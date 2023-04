Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 27 aprile 2023, le previsioni segno per segno al TOP

Ariete

Cambiamenti importanti in vista! Questa settimana, l’impiccato potrebbe segnalare un importante cambiamento nella tua prospettiva. Oppure, potrebbe significare che devi fare un sacrificio. Il processo che l’impiccato vuole che tu subisca potrebbe sembrare scomodo, ma può portare a una liberazione da schemi negativi che non ti servono più. Chiediti a cosa sei aggrappato e come queste convinzioni ti hanno trattenuto. Questa settimana, ti incoraggiamo a lasciarle andare una volta per tutte.

Toro

Esplora i tuoi talenti creativi! Questa settimana, l’8 di Denari ti incoraggia a usare i tuoi talenti creativi e a lavorare duramente per perfezionarli. Più credi in te stesso e nel tuo mestiere, più le persone si renderanno conto di ciò che stai facendo e più sarai ispirato. Esponendoti, dai agli altri l’opportunità di riconoscere le tue capacità uniche, che possono servire come motivazione per continuare a creare cose di cui sei veramente orgoglioso. Diventa il padrone del tuo dominio!

Gemelli

È il momento di riposare e ricaricare. Questa settimana, il 4 di Spade ti invita a riposare, riflettere e recuperare. Potresti aver affrontato una situazione difficile ultimamente, come perdere un lavoro o porre fine a una relazione, e ora potresti sentirti esausto mentalmente, fisicamente, emotivamente e spiritualmente. È importante darti il tempo di ricaricare e riattivarti, in modo da tornare al mondo con uno spirito ringiovanito e una nuova prospettiva.

Cancro

Vibrazioni positive in arrivo! Questa settimana, l’asso di coppe segnala un momento traboccante di energia emotiva positiva. La felicità, la creatività e la compassione sono tue. Significa anche la capacità di rafforzare le tue relazioni esistenti e di incontrare nuovi amici o amanti. Se ultimamente ti sei sentito chiuso, è il momento di aprire il tuo cuore e ricevere l’amore e la pace che meriti. Bevi dal calice della profonda realizzazione spirituale!

Leone

Sollievo è in arrivo! Questa settimana, la stella segnala una pausa dopo un periodo di cambiamenti o difficoltà. Anche se non se è stato facile superare questo tumulto, sei stato in grado di affrontare qualsiasi sfida la vita ti abbia presentato. Chiediti quali lezioni hai imparato e cosa potresti lasciare andare. Ora è il momento di abbandonare il vecchio te e emergere come la persona che dovresti essere.