Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 21 luglio 2023, i segni

Ariete

Hai idee precise, soprattutto per i tuoi progetti di gruppo. La fortuna sarà dalla tua parte in tutti gli aspetti. Darai tutto per raggiungere il livello successivo nella tua vita amorosa. Fai una passeggiata con il tuo partner e cerca attività rilassanti. Ora è il momento di cambiare alcune abitudini superate: hai molta motivazione! Cos’è che nella tua vita ti impedisce di fare l’essenziale? Sarà questa la domanda che dovresti porti oggi?

Toro

Oggi potresti dover affrontare qualche turbolenza emotiva dal tuo partner. Non è necessariamente colpa tua, quindi non prenderlo a cuore. Fidati della tua capacità di mantenere la calma e non entrare nello straccio. In effetti, avrai l’opportunità di dimostrare le tue capacità di mediatore quando c’è un conflitto tra coloro che ti circondano. Cerca di trovare un po ‘di tempo per stare da solo e fare attività che ti piacciono.

Gemelli

Oggi riceverete una buona notizia. Quindi controlla la tua posta elettronica senza preoccuparti. Non accettare le cose così facilmente. Ti sentirai meglio se fai uno sforzo con te stesso. Prova a rallentare. Avrai un atteggiamento più amichevole, più aperto e tollerante del solito. Tuttavia, non accettare ogni impegno che ti si presenta! Il tuo futuro è nelle tue mani, puoi avere il controllo. Sarai in uno stato d’animo costruttivo ed energico e ti verranno in mente idee realistiche.

Cancro

Evita le persone negative nella tua vita; Ci vuole ottimismo. Pensa a te stesso, ora più che mai. Ti sentirai più consapevole delle esigenze del tuo corpo e lo userai per raggiungere un migliore equilibrio tra riposo e attività. Se nella tua vita amorosa, senti di aver fatto troppe concessioni, cerca di invertire la situazione e ti sentirai al sicuro riguardo ai sentimenti del tuo partner. Non rimarrete delusi!

Leone

Farai contatti entusiasmanti che ti apriranno alcune porte. Emergeranno amicizie molto positive. Come compensazione, il tuo cervello effervescente richiede momenti di relax. Datevi i mezzi per farlo e tutto andrà per il meglio! In amore, sarai più sicuro di te stesso, del tuo aspetto fisico e del tuo fascino. Questo ti renderà eminentemente più popolare tra coloro che ti circondano. La seduzione è all’ordine del giorno. Se stai cercando una relazione, questo sarà un buon momento per trovare quella persona.

Vergine

L’azione pura sarà il tuo motto oggi, ma avrai ancora bisogno di riposare e recuperare da tutte le attività che stai facendo ultimamente. Il tuo corpo ti mostrerà la via da seguire. Sarebbe conveniente per te prendere vitamine. Avrai l’opportunità di imparare molto sul tuo partner e avvicinarti. Trova momenti da condividere da solo. Oggi è un buon giorno per incontri nuovi e insoliti. Lascia che i tuoi impulsi siano ascoltati e fatti sentire anche tu!

Bilancia

Potrebbe essere giunto il momento di raccogliere i frutti degli sforzi che avete compiuto il mese scorso. Sarà qualcosa da festeggiare! Una sensazione interiore di benessere ti permetterà di mettere molte idee in prospettiva. La serenità ti renderà più forte. Oggi saranno gli altri a dare il tono alla tua vita emotiva: partner, figli o parenti. Quindi ascoltateli. La tua soddisfazione interiore verrà dal dare. Sarai più selettivo nelle tue relazioni e il tuo istinto non ti deluderà. Ti aiuterà a costruire un futuro migliore.

Scorpione

Non prendere i pettegolezzi come fatti compiuti, cerca prima di ottenere maggiori informazioni. Sperimenterai alcuni piccoli inconvenienti che ti aiuteranno a vedere che dovresti migliorare la tua salute e il tuo benessere. Non trascurare uno stile di vita sano. Se ti lasci trasportare dai tuoi nervi potresti ferire il tuo partner. Incanala le tue emozioni in aree in cui sai che non commetterai errori. Fuggi da avventure rischiose e incerte. Ti dirigerai nella giusta direzione, ma non distrarti.

Sagittario

Oggi avrai un talento per ottenere l’approvazione della gente. Il tuo fascino ti aprirà le porte! Se riesci a contenere la tua impazienza, imparerai a controllarti. Il tuo crescente ottimismo rafforzerà la tua energia. La tua relazione diventerà più facile da gestire man mano che ti sentirai più sicuro. È tempo di fidarsi completamente del tuo partner. Non aver paura di lasciarti andare! Avrai la possibilità di un viaggio o di diversi viaggi più brevi, ma saranno correlati.

Capricorno

I tuoi pensieri sono un po ‘confusi e questo ti sta demotivando. Hai bisogno più che mai di un ambiente tranquillo, ma anche di movimento. Una buona idea sarebbe quella di praticare uno sport di resistenza per stabilizzare i livelli di energia. Oggi sarai pronto a fare qualsiasi cosa per compiacere e soddisfare il tuo partner, ma lei si aspetta più concessioni da te. Se hai recentemente rotto una relazione, il tuo passato ti farà avere alcuni pensieri oscuri. Lascia questi sensi di colpa alle spalle; Ora sono irrilevanti.

Acquario

I giovani ti motiveranno ad andare avanti, il tuo entusiasmo sarà riattivato. Alcuni cambiamenti nel tuo ritmo quotidiano ti lasceranno al limite. Ammetti di aver tentato il destino. Quando tutto va bene, non resta altro da fare che godersi la vita e tutto ciò che ha da offrire. Non aspettare che qualcosa vada storto; Non c’è nuvola in vista! Ti diranno qualcosa che ti farà sentire più sicuro delle tue convinzioni. Ora devi solo provarci.

Pesci

Le tue amicizie saranno protagoniste e saranno un fattore importante nella tua realizzazione personale. Non essere te stesso, anche se sei convinto che ti aiuterà a muoverti più velocemente. Devi prendere sul serio il tuo desiderio di allontanarti da qualcuno, o finirai di cattivo umore. La tua vita amorosa potrebbe prendere una svolta sorprendente. Imparerai molto di più se approfondisci le conversazioni con il tuo partner. Questo è il momento di mostrarti come sei. Dare l’esempio è il modo migliore per farlo.