Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 14 febbraio 2023, le previsioni

Ariete

Il lavoro oggi può essere messo in salita, Ariete, non tanto per quello che devi fare quanto per il tuo umore che non è esattamente quello di sparare razzi. Non sembra che tu sia al meglio, forse perché sei influenzato quotidianamente da una questione d’amore irrisolta. Devi superare questa storia, ma potrebbe comunque influenzarti perché sei ancora in contatto con il tuo ex. Saresti molto meglio se smettessi di vederlo, ma se certe cose richiedono quegli incontri, Ariete, trova una persona che ti sostituisca fino a quando la ferita non guarisce. È probabile che oggi pensi che questo non accadrà mai, ma a poco a poco recupererai tutto il tuo equilibrio e la voglia di vivere la vita su base giornaliera. Tuttavia, non forzare questa situazione, lascia che il tempo agisca e tutto torni alla normalità.

Toro

Oggi ti aspetta una decisione importante, Toro, nel bel mezzo di alcuni problemi secondari, come aiutare un familiare, rivendicare una bolletta eccessiva che vogliono addebitarti sì o sì ogni giorno, o accompagnare un amico dal medico. È probabile che tu abbia ricevuto una proposta seria per un nuovo lavoro. Considera i vantaggi, ma non pensare solo ai soldi. Se supera ciò che già hai, la vita ti sta dicendo che è tempo di iniziare un nuovo percorso. Nel campo sentimentale, Toro, dovresti essere più comprensivo con la persona accanto a te. Lo stai rimproverando per il poco tempo che dedica a te e questo a volte causa qualche attrito. Cerca di capire che anche tuo figlio sta cercando di progredire e dovresti essere il primo a incoraggiare i suoi progetti ogni giorno.

Gemelli

Inizia oggi, Gemelli, a fare certi cambiamenti nella tua vita. Non è necessario che durante la notte si vari tutto drasticamente. Faresti meglio a fare piccole cose ogni giorno. È importante perché ti faranno variare quella visione negativa che ti ha colpito per un po ‘e che non ti aiuta affatto, anzi. Questo ti fa essere quello che salta, che l’impazienza ti consuma e che tutti credono che tu abbia un brutto carattere. Fai attenzione a questo proposito, specialmente nel campo dell’amore perché il tuo partner potrebbe stancarsi di essere così irascibile e del tuo malumore quotidiano. E se sei uno dei Gemelli che ha un cuore libero, stai spaventando coloro che si avvicinano a te con buone intenzioni. Cerca di superare questa irritabilità oggi.

Cancro

Se sei uno dei Cancro che sta cercando lavoro e i tuoi sforzi quotidiani falliscono, probabilmente stai cercando nel posto sbagliato. Oggi proponete di parcheggiare l’argomento per qualche settimana, prendetevi una pausa e riprendetelo a settembre, avrete più successo. E se sei uno di quelli che lavorano in un posto che sembra accettabile, oggi avrai l’opportunità di brillare e migliorare la tua situazione all’interno di questa azienda. Le cose funzionano molto meglio per te che in passato e dovresti discuterne con la tua famiglia e i tuoi amici a cui raccontavi i tuoi problemi, Cancro. Se qualcuno di queste persone ha bisogno di aiuto o consigli oggi, dagli un cavo. Se hai una relazione, potresti sentire che le tue rispettive occupazioni quotidiane ti stanno portando via. È vero che non ci si vede così tanto, ma l’amore è intatto.

Leone

Anche se la calma regna al lavoro oggi, Leone, cerca di mettere i cinque sensi in quello che stai facendo. Non limitarti a cercare il meglio, aspira all’eccellenza ogni giorno. È il modo in cui le cose vanno avanti e raggiungono il prestigio professionale che sogni. Oggi una persona ti parlerà in modo confidenziale di un problema che sta attraversando. Aiutala il più possibile, Leo, e non pensare di dirlo a nessuno. È importante preservare la tua privacy. Avrai una persona grata per sempre. È probabile che qualcuno a cui hai qualche interesse ti proponga oggi di pranzare o cenare insieme. Farai bene ad accettarlo e conoscerlo meglio, Leone, forse hai molto da scoprire sulla sua personalità. È qualcuno che può offrirti ciò che vuoi ogni giorno, anche se a prima vista non sembra così.

Vergine

Sarà difficile per te concentrarti sul lavoro oggi, Vergine, a causa della tua preoccupazione per la questione economica. Se le tue risorse sono scarse e pensi che soffrirai quotidianamente per questa causa in questo momento, alle porte delle vacanze, evita di pensarci di più nel tuo programma di lavoro. Parcheggia l’argomento perché non sarai in grado di fare bene il tuo lavoro o trovare la via d’uscita dal tuo problema. Libererai la mente camminando senza meta al tramonto. Questo stimolerà la tua creatività e troverai il modo per ottenere i soldi di cui hai bisogno. Invece di disperare, Vergine, chiedi consiglio. Potrebbe non esserci nessuno nelle condizioni di farti un prestito ma qualcuno può aiutarti a trovare la formula. E non lasciare che questa questione influenzi anche la tua vita amorosa su base giornaliera. Separa i concetti o andranno tutti sprecati.

Bilancia

Anche se tutto funziona bene per te in generale, la Bilancia, se stai attraversando una situazione che ti preoccupa quotidianamente, ascolta oggi ciò che qualcuno nel tuo ambiente familiare ha da dirti. Ti darà la chiave per superare questo piccolo urto che è, soprattutto, lunatico. Sul posto di lavoro, riceverai responsabilità che indicano quanto sei apprezzato dai tuoi superiori, che ti caricano quotidianamente di tutte le questioni sensibili. Sforzatevi perché questo significa miglioramenti di ogni tipo. In campo economico, le cose funzionano ma dovresti iniziare a risparmiare un po ‘nel caso in cui un momento di magra arrivi più tardi. Per sollevare il morale, pensa che la tua situazione sentimentale è ora invidiabile, Bilancia, e se sei in una relazione a lungo termine, oggi è il momento opportuno per pensare di aumentare la famiglia se questo è ciò che non vedi l’ora.

Scorpione

Hai la testa tra le nuvole ogni giorno, Scorpione, ed è tempo per te di scendere e camminare saldamente a terra. Oggi devi concentrarti e smettere di pensare a certe cose che non sono così importanti ora come il lavoro che hai in mano quotidianamente, perché se ottieni buoni risultati ti farà brillare professionalmente e questo ti interessa molto. Lasciare correre la tua immaginazione è molto conveniente, ma non a tutte le ore o tutti i giorni. Oggi qualcuno molto vicino avrà bisogno del tuo aiuto. Non ti costerà troppo, è qualcosa di semplice, non lasciare questa persona in asso solo perché sei un po ‘pigro per fare ciò che ti chiede, Scorpione. A livello sentimentale, se stai uscendo con qualcuno ogni giorno, potrebbero chiederti di andare avanti nella relazione o stabilire un impegno serio oggi.

Sagittario

Non perdere di vista il fatto che sei in una buona fase della tua vita, Sagittario, e che le tue cose funzionano, anche se forse non così velocemente come vorresti. Quindi se oggi sei assalito dalla malinconia e dai pensieri su ciò che avrebbe potuto essere e non è stato, allontanali immediatamente. Non lasciarti dominare dalle tue emozioni su base giornaliera e meno quando sono negative. Se questa nostalgia si impadronisce di te, ti costerà un po ‘liberartene. Adotta un atteggiamento più positivo ogni giorno, combattente del Sagittario, soprattutto se devi prendere una decisione, e fidati del tuo sesto senso che lo hai super affilato ora. Se al momento sei romanticamente solo, non cadere nella trappola di dare un’altra possibilità a un amore del passato. È meglio stare da soli che in cattive compagnie.

Capricorno

Se oggi senti il bisogno di meditare, di viaggiare dentro di te per porti domande trascendentali, Capricorno, non privartene. Trova il tempo e lo spazio giusto per farlo. Forse una certa circostanza ha agito quotidianamente come un innesco per questi desideri per riflettere che eri stato latente per molto tempo. Non è solo qualsiasi cosa, è qualcosa di molto importante perché se lo fai bene raggiungerai conclusioni molto accurate per migliorare la tua vita in tutti i settori e questo ti farà sentire molto bene su base giornaliera. È probabile che tu sia appeso da qualcuno che crea un amore impossibile, il Capricorno, e che questo abbia innescato questa situazione. Non chiudete in banda e considerate che più che amori impossibili ciò che esiste sono persone incompatibili e che anche se riusciste ad iniziare una storia d’amore, forse non avrebbe un lieto fine.

Acquario

Ti manca un po’ di pazienza ogni giorno, Acquario, e questo a volte ti fa pensare nell’ambiente di lavoro che pecchi di arroganza. Questo atteggiamento potrebbe crearti dei nemici. In realtà hai le idee molto chiare e vuoi che gli altri le accettino senza domande perché pensi davvero che andrà bene per tutti. Oggi puoi avere qualcuno della tua squadra rimbalzato o rimbalzato dal tuo atteggiamento. Usa il tuo dono delle persone, Acquario. Non ti costa nulla esporre le cose in modo diverso. E dovresti anche ascoltare quotidianamente le opinioni degli altri perché a volte hanno ragione. Mostrati un po ‘più “collega”. A livello sentimentale, oggi troverai qualcuno che è pesante per la tua insistenza. Non buttarlo fuori con scatole intemperanti perché se decide di allontanarsi ti mancherà.

Pesci

Oggi, Pesci, sarai in grado di renderti conto che la vita non è altro che una grande avventura e che anche le cose più semplici hanno il loro fascino. Questa scoperta ti farà sentire molto bene e apprezzerai aspetti del giornalismo che non avevi preso in considerazione. Se hai intenzione di volare dal nido, oggi è un buon giorno per allevarlo a casa. Fallo con tutto il tuo amore e facendo capire che non ti perderanno, che ti vedranno frequentemente o anche quotidianamente. Questi sono tempi difficili per i genitori, non metterlo più in salita, capire i Pesci. Comprendi i loro sentimenti e sii paziente con loro su base giornaliera. Nel campo dell’amore, anche ora è il momento di esporre al tuo ragazzo il tuo desiderio di avanzare. Se non è ancora pronto, sii paziente, è abbastanza onesto da riconoscerlo.