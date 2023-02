Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 15 febbraio 2023, le previsioni

Ariete

Ariete, se non cambi, se non rompi con tutto ciò che sai, la vita lo farà per te. Se stai bene, anche chi ti circonda starà bene e sarà felice. State affrontando l’inizio di qualcosa di nuovo che ha buone prospettive per il futuro. Non lasciare le decisioni che puoi prendere oggi fino a domani. Con fede e amore. Hai un viaggio in sospeso.

Toro

Toro, qualcosa nella tua vita durerà più a lungo di quanto immagini, ma tutto andrà bene se non ti affretti e controlli i tuoi impulsi e il tuo carattere. Inizia qualcosa di nuovo non aver paura. Cerchi di non intrappolare la tua vita seguendo il flusso e adattandoti ai suoi alti e bassi. Se stai bene, anche chi ti circonda starà bene e sarà felice.

Oroscopo di oggi Gemelli 17 Gennaio 2023

Gemelli, prenditi cura delle tue riserve energetiche, devi averle a tua disposizione quando finisci con il tossico, quando i tuoi cari se ne vanno o quando finalmente lasci la tua casa per un’altra realtà. E se sei solo, è arrivato il momento di iniziare una relazione che sembra essere promettente. Prendete questa strada non abbiate paura. Fai attenzione al tuo portafoglio.

Cancro

Cancro, chiedi consiglio a chiunque abbia più esperienza di te e prendi la decisione giusta. Lascia il risentimento nell’oblio. Cambia la tua routine di vita in modo da non decadere, ci sono molte cose da fare a casa. Non perdere tempo. Parla con il tuo partner e costruisci qualcosa insieme e fai piani a lungo termine.

Leone

Leone, cogli l’attimo, le opportunità non sono così facili. È giunto il momento di iniziare una relazione che sembra essere promettente. Ti dedicherai a preparare deliziosi dessert per le persone che sono con te. Questo sarà un grande giorno. Ti riunisci con la famiglia. È l’inizio di una fase positiva per te e la tua famiglia. L’amore tocca il tuo cuore.

Vergine

Vergine, se oggi non sai come iniziare la giornata, ti consiglio di agire secondo i tuoi gusti: leggere un libro, dipingere, scrivere poesie o suonare uno strumento musicale. Scoprirai che qualcuno ti sta mentendo. Rendete il vostro servizio a qualcuno. Ti senti come se qualcuno volesse tradirti. Togli dalla tua vita le persone che non fanno bene il loro lavoro.

Bilancia

Libbra, smetti di pensare così tanto a ciò che vorresti aver fatto o dove saresti in questo momento, agisci sulla base di fatti reali e attuali. Dovrai sottoporti a una visita medica relativa ai reni, prenditi cura della tua salute. Non è mai troppo tardi per cambiare e migliorare, tutto in tempo. Fai tutto ciò che vuoi fare in modo rilassato e calmo.

Scorpione

Scorpione, troverai una via d’uscita da tutto o che ti affligge con tranquillità e imparerai ad essere costante. Riceverai grandi notizie. Tutto raggiungerà rapidamente le tue mani, prendi la decisione migliore. La fortuna è dalla tua parte. Devi essere attento e approfittarne. Il sole sorge per voi e per i vostri abbiate solo fede. Riposa meglio. Analizza la tua situazione attuale.

Sagittario

Sagittario, ti senti molto carico, devi liberarti da quella cattiva energia. Sulla tua strada appariranno buone e preziose proposte di lavoro che non dovresti rifiutare in alcun modo. Qualcuno sta usando il loro nome, fai attenzione e apri gli occhi. Siediti e aspetta cosa riserva il futuro, approfitta dell’opportunità che si presenta.

Capricorno

Capricorno, concediti la possibilità di goderti la giornata con tutto ciò che ti circonda: cucinare, pulire, guardare la TV, parlare con chi ti accompagna, effettuare chiamate. Persona che hai offeso. Avrai una relazione con qualcuno la cui mente è focalizzata su qualcun altro, fai attenzione. Stai per fare una costruzione nella tua casa. Problemi a casa che richiedono la tua attenzione.

Acquario

Acquario, sii coerente e non cadere. Fai attenzione a non perdere il tuo cellulare. Qualcosa che ti preoccupa a casa è risolto. Chiarisci un conflitto a casa. Ogni sforzo raggiungerà la sua missione, è giusto e desiderato, devi solo saper aspettare. Sulla tua strada appariranno offerte buone e preziose che non dovresti rifiutare in alcun modo.

Pesci

Pesci, Se ti senti ansioso e non sai come iniziare la giornata, calmati, concentrati e fai qualcosa di pratico. Ci sono momenti in cui abbiamo bisogno di amicizie che ci aiutino a crescere come persone. Stai pensando a un nuovo progetto. Non fare ancora investimenti. Credi solo in te stesso e non lasciarti trasportare dalla rabbia o dall’impotenza.