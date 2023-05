Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 18 maggio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

0 Condivisioni

Ariete

Una forza potente e incisiva ti spinge all’azione. Potresti incontrare qualcuno oggi che si oppone a uno dei tuoi piani o ti spinge sulla strada sbagliata. Ma, Ariete, non farti distrarre dai tuoi obiettivi. Sei abbastanza grande per affermare te stesso. Usa la tua forza mentale per superare qualsiasi situazione problematica. La libertà è uno stato mentale. Fai qualcosa che ti metta di buon umore.

Toro

A quanto pare questa sarà una giornata produttiva. Soprattutto, quando si tratta di risolvere problemi familiari. Potresti aver avuto accese discussioni con alcuni membri della tua famiglia. Ma Toro, invece di prendere le distanze da loro, cerca di riprendere contatto con loro in modo meno aggressivo. Se rimani concentrato sul lato positivo delle cose e sull’energia che l’amore porta, vedrai tutto più chiaramente. Fai pace e discuti con maggiore flessibilità e comprensione.

Gemelli

Molto probabilmente, oggi riceverai un invito che non ti aspettavi. Forse un cliente straniero ti chiede di portarlo in un posto divertente per cena o forse qualcuno che conosci ti invita a una serata molto appetitosa. A meno che il tuo partner non abbia preparato una sorpresa per te. Quindi, Gemelli, preparati a incontrare nuove persone che ti divertirai a conquistare con il tuo fascino personale.

Cancro

Questo sarà un giorno favorevole per te quando si tratta di relazioni familiari. Pertanto, Cancro, dovresti prendere in considerazione i tuoi legami di sangue. Genitori, figli, cugini… Avranno bisogno di te e tu avrai bisogno di loro. Mostra loro il tuo affetto. Prenditi cura dei tuoi giovani nipoti o cugini che vivono vicino a casa tua. D’altra parte, la sensazione di intimità e calore nella tua casa sarà sicuramente abbastanza forte con tua moglie / marito o partner. Questa sarà una sorta di giorno d’amore…

Leone

Oggi potresti apportare alcune modifiche alla tua casa. Molte volte, il desiderio di apportare alcune modifiche alla decorazione di solito precede l’impulso a voler cambiare gli elementi più basilari, quindi. Leone, non resistere e vedi cosa puoi fare per abbinare lo spazio intorno a te con il tuo umore. Potrebbe essere necessario un po ‘di lavoro di pittura. A meno che tu non scelga di trasferirti presto, nel qual caso acquista un mobile o un quadro, in modo da poter soddisfare la tua sensibilità artistica.

Vergine

In questo giorno dovresti far sì che si verifichino eventi e che le situazioni che vuoi che si verifichino si avverino. Vergine, se stai a casa tutto il tempo, non incontrerai nessuno. Né puoi diventare un cantante famoso senza aver mai suonato una chitarra o un pianoforte. Non fare nulla a metà. Se ami qualcuno, dillo a lui. Non sai cosa porterà il domani. Prendi il controllo della tua vita ed esprimi i tuoi sentimenti più profondi.

Bilancia

Oggi dovresti stare molto attento perché ti sentirai minacciato dalle tue emozioni e dalle tue sensibilità che potrebbero disturbare e snaturare la tua analisi e la tua percezione delle cose. Quindi, Bilancia, dovresti fare del tuo meglio per mantenere una presa relativa su queste emozioni e impegnarti in riflessioni più concrete e più sensate prima di perdere la testa. Se necessario, chiedi a un amico con i piedi per terra di accompagnarti in questo processo.

Scorpione

Oggi le tensioni saranno all’ordine del giorno. Anche se è domenica, se devi lavorare, sarebbe meglio non incrociare il tuo capo, a rischio di avere una forte discussione su questioni sostanziali. Spesso preferisci ordinare piuttosto che sentirti dire più e più volte cosa fare. Scorpione, il tuo segno ti predispone ad essere un leader di massa, anche se non l’hai ancora sperimentato.

Sagittario

Questa giornata di oggi sarà stranamente dominata dal ricordo o dai rimpianti legati a una vecchia relazione. Sagittario, forse è il momento per te di sistemare le cose, e se non sei in grado di voltare pagina, allora considera l’incontro con la persona in questione, per chiarire la situazione una volta per tutte. Niente può essere peggio di una vecchia ferita di autostima che si è lasciata radicare in questo modo.

Capricorno

Oggi si potrebbe correre il rischio di essere circondati da donne tutto il giorno. Potrebbe essere tua sorella, cognata, madre o suocera che cercherà di accaparrarti il tempo. Oppure potrebbe anche essere il tuo partner che cercherà di imporre la sua visione femminile delle cose. Capricorno, trascorrere del tempo tra le donne e beneficiare della loro energia positiva ti porterà solo cose buone. Forse vuoi anche fidarti un po ‘di più della tua anima gemella.

Acquario

Oggi il tuo cuore batterà forte. Acquario, senti che l’amore vibra intorno a te e anche dentro di te, ma, allo stesso tempo, hai l’impressione di non meritare di essere amato così. Forse è uno scudo protettivo che indossi in modo da non ottenere una delusione se tutta questa felicità fosse solo un’illusione. Fidati di te stesso e del tuo potere di ispirare amore. Ti meriti di essere felice.

Pesci

Oggi è più che probabile che qualcuno si rivolgerà alle tue abilità. Non importa se si tratta di un collega o di qualcuno vicino a te. E con tutto il tuo amore sai che lo aiuterai. Ma, Pesci, sei piuttosto un buon pedagogo, ma dovresti stare attento e non adottare un tono eccessivamente didattico con quella persona. Potresti farlo arrabbiare e trasformare una buona azione in una fonte di conflitto.