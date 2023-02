Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 5 febbraio 2023, le previsioni migliori

Oroscopo di oggi: Se vuoi avere nuovi amici, dovresti prima di tutto essere sincero e offrire loro anche il tuo aiuto e il tuo tempo. Amore: Qualcosa non va nel vostro rapporto e farete di tutto per suscitare l’interesse della persona amata, magari con un po’ di gelosia. Ricchezza: sarà una giornata di probabili ritardi e complicazioni che ti assilleranno, i progetti non saranno fattibili. Benessere: fidarsi più della legge e dei documenti firmati che della buona volontà. A volte devi separare le amicizie dagli affari.