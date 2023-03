Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 20 marzo 2023, le previsioni

ARIETE

Oggi Mercurio passerà al tuo segno per stimolarti intellettualmente e generare idee positive. Con questa mossa il tuo ottimismo aumenterà e il tuo guerriero interiore si risveglierà sentendosi forte e sicuro di accettare le nuove sfide che arriveranno con il tuo compleanno. Inoltre, per le prossime tre settimane, non reprimerai il tuo spirito competitivo e sarai in grado di difendere le tue idee con ottime presentazioni, essendo la tua priorità stimolare gli altri a vedere il futuro in modo speranzoso attraverso ciascuna delle tue parole. In questo modo svilupperai la tua capacità di leadership e non ti imporrai con le tue opinioni.

TORO

Oggi Mercurio cambierà segno e vi stimolerà mentalmente a conoscere il rapporto dei chakra con la natura e le sue erbe principali. Sarai più interessato a frequentare meditazioni o lezioni di yoga per poter unire il tuo mondo materiale con quello spirituale e uscire dall’idea che uno non sia compatibile con l’altro. Così scoprirete che, oltre ai piaceri materiali, ci sono piaceri spirituali e momenti in cui il mondo interiore è più sorprendente e motivante che dedicarsi alla produzione di denaro, ma che entrambi devono essere nutriti, poiché la prosperità è anche un riflesso di idee positive.

GEMELLI

Mercurio oggi cambierà segno e ti inviterà a ordinare alla tua mente di pianificare il prossimo trimestre dell’anno. Sarai in grado di pensare in modo più positivo, più chiaro, sarai consapevole e attento a tutto ciò che accade e dice intorno a te per approfittare delle conversazioni e delle idee degli altri. L’influenza di cui sopra, inoltre, ti porterà ad espandere la tua visione mentale e ad aprirti a tutte le possibilità che l’Universo può presentarti per costruire la vita che vuoi avere. Questa apertura vi permetterà di vivere in abbondanza e prosperità.

CANCRO

Oggi Mercurio tornerà in Ariete, dopo un anno di inattività, attivando nuovamente l’area della comunicazione professionale e lavorativa del vostro oroscopo. Quindi, se eri preoccupato che il tuo lavoro fosse stagnante, questo cambierà e la sua riattivazione ti farà sentire più sollevato e contento. Il pianeta menzionato, inoltre, potrebbe generare contatti con i media o con attività politiche che puoi utilizzare a tuo vantaggio e interesse, a seconda del tipo di attività che hai. Se stai cercando un lavoro, fai attenzione perché nuove strade si aprono per te.

LEONE

Dopo un anno, Mercurio torna in Ariete per favorirti. Questa influenza noterai in quanto di nuovo la tua mente sarà positiva, recupererai il tuo idealismo e quindi potrai uscire dai pensieri meccanici che non ti hanno permesso di vedere nuove opzioni per la tua vita sentimentale. Inoltre, smetterai di credere che la solitudine sarebbe stata la tua compagna per tutta la vita. Questo perché il pianeta menzionato, quando passa attraverso un segno di fuoco, si mobilita e risveglia in voi l’energia positiva e la fede che potete trovare chi amare e chi vi ama. Con questa nuova energia, riconoscerai la tua anima gemella quando sarà vicino a te.

VERGINE

Oggi Mercurio passerà in Ariete, segno forte e determinato. Con questo movimento passerai le qualità di cui sopra ai tuoi pensieri, quindi noterai che stai recuperando la tua fiducia e saprai come allontanarti da tutte quelle persone e situazioni che non dovrebbero continuare ad essere nella tua vita. Sarà un buon momento per riflettere e vedere che questa distanza è favorevole perché lasceranno uno spazio nel tuo cuore per poter generare altri sentimenti quando arriveranno nuove persone. Inoltre, recupererai la speranza e l’illusione di avere sia nuovi amici che un buon amore.

BILANCIA

Oggi Mercurio ritorna al segno Ariete dopo un anno e ti darà un’energia mentale speciale e positiva per migliorare la comunicazione con il tuo partner e gli amici intimi. Aumenterà la tua forza di volontà per vedere il buono in tutto ciò che ti accade, specialmente nelle tue relazioni e quindi superare i problemi con più coraggio. Inoltre, sentirai che è importante avere conversazioni incentrate sulla lealtà e sul supporto incondizionato che devono cercare i difetti reciproci. Questo ti porterà a mantenere relazioni evidenziando il bene dell’altro e non nelle rivendicazioni per i loro difetti.

SCORPIONE

A partire da oggi e per le prossime tre settimane, Mercurio attraverserà il segno Ariete. Noterai la sua influenza in quanto i tuoi pensieri si rifiuteranno di guardare al passato e ricordare ciò che hai vissuto, in questo modo ti concentrerai sulla costruzione di un modo per raggiungere il tuo obiettivo professionale. In questo modo avrai più entusiasmo per contribuire con nuove idee e svolgere perfettamente i compiti che ti sono stati assegnati. Con questa influenza, ti renderai conto che ogni movimento o atteggiamento positivo mantenuto nelle questioni lavorative sarà fondamentale per il tuo sviluppo e continuità.

SAGITTARIO

Poiché il tuo segno appartiene all’elemento fuoco, sei una persona molto espressiva e dici tutto ciò che senti senza filtri. A partire da oggi e per le prossime tre settimane, queste qualità vengono ampliate dal passaggio di Mercurio all’Ariete, un altro segno di fuoco. Con questa influenza, darai più valore e più forza a ciascuna delle tue parole, così come alle promesse che fai e agli impegni che prendi. Inizierai anche a stimolare e incoraggiare coloro che ti circondano. Sai che ora hai più forza di volontà e puoi espandere il positivismo che è una delle caratteristiche del Sagittario.

CAPRICORNO

Quando Mercurio, associato ai tuoi pensieri, passa attraverso il segno Ariete la tua mente diventa ottimista, ti rende più estroverso ed esprime più facilmente gli affetti. Questo ti accadrà da oggi e per le prossime tre settimane, poiché sentirai il bisogno di condividere ciò che senti con i tuoi cari. Questa influenza ti aiuterà a pensare più liberamente e sarai in grado di unire gli eventi che ti accadono questa settimana con altri del passato, comprendendo il messaggio che l’Universo ti sta dando e quindi capire il motivo di molte situazioni.

ACQUARIO

Da oggi, Mercurio passa in Ariete e percepirai che le tue idee diventano sia più creative che positive. Inoltre, sentirai questo effetto in quanto sarai di buon umore, non ti lascerai essere in un atteggiamento di riluttanza e malumore, ma sarai in grado di pianificare meglio la tua agenda per il mese appena iniziato. Dirigerai la velocità della tua mente verso gli argomenti che ti interessano per avere più chiarezza e precisione per continuare ad avanzare nei tuoi obiettivi. In questo ordine di idee saprai come utilizzare ogni parola senza sprecare dati o tempo e riconoscere il potere di ciascuna di queste.

PESCI

Ad oggi, Mercurio passa in Ariete e ti favorisce per organizzare le tue finanze e avere idee migliori. Qui la cosa più importante è che ti sentirai ottimista ed entusiasta di aumentare la tua produttività economica. Sicuramente vieni da giorni con molti dubbi sulla strada da seguire, ma ora è il momento di dare vita alle tue idee e mettere in pratica tutti i tuoi progetti e i consigli che ti hanno dato per avere un’economia migliore. Per non deviare dall’argomento, consiglio di affidarsi ai rituali per attirare abbondanza e prosperità.