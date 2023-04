Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 13 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Oggi sarai coraggioso. Ora è il momento di fare tutto il possibile per dare una spiegazione complicata. Avrai anche l’opportunità di renderti conto che hai alcune abitudini pericolose per la tua relazione. Ariete, la tua vita amorosa migliorerà se accetti di sbarazzartene. Dovresti metterti nei panni del tuo partner. Potresti anche concederti un massaggio presso la spa di una coppia. Se sei più incline alle delizie gastronomiche, cerca di essere moderato nelle tue scelte. Fai attenzione perché sai che hai difficoltà a perdere peso.

Toro

Questo è un momento in cui la tua fortuna migliorerà leggermente. Le persone stanno cercando di influenzarti facendo appello alla tua buona natura. Non prendere la parola di nessuno al valore nominale. Alcuni Toro possono sembrare molto possessivi negli affari o nei loro affetti. Dovresti mettere da parte i tuoi affari, prima che siano influenzati e mettere in prospettiva le relazioni degli altri con altre persone. La gelosia non porta a nulla di buono e tu lo sai.

Gemelli

Oggi avrai l’opportunità di unire il tuo gusto per gli scambi con gli altri, con una luna sensuale, cercatrice di piaceri … Sarà un’ottima giornata per intrattenersi in un bel pranzo. I piaceri della vita si distingueranno e aumenteranno il piacere di socializzare. Gemelli, ti stai muovendo verso i tuoi obiettivi con coraggio e determinazione. Dovresti tenere gli occhi aperti, ci sono utili alleati sulla strada da percorrere. Sarà bene per te prenderti del tempo libero.

Cancro

Oggi, una conversazione con un’amica, forse una donna, sarà significativa per te. In effetti, potrebbe spingerti a cambiare o modificare i tuoi obiettivi futuri. Dopo una piccola dose di stress durante gli ultimi giorni, sarà il momento dell’amore e della sensualità. Quei singoli Cancro dovrebbero essere disponibili e in allerta, in quanto potrebbero nascondere meravigliose opportunità tra le loro diverse cerchie di amici. Sarà un giorno per uscire e avere nuovi incontri.

Leone

Metti da parte il tuo orgoglio e non soffermarti sul passato o alimentare il tuo risentimento. La tua naturale generosità ti incoraggerà a perdonare e dimenticare. Altrimenti, potresti bloccare i tuoi progressi ossessionandoti su dettagli senza senso. Il clima è costruttivo e gratificante sul fronte delle relazioni e la fortuna è con te per forgiare nuovi legami. Leone, sarai particolarmente attraente. Oggi tutto è possibile. I vecchi sogni potrebbero diventare realtà.

Vergine

Oggi l’accento sarà posto sul benessere, con molto calore, ma anche con buon senso. Questo sarà il momento di andare a scegliere le piastrelle del bagno o il nuovo divano che hai guardato. Le circostanze del giorno ti daranno i mezzi per completare un progetto. Dovresti evitare discussioni inutili e fare sforzi invano. Vergine, troverai molto importante esprimerti in modo costruttivo con il tuo partner. Penserai razionalmente e questo ti permetterà di sorvolare i dettagli che normalmente causerebbero reazioni negative.

Bilancia

Oggi i vostri sentimenti sono intensi. Ironia della sorte, potresti anche attirare persone emotivamente intense. Puoi invidiare qualcosa che appartiene a qualcun altro. Oppure potresti voler avere più controllo su qualcosa o una situazione particolare. Bilancia, le tue idee si uniranno o almeno lo faranno nella tua testa. L’atmosfera calma con un’aria di buon senso ti aiuterà a fare una recensione e influenzare i tuoi desideri in relazione alla tua reale situazione personale. Tornare sulla terra ti farà molto bene a te e ai tuoi progetti.

Scorpione

Cerca di mostrare interesse per gli altri. Sia nella tua vita amorosa che lavorativa, avrai tutto per te se rivedi le cose, prendi impegni o accetti la necessità di una collaborazione fruttuosa. Scorpione, i contratti che firmi oggi avranno tutte le possibilità di durare. L’atmosfera tranquilla intorno a voi viene sfumata con un nuovo dinamismo e questo è legato all’attuazione dei vostri piani. Questo è il momento di iniziare a lavorare sul tuo essere interiore e ordinare alcuni aspetti urbani della tua vita amorosa.

Sagittario

Potresti concentrarti più sulla tua salute del solito oggi. Nel frattempo, alcuni Sagittario saranno coinvolti in una situazione legata al loro animale domestico. La tua routine farà le fusa, ben oliata e completamente prevedibile. Il Sagittario, invece di preoccuparti di questo, dovresti usarlo come un’opportunità per mettere in ordine i tuoi affari, quando puoi prevedere giorni più instabili. Allora non sarai così preso e avrai il tempo di pianificare in anticipo.

Capricorno

Questo è un giorno favorevole per te. Le stelle innescheranno un impulso che ti farà sentire più giocoso, più socievole e più incline a praticare sport, uscite divertenti e attività piacevoli con i bambini. Nell’apparente calma della vita quotidiana, incontrerai situazioni che apriranno la porta a un piano superiore. La tua libido ti terrà a bada. Capricorno, oggi dovresti assicurarti di non prendere decisioni irrevocabili. Per il momento, puoi prendere tutto come sembra.

Acquario

Se puoi farlo, oggi preferirai ripararti a casa in un ambiente familiare. Questo perché vuoi cercare conforto e riparo e sfuggire alle richieste del tuo mondo esterno. Acquario, gli stati d’animo saranno stabili, quindi speriamo che siano buoni. Non cercare il conflitto o potresti trovarti con qualcuno testardo come te e impantanarti in situazioni irrisolvibili. L’amore ardente che riempie il tuo essere arricchirà la tua relazione. Questo è il momento di andare avanti con i tuoi desideri. I vostri poteri di seduzione stanno aumentando.

Pesci

Oggi hai bisogno di parlare con qualcuno perché hai qualcosa che vuoi dire. Pesci, non sarai soddisfatto di parlare superficialmente. Vuoi ottenere qualcosa dall’interno e avere qualcuno che ti ascolta. Il tuo ambiente sarà particolarmente piacevole, caldo e stabile. Al lavoro, a casa o con gli amici, troverete tutto il necessario per ricaricare le batterie in buona compagnia, lontano dalle turbolenze e dalla frenesia del mondo. Sarà una pausa romantica e piacevole dalla vita quotidiana che altrimenti sarebbe stressante.