Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 12 febbraio 2023, le previsioni complete

Ariete

È possibile che oggi tu debba cedere ad alcune delle richieste che il tuo partner ha fatto, se vuoi che ci sia pace. In questo modo le cose si appianeranno e torneranno i momenti di affetto. La discrezione è sempre stata una delle tue caratteristiche principali, ma oggi sarai tentato di infrangere questa regola per tornaconto personale. Non cedere a quella tentazione. Non fermarti a pensare ai soldi se oggi hai l’opportunità di goderti una giornata confortante. Durante la prima parte del mese puoi fidarti delle tue entrate.

Toro

Oggi nascerà una nuova idea che in un primo momento giudicherai folle, ma che può essere il seme di un brillante progetto. Prestare attenzione a non perdere l’occasione. Se non aggiorni i tuoi studi oggi, dovrai farlo domani. Più a lungo lo ritardi, più ti costerà. Metti in pratica il detto: “Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi”. Il tuo spirito ha bisogno di una tranquillità che non trova. Continua a cercarlo, perché altrimenti raggiungerai uno stato d’animo che danneggerà gravemente le tue relazioni con gli altri.

Gemelli

Le tue preoccupazioni intellettuali saranno molto svegli oggi, quindi dai loro l’attenzione e il tempo che meritano al di sopra dei divertimenti più banali. Ci sarà tempo per quello. Oggi sarà una giornata favorevole per migliorare i tuoi rapporti con una persona influente che può aiutarti a migliorare la tua situazione professionale. Trattalo con molto rispetto. Se non fai qualcosa per rimediare, oggi sarà una giornata noiosa dalla quale ti sarà difficile ottenere qualcosa di pulito. Cerca di alzarti presto in modo da avere più opportunità di approfittare della giornata.

Cancro

I tuoi obiettivi personali sembrano allontanarsi da te ad ogni passo che fai. Non scoraggiarti, è solo una striscia passeggera che passerà come fa il maltempo. Non lasciarti trasportare da impulsi improvvisi in situazioni inaspettate, applica con calma il buon senso e otterrai i migliori risultati possibili. Il tuo senso dell’umorismo sarà al suo punto più alto della settimana oggi, ma fai attenzione perché lo stesso spirito potrebbe non regnare intorno a te.

Leone

Le relazioni con il tuo partner non sono più quelle di una volta. Cerca di ravvivare il duende, la chimica, con dettagli accurati e, soprattutto, con molti dialoghi. Otterrai progressi in pochissimo tempo. Se siete single, in questi giorni sarete assaliti dalla voglia di impegnarvi e instaurare una relazione seria. Pensaci due volte, soprattutto se il tuo partner non è così sicuro come sembri.

Vergine

Se stai cercando un lavoro, oggi incontrerai qualcuno che può fornirtelo. L’incontro si svolgerà in un ambiente non lavorativo. Cerca di legare bene le cose e assicurati che ti stia bene. Sono previsti problemi in relazione alla tua casa. Forse qualche difetto grave o un difetto che dovrai risolvere il prima possibile. Non esitare a spendere se necessario, ma non fare pasticci. La vita sociale avrà un fattore dominante nella giornata. È possibile che tu debba sacrificare un po’ di tempo dedicato alla famiglia per sbrigare impegni forzati, ma non lasciarti scappare.

Bilancia

Non devi piacere a tutti. Questa percezione tende ad amareggiare la tua esistenza. Oggi puoi iniziare a cambiare il chip. Prova a cercarti un po’ di più. Sta arrivando il momento di ripensare alla tua situazione lavorativa. Passano i mesi senza che tu ti senta a tuo agio al lavoro e questo sta influenzando la tua vita in generale. Prendere decisioni. È molto probabile che oggi tu abbia problemi con persone molto più giovani di te. Pensa che le nuove generazioni non funzionano con i tuoi stessi schemi. Sforzati di capirli.

Scorpione

Se ne hai la possibilità, dedica oggi alla tua casa. Preoccupati per le buone condizioni della casa, ma non farti coinvolgere in riforme o accordi che vanno oltre le tue possibilità. Qualcuno sospetta infondatamente che tu sia colpevole di un grave errore sul lavoro. Non accettare suggerimenti o prestare attenzione ai suggerimenti, ma non permettere nemmeno la calunnia. Oggi corri il rischio di farti male se fai sport o vai in posti non convenzionali. Anche se sei in città, perché il tuo senso di coordinazione non sarà buono.

Sagittario

Soddisfare i bisogni degli altri è di solito piacevole se non significa che, ripetutamente, mette alle spalle la propria soddisfazione. Attiva entrambi. Costruire castelli in aria è un divertimento pericoloso se si finisce per credere che l’edificio possa reggersi in piedi. Il primo inciampo ti mostrerà che è meglio avere i piedi per terra. Il profilo agonistico della tua personalità sarà oggi ai massimi livelli, quindi potrai avere successo negli eventi sportivi. Fai attenzione, perché se perdi puoi subire attacchi di rabbia.

Capricorno

Giornata particolarmente favorevole per le persone di questo segno, perché mostreranno tutta la loro attrattiva senza fatica. Solo essendo te stesso sarai in grado di attrarre chi vuoi. Sei così innamorato che riesci a credere a tutto ciò che ti dice il tuo partner, e potrebbe non essere tutto vero. Senza rompere l’incantesimo o cadere in inutili diffidenze, state un po’ attenti. Oggi avrai una grande facilità per recuperare fisicamente, quindi se hai un piano, non smettere di portarlo a termine a causa del disagio, poiché scomparirà in poche ore.

Acquario

Il tuo partner è molto più comprensivo di te sulle questioni relative alla gelosia e questo gli dà un vantaggio. Senza considerarla una competizione, cerca di essere più tollerante al riguardo. Oggi soffrirai una grande delusione. Sarai particolarmente preoccupato per questioni di natura sociale o politica. Il tuo senso di ribellione ti spinge ad esprimere le tue opinioni e questo non è negativo, ma guarda bene chi ti sta ascoltando. Saper distribuire il tempo tra le persone a te più care sta diventando una specie di missione impossibile. Cerca di accontentare tutti, ma soprattutto i tuoi figli o i tuoi genitori.

Pesci

Forse un amico più grande di te o forse un insegnante che ti deluderà profondamente. Rivedi l’immagine che avevi di quella persona. Giornata consigliata per lo studio e la lettura. La tua capacità di comprensione e memoria sarà al massimo. Preoccupati di trovare l’ambiente più adatto per poter lavorare a tuo agio. Oggi sentirai un’attrazione speciale per le cose legate alle arti, alla bellezza e all’estetica. Approfitta dei momenti di pace, ma non allontanarti troppo dalla realtà, che domani ritorna.