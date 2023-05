Oroscopo Branko domani 18 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

In questi giorni dovresti trattenerti un po’, cercare di calmare i conflitti o lasciarli per un po’ più tardi perché ci sono cattive influenze astrali e ciò che può iniziare come una discrepanza o un piccolo conflitto potrebbe assumere dimensioni che non saranno facili da controllare e anche farti del male… Vai saggiamente.

Vergine

La magnifica influenza di Giove vi aiuterà e vi proteggerà in modo significativo a medio o lungo termine, ma ora, nei prossimi giorni, la situazione sarà molto diversa. I pianeti formano tensioni importanti e dovete muovervi con prudenza nel lavoro o nelle questioni finanziarie. Non è il momento di fare pazzie.

Bilancia

Stiamo vivendo giorni turbolenti a causa di una costellazione planetaria piuttosto tesa, quindi anche se siete in un buon momento, non dovete rilassarvi troppo. All’improvviso tutto potrebbe crollare come un castello di carte, attenzione ai tradimenti o agli attacchi alle spalle sul lavoro.

Scorpione

Plutone, il tuo pianeta dominante, sia oggi che in questi giorni sarà molto potente, ma allo stesso tempo più distruttivo del contrario, quindi devi essere prudente ed evitare conflitti o prendere iniziative molto audaci, anche se tenderai a fare il contrario, ora tutto potrebbe complicarsi e rivelarsi l’opposto di quello che ti aspettavi.