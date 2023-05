Oroscopo Branko domani 22 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

In questo periodo questo è uno dei segni più protetti dagli astri, in particolare da Giove, il cui transito vi porterà, d’ora in poi, più fortuna nelle questioni lavorative e materiali, uno sfogo di pesi o problemi legati anche ad un’evoluzione positiva. Oggi sarà un giorno ideale per fare un viaggio nelle vicinanze.

Capricorno

Questa giornata, e anche il fine settimana in generale, non sarà per voi molto confortevole, avrete molto lavoro o dovrete fare i conti con poche o nessuna attività ludica, anche se non sarà una giornata sfortunata. Le influenze avverse di Marte e di altri pianeti ti faranno apparire un po’ aggressivo o dispotico, dovresti rilassarti.

Acquario

L’influsso di Marte, anche se non è troppo positivo, vi renderà comunque molto attivi oggi e potrebbe essere una giornata ideale per fare sport o fare un’escursione in campagna, in montagna o in luoghi dove c’è acqua. Questo ti farà molto bene e ti rilasserà. Nel complesso è una giornata positiva, anche se non ti fermerai ancora.

Pesci

Sono giorni un po’ difficili, dal punto di vista planetario, però, queste dissonanze astrali vi renderanno più forti o più spericolati. Affronterai problemi, siano essi domestici o legati al lavoro. Non sarà un giorno di pace e riposo ma piuttosto il contrario, anche se ti sentirai felice.