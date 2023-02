Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 4 febbraio 2023

ARIETE

Oroscopo di oggi : Sarà una giornata in cui dovrai affrontare i tuoi problemi, non potrai più scappare da essi perché così non impari nulla.Amore : Dovrai prendere precauzioni e chiarire alcuni problemi che hai avuto con il tuo partner, per evitare le conseguenze.Soldi e Ricchezza : Devi prestare attenzione al lavoro, così eviterai di commettere errori. Trattative e nuovi progetti potrebbero essere favorevoli. Salute e benessere: se vuoi essere preso in considerazione in futuro, partecipa di più. Parla, non tenere tutto per te, dimostra di essere capace.

TORO

Oroscopo di oggi: Oggi sarà una giornata tranquilla e possibilmente con qualche altra sorpresa, ma potrebbe non essere delle migliori.Amore : i tuoi sentimenti mancano di profondità, perché sei molto incostante affettivamente. Si rifletterà nella tua personalità. Denaro e ricchezza : il tuo lavoro sarà valutato più di quanto tu possa immaginare, e per questo sarai ricompensato in modi diversi. Salute e benessere: sarà una buona cosa fare un controllo medico in modo da non dover tirare a indovinare quello che hai. Cerca di mangiare sano e di fare esercizio.

GEMELLI

Oroscopo di oggi : è un periodo in cui sperimenterete incomprensioni quando si tratta di esprimersi. Misura le tue parole ed evita commenti sciocchi. Amore : il dramma emotivo farà parte di questa relazione, poiché potrebbero esserci problemi di autorità. Denaro e Ricchezza : Forse c’è un’eccessiva propensione al piacere e alla vita facile, potrebbe causare problemi sul posto di lavoro. Salute e Benessere : Godrai di un ottimo stato di salute con il massimo dello spirito, in ogni caso devi prenderti cura di te stesso per non avere problemi muscolari.

CANCRO

Oroscopo di oggi : si aprono nuove strade e possibilità, nuovi orizzonti appariranno sulla scena che fino ad ora non immaginavi possibili.Amore : Evita le controversie nella coppia, poiché non portano a nulla e logorano la relazione che hai raggiunto.Denaro e Ricchezza : In questo momento la tua fortuna sta cambiando, approfittane, ti porterà grandi benefici.Salute e benessere: inizia a prenderti cura della tua salute in questo momento, è possibile che compaia qualche tipo di mal di stomaco a causa della tua mancanza di criteri nutrizionali.

LEONE

Oroscopo di oggi : Vi aspetta una giornata piuttosto difficile in cui potreste provare troppa ansia. Potresti avere problemi materiali.Amore : le tue relazioni amorose iniziano a stabilirsi, cogli l’occasione per intraprendere nuove attività che servono a rinnovarti.Denaro e Ricchezza : è bello apprezzare ciò che si ha, nel tuo caso gli hai dato troppa importanza e le persone si allontaneranno per la tua superficialità. Salute e benessere: invece di imporsi con la forza, prova la logica e la gentilezza. Noterai cambiamenti e risultati positivi a breve termine.

VERGINE

Oroscopo di oggi : dovresti iniziare quei progetti che avevi dimenticato. Saranno molto utili per non sopraffarti in seguito con molte cose. Amore : la tua mancanza di definizione o quella del tuo partner ti causerà qualche conflitto, anche se farai molto bene a non affrettare il tempo. Denaro e Ricchezza : Cerca l’occasione giusta e fai l’approccio con le giuste soluzioni. Se approfitti dell’opportunità guadagnerai punti. Salute e Benessere : Se parli con sincerità, i tuoi rapporti sentimentali miglioreranno notevolmente e si creerà un clima di maggiore fiducia con il tuo partner.

BILANCIA

Oroscopo di oggi : un incontro virtuale ti mette in contatto con gli stranieri e ti dà l’opportunità di brillare. L’aspetto personale è importante anche durante una videochiamata. Amore : migliora il dialogo con il tuo partner se intende raggiungere accordi. Le opportunità romantiche appariranno quando meno te le aspetti. Money and Wealth : I primi schizzi ti mostrano un’idea che inizi a divertirti per la vertigine che ti dà il nuovo.Salute e benessere: quando conosci la realtà, non cercare di eluderla e spera che tutto si risolva da solo. Affronta i tuoi problemi e vedrai che tutto è più facile.

SCORPIONE

Oroscopo di oggi : è un buon momento per iniziare a fare ciò che hai rimandato. Tieni presente che ti ci vorrà del tempo per finirlo. Amore : le relazioni affettive diventano più romantiche, con giorni di vino e rose che porteranno a impegni duraturi. Denaro e ricchezza : qualcuno cercherà di approfittare della tua ignoranza su alcuni argomenti che ancora non padroneggi e cercherà di prenderti in giro. Salute e benessere: ci sono cose che devi dire ed è ora che tu le faccia, perché ti stanno rodendo l’anima. Cerca di comunicare con le persone che ti amano.

SAGITTARIO

Oroscopo di oggi : Se vuoi progredire nella tua carriera, oggi non è il giorno degli ultimatum. Sii paziente e assicurati di raggiungere il livello che desideri e meriti. Amore : la tua vita affettiva è triste in questo momento, potrebbe essere una delusione in amore. Non disperare, passerà. Denaro e Ricchezza : il tuo sforzo non cede, forse stai sprecando altre risorse tecnologiche o intellettuali che darebbero risultati migliori.Salute e benessere: se ti guardi indietro, vedrai che hai sempre affrontato difficoltà e sei riuscito a superarle. Questa volta farai lo stesso.

CAPRICORNO

Oroscopo di oggi : Avrai diverse alternative e dovrai decidere qual è la migliore per te. Se possibile, ritardare il processo decisionale. Amore : divertiti a condividere momenti felici, tranquilli e intimi con il tuo partner. Aumento significativo della tua autostima. Denaro e Ricchezza : Se stai cercando lavoro, è conveniente che ti muovi senza sosta. Avrai opportunità ma devi cercarle.Salute e benessere: non lasciare che la tua alta stima ti privi di incontrare quella persona speciale che può dare una svolta inaspettata alla tua vita.

ACQUARIO

Oroscopo di oggi : Godrai di ottimo umore e ti divertirai a condividere il tuo tempo con i tuoi cari. Possibilità di un viaggio con loro dopo la pandemia. Amore : il terreno amoroso continuerà ad essere favorevole e la vita intima sarà una bella combinazione di passione, tenerezza e comprensione. Denaro e ricchezza : sei pronto ad assumere il tuo potere e correre dietro a ciò che vuoi. La fiducia in se stessi è coerente negli affari. Salute e benessere: esprimi le tue emozioni in modo creativo. Fai conoscere i tuoi sentimenti, scrivi una lettera o chiama qualcuno per dirgli quanto ci tieni.

PESCI

Oroscopo di oggi : Con i tuoi consigli e il tuo sostegno aiuterai vari membri della tua famiglia a superare i loro problemi e ad avere successo nelle loro finanze. Amore : ti sentirai sottovalutato nel tuo ambiente, il che ti causerà tristezza. Non lasciarti abbattere da quella sensazione sbagliata. Denaro e ricchezza : è consigliabile prestare particolare attenzione alla questione delle finanze, poiché potresti dover sostenere spese non necessarie. Salute e Benessere : Amici e chiacchiere per rilassarsi sono la combinazione migliore per mettere da parte le situazioni difficili con cui si vive.