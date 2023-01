Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 25 gennaio 2023, le previsioni complete

ARIETE

Devi iniziare ad agire con sincerità, non puoi fare le cose aspettandoti sempre un riconoscimento o qualcosa in cambio. Inizia a controllare i tuoi impulsi e le tue reazioni con i tuoi colleghi. La tua postura ti farà venire il mal di testa. Chiave del giorno: Relazioni. Numeri fortunati: 4, 21, 45.

TORO

Le decisioni sbagliate che hai preso in relazione alla tua economia iniziano a essere notate. Dovrai tagliare le spese e misurare te stesso se vuoi mantenere un equilibrio ragionevole. Torna insieme agli amici, questo ti aiuterà a mantenere la testa lucida. Chiave del giorno: Arrangiamenti. Numeri fortunati: 14, 42, 51.

GEMELLI

Avrai delle notizie spiacevoli sul posto di lavoro. Prenditi cura del tuo lavoro che inizia a vacillare. Se non puoi essere onesto con il tuo partner, devi prendere una decisione con maturità e assumerti la responsabilità delle conseguenze che ciò potrebbe comportare.Chiave del giorno: stai attento.Numeri fortunati: 2, 43, 56.

CANCRO

Smettila di incolpare sempre gli altri, è ora che inizi ad assumerti la responsabilità delle tue azioni, e soprattutto delle conseguenze che comportano. I piani di viaggio con gli amici d’infanzia vengono rimessi a galla, non lasciar perdere. Chiave del giorno: franchezza.Numeri fortunati: 5, 20, 43.

LEONE

Devi imparare a delegare, mettere da parte quel pensiero che puoi fare tutto. Alcune persone si avvicineranno al tuo partner di cui non ti puoi fidare. Devi essere attento alle reazioni di queste persone e al modo in cui possono influenzare la tua vita. Chiave del giorno: Aiuto. Numeri fortunati: 21, 40, 57.

VERGINE

Hai una nuova amicizia che potrebbe lentamente trasformarsi in qualcosa di più, potrebbe essere una persona molto importante nella tua vita, ma devi lasciare che accada qualcosa di intimo al momento giusto. Prenditi cura della tua postura, può procurarti un po’ di mal di schienaChiave del giorno: Esperienze.Numeri fortunati: 4, 45, 49.

BILANCIA

L’amore ti mette un po’ di ansia, è probabile che la persona che stai incontrando ti metta degli ostacoli per vederti o per comunicare con te, il che ti porterà a generare un po’ di confusione, ma non disperare, le persone hanno bisogno di tempo e non lascia provare. Chiave del giorno: persistenza. Numeri fortunati: 12, 28, 35.

SCORPIONE

Incontrerai una persona che potrà aiutarti e chiarirti il ​​percorso di costante sviluppo professionale. Non perdere l’occasione. Avrai una giornata ricca di emozioni nella tua vita di coppia, devi capire che tutto si costruisce in coppia. Chiave del giorno: Professionalità. Numeri fortunati: 3, 21, 43.

SAGITTARIO

Ancora una volta hai delle complicazioni sul lavoro a causa del modo in cui ti relazioni con i tuoi colleghi. Prova a cambiare le tue maniere per l’armonia del gruppo. È un ottimo momento per fare traslochi o cambiamenti nella tua casa.Chiave del giorno: Equilibrio.Numeri fortunati: 19, 22, 40.

CAPRICORNO

Se stai cercando di conoscere una persona che ti ha fatto una buona impressione, devi metterci più forza e attenzione, non smettere di parlargli per molti giorni o regalargli piccole sorprese ogni giorno. Avrai dei problemi muscolari.Chiave del giorno: Suggerimento.Numeri fortunati: 3, 43, 54.

ACQUARIO

Una persona che ha bisogno del tuo aiuto per svolgere un lavoro ti contatterà, sarà un buon momento per generare un nuovo cliente o prendere contatti per il lavoro che svolgi. Cerca di intrattenere il tuo partner, non lasciare che tutti i giorni siano uguali. Chiave del giorno: Collaborazione. Numeri fortunati: 1, 40, 51.

PESCI

È probabile che oggi tu abbia poche energie durante la giornata, devi fare un’iniezione di vitamine per poter sopportare la giornata, un buon consiglio è fare una colazione ricca di fibre, prediligere frutta, cereali ricchi di nutrienti e un caffè con i cereali la sera mattina. Chiave del giorno: Energia. Numeri fortunati: 13, 17, 33.