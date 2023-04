Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 7 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

Il tuo corpo non è in grado di tenere il passo con il ritmo che la tua testa intende impostare. Sei troppo stanco e devi rallentare un po’ o finirai per ammalarti. Niente di ciò che fai oggi avrà un effetto immediato sulla tua economia, ma avrà un valore straordinario per stabilire il tuo futuro. Le persone con maturità si uniscono a te per aiutarti. Il divertimento non sarà oggi uno dei punti di forza delle tue capacità creative. Cercherai e troverai un modo per divertirti in modo diverso. Il piacere risveglia i tuoi sensi.

Toro

Coloro che si erano allontanati o si erano allontanati dalla tua vita ora torneranno con un atteggiamento nuovo, molto più positivo. Il tuo cuore è pieno di affetto sincero. Non permettere alla paura di afferrarti e limitare le tue possibilità di successo. Sbarazzati dei legami con paure infondate che esistono solo nella tua mente e tuffati in un futuro migliore. Oggi ti troverai di fronte alla possibilità di prendere una decisione economica rilevante che può mettere in pericolo la tua relazione amorosa poiché il tuo partner non condividerà tale decisione.

Gemelli

La notizia di un’opportunità di lavoro ti arriverà tramite uno dei tuoi amici. Ha buona volontà, ma ciò che propone potrebbe non essere ciò che è meglio per te. Liberati di ciò che non ti serve. Non continuare a conservare cose vecchie in casa che non hanno significato, valore o scopo. Questo ritarda la tua evoluzione e la tua crescita. Non permettere che l’ansia offuschi una giornata felice e piacevole come quella di oggi. Attieniti alla tua attività, ciò che conosci bene e su cui hai il controllo. Scappa da avventure rischiose.

Cancro

Sei stanco di essere solo, nonostante il fatto che questa situazione sia stata di grande valore per te in passato. Ma è giunto il momento di cercare la compagnia degli altri, di divertirsi. Hai sacrificato molto per gli altri in passato e ora, anche se non te ne penti, hai deciso di farla finita. Fai attenzione a non andare all’altro estremo ora. La tua vita sociale si moltiplica e oggi sarà una giornata piena di attività. Tanti impegni fuori casa potrebbero mettere sotto pressione i tuoi delicati rapporti familiari.

Leone

È tempo di prendere in mano le redini della tua vita, strapparle alla routine e iniziare a far sì che il tuo lavoro produca risultati positivi in ​​campo economico. Basta con la ristrettezza. Hai tante idee in testa, ma ti mancano gli strumenti per metterle in pratica. Non aver paura dei dettagli se ti fidi davvero delle tue possibilità. La chiarezza con cui ora lavora la tua mente non ha precedenti. Hai finalmente capito che il materiale è accessorio e che l’importante è mantenere i tuoi legami affettivi.

Vergine

Mettersi sulla difensiva non si tradurrà oggi in una discussione che avrà come origine l’armonia familiare. Se sei sicuro della tua posizione, difendila con coraggio. In caso contrario, rettifica. Se pensi che la tua vita stia cambiando ora, non hai ancora visto nulla. Preparati ad assistere a una rivoluzione nel tuo ambiente immediato, che ti porterà su percorsi mai pensati prima. Il denaro entra nella tua vita in modo inaspettato e ti libera da alcuni dei disagi con cui ti stavi abituando a convivere. Cerca di investire in assicurazioni.

Bilancia

Continuano ad attribuirti responsabilità professionali che non ti appartengono. La soluzione non è rifiutarle, ma assumerle con naturalezza ma pretendendo che siano riconosciute. Devi migliorare molto il tuo livello di comunicazione, perché nella tua nuova situazione non funziona per te con il parlare tranquillo che hai dominato fino ad ora. Prova a leggere, più sono e meglio è. La pazienza è l’arma di cui hai più bisogno e, tuttavia, quella che hai più fuori mano. Assicurati che gli scontri siano molto limitati, in modo da non dover esplodere.

Scorpione

Sebbene la natura del tuo spirito ti spinga ad aiutare gli altri, evita di andare agli estremi dove potresti essere in balia di chi vuole approfittarsi di te in modo palese. Hai una tua filosofia di vita ed è difficile per te accettare i dogmi imposti dalla società. Questo fa sì che alcuni ti chiamino antisociale. Non cedere alle pressioni. Stai per riconciliarti con il tuo partner e ci riuscirai se deciderai di cedere ad alcuni dei tuoi interessi per preservare la relazione in modo più duraturo.

Sagittario

È tempo di analizzare il motivo dei tuoi errori e delle tue sfortunate decisioni. Non continuare a insistere su ciò che non può essere né ora né mai, perché hai già provato abbastanza. Non accettare nulla che non ti piaccia, sii onesto con te stesso. La cosa più importante per te ora è essere felice, anche se ti costa un’amicizia inestimabile per raggiungerlo. Ti sei mai fermato a pensare che spesso vivi al di sopra dei tuoi reali mezzi finanziari? Riduci quel ritmo veloce della vita e sarai molto più calmo.

Capricorno

Devi affrontare con coraggio la necessità di cambiare, di abbandonare atteggiamenti e consuetudini radicati da tempo, ma che non sono compatibili con la tua vita attuale. Rivestiti di pazienza in modo che i problemi non ti influenzino eccessivamente, ma non ignorarli. Un nuovo lavoro è all’ordine del giorno per te e non dovresti lasciartelo sfuggire. Negli ultimi tempi avete sentito sempre più frequentemente il desiderio di lanciarvi in ​​avventure sessuali che non vi si addicono affatto se mantenete una relazione stabile.

Acquario

La creatività sarà il tuo principale punto di forza oggi. Le idee scorrono dalla tua testa incessantemente e avrai bisogno dell’aiuto degli altri per poterle tradurre tutte in qualcosa di più pratico. In questo momento hai il potere della comunicazione per creare un ambiente armonioso intorno a te. I progetti a breve termine hanno buone aspettative. Non importa se le cose che fai ora non hanno un effetto immediato. Abbiate un po’ di pazienza e il tempo investito vi ripagherà a palate. Le persone con maturità ti aiuteranno oggi.

Pesci

I legami affettivi si rafforzano durante tutta la giornata grazie al tuo equilibrio emotivo e alla capacità che ti dà di accettare gli errori del tuo partner e riconoscere i tuoi. Hai ancora un aggiornamento sulle tue conoscenze riguardo alle nuove tecnologie. Anche se sei molto pigro, più tempo impieghi, peggio per te. È importante che tu rimanga attento oggi a tutto ciò che riguarda le finanze, perché ti potrebbe essere presentata l’opportunità di guadagnare denaro relativamente facile e con pochi rischi.