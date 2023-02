Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 19 febbraio 2023

Ariete

Ariete, le questioni economiche funzioneranno bene se si tengono i piedi per terra. La calma sarà la chiave per prendere le decisioni giuste che ti porteranno un passo più in alto. Affronterai un gruppo di persone. Aprire percorsi sul posto di lavoro. Sarai in un sacco di angoscia, rilassati e goditi il momento. Hai pianificato un trasloco per questi giorni.

Toro

Toro, avrai il controllo in tuo potere, la tua parola sarà ascoltata e guiderai correttamente la strada. Alcune emozioni che pensavi fossero già state superate possono tornare indietro per risolverle definitivamente. Incontro con la famiglia per discutere possibili decisioni che cambieranno una situazione. Fai attenzione alle emozioni negative.

Gemelli

Gemelli, il tuo corso è giusto per il successo e attiri benessere, prosperità e abbondanza, non dubitare mai di ciò che sei. È un buon momento per chiarire i malintesi e per entrare in contatto con persone che possono essere molto positive per te. Ti sentirai infastidito e annoiato, fai qualche attività che ti rilassi e distrai. Revisione di importanti documenti di famiglia.

Cancro

Cancro, il campo delle amicizie sarà molto favorito, gli amici saranno un grande supporto, incoraggiandovi e incoraggiandovi a crescere e raggiungere qualcosa che sembrava quasi impossibile. Con i piedi per terra, osserva ciò che vuoi, cercando opzioni per raggiungere la strada con verità. Sarai felice perché ti daranno una diagnosi positiva per te.

Leone

Leone, l’energia positiva proteggerà i tuoi interessi e ti darà un magnetismo che non passerà inosservato. Alzati, non lasciarti trasportare dalla fatica o dalla pigrizia, devi alzarti nonostante tutto, non lasciarti sconfiggere da nessuna situazione esterna. Tutto ciò che farete in quei giorni sarà benedetto dalle stelle.

Vergine

Vergine, dovrai guidare il tuo percorso, senza alcun disagio che ti danneggi, sei libero di credere e creare ciò che vuoi. Le tue emozioni devono essere tenute a bada, se riesci a mantenere il tuo equilibrio tutto sarà fermo e sotto controllo. Hai intenzione di andare da uno specialista, per fare una diagnosi di qualcosa che senti.

Bilancia

Libbra, condividi la tua fortuna, attirerai benessere se riuscirai a far emergere quel sorriso che ti caratterizza. L’energia della prosperità viene attivata. Lasciano la casa per andare in altre terre. Ti consolidi in un nuovo lavoro. Cerca momenti di svago e integra i bambini. È un buon momento per fare qualcosa di nuovo.

Scorpione

Scorpione, mostra a tutti quanto merito c’è nelle tue idee e procedure. Devi riposare le tue 8 ore per ricostituire l’energia. Questo giorno l’energia favorisce tutto ciò che riguarda la comunicazione e il viaggio, sfruttalo al meglio. Oggi sarai favorito nel tuo lavoro e nel tuo denaro. La possibilità di riprendere un progetto potrebbe riemergere.

Sagittario

Sagittario, lascia che tutti vedano i loro problemi ed eviterai inconvenienti. Se vuoi ritirarti dal tuo lavoro perché ti senti bloccato, faresti meglio ad aspettare di avere qualcosa di sicuro prima di andare in pensione. La tensione nella schiena è associata a stati di ansia e stress. Abbatti le barriere che ti fanno stagnare.

Capricorno

Capricorno, fidati del tuo istinto, la voce che ti guida da dentro ti porta ogni giorno un passo avanti, smetti di vedere ombre dove non ce ne sono, il tuo benessere dipende dagli occhi con cui vuoi vederlo. Nella tua vita emotiva, i dettagli e le piccole attenzioni saranno più importanti per te che mai. Vivi un giorno alla volta, non avere fretta ed evitare così errori futuri.

Acquario

Acquario, in attesa di firmare documenti importanti, non trascurare te stesso. Vai a un nuovo lavoro, le porte iniziano ad aprirsi per te. Il tuo magnetismo e la tua capacità di osservare tutto da un’angolazione molto diversa dalle altre persone ti renderanno molto attraente. Una persona ti aiuterà a recuperare se hai subito un urto nella tua salute.

Pesci

Pesci, per te è importante avere stabilità economica, studierai le diverse possibilità. Promuovi momenti romantici con il tuo partner. Riconosci e valorizza coloro che ti amano. Se vuoi apportare cambiamenti nella tua vita, approfitta del momento perché sei molto magico e la fortuna cammina al tuo fianco, aiutandoti a prendere in mano la tua vita