Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 24 gennaio 2023, le previsioni complete

ARIETE

Si realizza qualcosa per cui hai lottato molto. Riceverai buone notizie in relazione al tuo lavoro o alla tua professione. Ogni questione legale ha l’approvazione dell’Universo. Non lasciare che altre persone approfittino della tua bontà e ti gettino addosso responsabilità che non ti appartengono. PAROLA SACRA: Ricevi NUMERI FORTUNATI: 9, 5, 20

TORO

Usa il tempo necessario in tutto e non avere fretta o avere fretta. Il sesso e la sensualità prenderanno maggiore interesse. Uscirai da falsi tabù e inibizioni e lascerai che la bestia passionale che è racchiusa in te esca e agisca liberamente. La tua vita sociale diventerà importante. Non confonderai l’amicizia con la passione.PAROLA SACRA: LibertàNUMERI FORTUNATI: 44, 1, 11

GEMELLI

L’economia si stabilizza e il denaro arriva in quantità maggiori. Nuove acquisizioni porteranno gioia alla tua esistenza. L’acquisto di qualcosa che volevi è finalmente raggiunto. Vivi ogni giorno con la convinzione che sarai un vincitore. Emergi come un essere pieno di luce e saggezza.PAROLA SACRA: TrionfoNUMERI FORTUNATI: 46, 19, 31

CANCRO

Sii paziente se ti ritrovi a cercare l’anima gemella. Dove meno te lo aspetti, lo trovi. Non continuare a fare farfalle. Prendi più seriamente le relazioni in cui ti trovi coinvolto. Non ci si può fidare di tutti e potresti ricevere sorprese che finiranno per non essere molto piacevoli. PAROLA SACRA: Serietà NUMERI FORTUNATI: 7, 33, 2

LEONE

Tutto ciò che riguarda la casa e la famiglia avrà più interesse. Sarai la luce e l’ispirazione di molti. Le stelle ti dotano di fascino per attirare ammiratori e collaboratori nella tua vita. Continuerai a dare, servire e aiutare la tua famiglia e i tuoi amici, ma ti prenderai più cura di te stesso. PAROLA SACRA: Ispirazione NUMERI FORTUNATI: 2, 14, 35

VERGINE

La determinazione è ciò che le stelle ti richiedono. Devi farti forza con un figlio o un giovane familiare che è fuori controllo e chi meglio di te può guidarlo e guidarlo sulla retta via. Dovrai capire come convincere gli altri a seguire o obbedire alle tue regole, e questo richiederà molta pazienza. PAROLA SACRA: Ingegnere NUMERI FORTUNATI: 41, 12, 36

BILANCIA

Esci da codici e regolamenti obsoleti e avventurati in altri lavori, in altri luoghi e con altre persone. Sarai meglio orientato e raggiungerai quegli obiettivi che ti eri prefissato. Ti sentirai ringiovanito, anche se hai vissuto molti anni. Ti apprezzi come mai prima d’ora.PAROLA SACRA: Avventurarsi NUMERI FORTUNATI: 5, 10, 8

SCORPIONE

Tutto nella vita è lezioni e ti stai laureando all’università della vita. La ragione della tua passata infelicità è stata la tua falsa o errata interpretazione della verità. Capirai di avere esattamente ciò che meriti e proporrai di essere felice. La tua spensieratezza, le tue insicurezze e la tua follia sono state la tua migliore scuola. PAROLA SACRA: Scuola NUMERI FORTUNATI: 30, 17, 49

SAGITTARIO

Le opportunità di lavoro vengono da te e in ciò che ti piace di più, Sagittario. Riconosceranno e rispetteranno la tua conoscenza ed esperienza. Non mutilare la tua personalità essendo gentile con gli altri, ma impara ad essere più tollerante con chi non è al tuo livello o non la pensa come te.PAROLA SACRA: Esperienza NUMERI FORTUNATI: 19, 26, 4

CAPRICORNO

Organizza al meglio il tuo tempo per divertirti senza rimpianti. Non trascurare ciò che ha a che fare direttamente con il tuo lavoro. Presta attenzione, concentrati sull’esecuzione di ciò che ti è stato assegnato. I tempi sono cambiati e una svista potrebbe metterti in una posizione di svantaggio. PAROLA SACRA: AttenzioneNUMERI FORTUNATI: 20, 18, 13

ACQUARIO

Siete in un processo di evoluzione spirituale. Tutto il falso che ti ha stagnato scompare e tutto il vero ti spinge verso nuove conquiste. Conoscerai il valore della vera amicizia. Buon momento per prendersi cura della propria salute. Qualsiasi studio, dieta o trattamento darà ottimi risultati.PAROLA SACRA: EvoluzioneNUMERI FORTUNATI: 50, 47, 38

PESCI

È necessario stabilire delle priorità nella tua vita e la famiglia dovrebbe essere al primo posto. È tempo di realizzare piani per visitare i parenti che sono lontani. Devi fare la tua parte per mantenere forti quei legami familiari, dal momento che non sai quando avrai bisogno dei tuoi cari. PAROLA SACRA: Rafforzare NUMERI FORTUNATI: 6, 43, 28