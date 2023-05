Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 22 maggio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Sarai pieno di ispirazione per consolidare i tuoi progetti di vita e renderli davvero adatti. Le tue richieste o quelle del tuo partner saranno il tuo punto di riferimento. Devi andare per gradi e rallentare le tue richieste per sfruttare al meglio il presente. Oggi sarai meno audace e più discreto e di conseguenza le persone scopriranno che sei più piacevole Ariete, il costante lavoro quotidiano sarà più che sufficiente per finire con ciò che hai attualmente di fronte a te.

Toro

Oggi sei interessato a ciò che accade sotto la superficie delle cose. Vuoi scoprire segreti o anticipare quale sia il risultato finale. Toro, non preoccuparti troppo delle cose su cui non puoi fare nulla perché sei pronto a vivere per davvero. Nuove esperienze ti aspettano. Hai l’opportunità di ravvivare la tua vita amorosa e dovresti lasciare andare certi comportamenti per darti la possibilità di svilupparti. Il tuo partner è pronto. Se sei solo, dovresti aprire gli occhi.

Gemelli

Questo è un giorno in cui avrai una favolosa capacità di scoprire segreti. Non ti fermerai finché non troverai quello che stai cercando. Puoi anche canalizzare questa attenzione per scoprire cosa sta accadendo dentro di te a un livello più profondo. Se stai cercando l’amore appassionato, Gemelli, non confonderti con altri sentimenti che ti travolgono in questo momento. La soluzione non è nelle complicazioni ma in qualcosa di più facile, cioè rivelare i tuoi sentimenti e desideri.

Cancro

Potresti trovare qualcuno oggi le cui idee hanno un grande effetto su di te. Questa persona può essere un amico o un membro di un gruppo. Questo è un giorno potente, Cancro. Devi essere più diretto e stare attento a ciò che dici. Le circostanze aggravanti finiranno. Potresti sentirti più ottimista e allontanarti dalle tue preoccupazioni quotidiane. Sarai diretto e questo porterà armonia alla tua relazione. Darà anche al tuo partner l’opportunità di essere più assertivo, in modo da poterti preparare a divertirti.

Leone

Questo è un giorno classico per un interrogatorio. Non farti prendere da dettagli puramente materiali, ma, comunque, non preoccuparti di loro alla fine della giornata. Devi rilasciare tutta la tensione che hai accumulato ultimamente. Il modo migliore per farlo sarebbe fare qualcosa di artistico o creativo. Leone, faresti bene ad ammorbidire le tue parole. Troverai più facile capire le ultime discussioni relative alla tua vita amorosa o alla tua dolce metà. Accetta le prove.

Vergine

L’equilibrio della vita è più alla tua portata, Vergine. Dovresti prenderti del tempo prima di reagire alle cose e tutto funzionerà. La tua prospettiva è la ragione. Le conversazioni che hai oggi ti incoraggeranno e le seguiranno in modo positivo. Tuttavia, dovrai superare un’opposizione prima di poter scacciare alcuni malintesi. Se riesci a essere più calmo, sarai in grado di illuminare le cose nel modo giusto. Il tuo bisogno di indipendenza inizia a essere soddisfatto ed è in armonia con te stesso. Continua su questa scia.

Bilancia

Oggi la tua mente curiosa potrebbe imparare cose importanti. A sua volta, se devi persuadere qualcuno, sarai in grado di farlo. È una giornata intensa. Bilancia, non prendere tutto così sul serio. Giustamente senti che qualcuno sta abusando della tua generosità. Quindi sii più selettivo nelle tue scelte. I vostri ideali amorevoli sono così elevati che vi fanno girare la testa. Sarebbe una buona idea concentrarsi sulla costruzione di ponti tra loro e la realtà, piuttosto che aprirsi alla delusione.

Scorpione

C’è una qualità ossessiva nel tuo pensiero attuale, quindi è possibile che un’idea ti possieda. Una sensazione interiore di benessere ti permetterà di mettere molte delle tue idee in prospettiva. La serenità ti renderà più forte. Scorpione, le esperienze che hai oggi saranno estremamente importanti nel tuo sviluppo personale. La tua ispirazione è completamente tornata. Il gioco di tutti i tipi è all’ordine del giorno della tua sfera emotiva. Che sia con il tuo partner o con i tuoi figli, troverai il miglior terreno comune possibile.

Sagittario

Oggi può essere una giornata produttiva al lavoro perché non ti perderai nulla. Tuttavia, vorrai farla franca. In cima all’agenda c’è pensare a cosa puoi fare per migliorare le tue condizioni di vita. Qualunque cosa accada, Sagittario, dovresti rimanere aperto a tutto ciò che tutti vogliono ed essere tollerante. Potresti avere alcuni dubbi che potrebbero ostacolare la tua espressione sia emotivamente che amorevolmente. Non lasciarti sconfiggere ed evitare le persone negative e gelose.

Capricorno

Oggi, poiché sei attratto da misteri di ogni tipo, ti divertirai a guardare film noir o leggere romanzi polizieschi. Puoi anche cercare qualcosa che hai perso. Se è così, le possibilità di trovarlo sono eccellenti. Il vostro rapporto con i bambini e i giovani solleverà lo spirito di molti Capricorno. Stai sicuramente seminando i semi per una vita migliore. Continua a provare. Indossare una maschera non ti si addice.

Acquario

Oggi hai la mente di un detective, motivo per cui sei incuriosito dai segreti o approfondisci la verità essenziale su qualcosa. Sarai anche molto persuasivo e convincente quando parli con gli altri. Ti sentirai bene affrontando alcuni compiti seri, ma ricorda di rispettare i tuoi limiti, non importa quanto ti senti ottimista. Acquario, non decidere nulla che richieda un impegno romantico. Le tue emozioni sono sotto controllo e non puoi essere obiettivo. Concediti un po’ di tempo.

Pesci

Potresti avere grandi idee oggi su come apportare miglioramenti alla tua casa, specialmente se questi miglioramenti comportano la ricostruzione di qualcosa. In realtà, potresti adottare questo approccio anche per una relazione familiare. Pesci, sarai ispirato a stabilire un maggiore equilibrio nel tuo stile di vita. Troverai un modo per evitare le difficoltà e mostrare più chiarezza in ciò in cui credi. Altri daranno il tono alla tua vita emotiva. Partner, figli e parenti, ascoltateli. Hai tutto da guadagnare. La tua soddisfazione interiore verrà dal dare.