhatsApp. E per applicare un balsamo al tuo cuore, pensa al tuo ricongiungimento…

Gemelli

Può darsi che una notte di sonno ti perseguiterà per tutto il giorno. Ha fatto una forte impressione su di te e sei ancora attanagliato dall’emozione. Forse ha un significato speciale ed è per questo che ti ossessiona. Non esitate a dirlo a uno dei vostri intimi. Questo ti permetterà di minimizzare e forse anche capire il suo significato più profondo. Senza dubbio, Gemelli, varrà la pena analizzare la domanda.

Cancro

È probabile che durante il giorno qualche evento inaspettato possa disturbarti un po ‘. Può essere che un amico sia in pericolo o che uno dei tuoi figli soffra di un piccolo complesso. Ma invece di concentrarti sul lato negativo delle cose, dovresti cercare di fare un passo indietro e aiutare chi ti circonda con il tuo buon giudizio. Cancro, dovresti essere fiducioso perché nei prossimi giorni tutto sarà in ordine.

Leone

Questo è un giorno che potrebbe metterti alla prova… Una telefonata che ti porterà cattive notizie… Se sei arrabbiato, dovresti stare attento a non buttarlo in faccia a colui che non è altro che il messaggero e che correrebbe il rischio di pagare per gli altri. Leo, dovresti evitare viaggi inutili, poiché corri il rischio di trovarti in mezzo a mostruosi ingorghi. Sarà molto meglio che camminiate ovunque. Dovresti dirti che domani tutto andrà molto meglio.

Vergine

Qualcuno di cui sei abituato a fidarti potrebbe sorprenderti oggi dicendo di no a qualcosa. In questo primo giorno dell’anno dovresti forse chiederti se non ti aspetti troppo dagli altri. Se è così, dovresti cercare di controllare la tua delusione e pensarci due volte prima di entrare in conflitto con quella persona. Vergine, dovresti rispettare le scelte dei tuoi amici e lasciarli respirare un po ‘. Domani tutto tornerà alla normalità.

Bilancia

La comunicazione e gli scambi amichevoli sono cose essenziali nella tua vita. Tutto il possibile deve essere fatto per preservare e mantenere quelle relazioni, quei legami che sono stati tessuti nel tempo. Oggi, Bilancia e come risoluzione per il nuovo anno, dovresti prestare particolare attenzione ai tuoi cari per non rischiare di compromettere o indebolire nessuna delle tue relazioni essenziali e fondamentali. Dovresti metterti a loro disposizione e lo farai senza problemi.

Scorpione

Tu che sei un artista e un sognatore, ora è il momento perfetto per intraprendere una nuova avventura e mettere in campo tutto il tuo talento. Oggi, Capodanno, sarai all’origine di molteplici progetti e dimostrerai così tanto entusiasmo che nulla potrà fermare la decisione che hai preso. E, Scorpione, anche se non tutte le tue attività saranno necessariamente redditizie, sicuramente favoriranno il rispetto e l’ammirazione degli altri.

Sagittario

Purtroppo, nell’era della telefonia mobile e delle trasmissioni satellitari, accade ancora che una semplice chiamata si perda nella memoria digitale di una segreteria telefonica. Questo è ciò che probabilmente ti accadrà oggi e, se non lo risolvi, questo piccolo incidente sarà fonte di incomprensioni e confusione. Quindi dovresti prenderti il tempo per limitarne la portata. Infine, Sagittario, essendo uno spirito libero, puoi divertirti come vuoi.

Capricorno

Oggi, primo giorno del 2022, trionferai con il tuo fascino e la tua spontaneità. Imperioso, sarai convinto del tuo potere attrattivo su tutte le persone intorno a te e non esiterai a usare il tuo magnetismo, da buon Capricorno che sei, per raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato. Dovresti accettare tutti gli inviti che ti fanno, fare nuove amicizie e influenzare molte persone che saranno felici di aiutarti nelle tue aziende.

Acquario

In questo giorno di oggi, il primo giorno dell’anno, la tua immaginazione e la creatività della tua mente saranno in pieno svolgimento. Sfortunatamente, Acquario, avrai pochissime opportunità di metterli in pratica immediatamente perché sarai coinvolto in questioni e situazioni molto più urgenti. Tuttavia, dovresti scriverli su un piccolo quaderno, come quando eri un adolescente, in modo da non perdere la loro essenza o dimenticarli.

Pesci

Oggi non tutto andrà necessariamente come previsto. La tua mancanza di concentrazione potrebbe mettere bastoni nelle ruote. Ma, Pesci, non dovresti picchiarti se perdi un appuntamento o non hai tempo per completare un progetto. In questo giorno speciale, dovresti cercare di fare tutto il possibile per adempiere ai tuoi impegni e se hai paura di perdere la testa lungo la strada, dovresti avere la tua agenda e il tuo cellulare a portata di mano per chiedere aiuto.