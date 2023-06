Oroscopo Branko e Paolo Fox oggi venerdì 9 giugno 2023, le previsioni - Controcopertina

Ariete

Oggi sei più ottimista riguardo alla tua salute, al tuo lavoro e a ciò che hai in mano. Sei pronto a fare piani pratici e positivi. Ariete, non forzarti ad adottare un ruolo che non è giusto per te. La tua autenticità è la tua migliore risorsa. Se hai intrapreso negoziati significativi, devi essere paziente prima di concluderli. Il tuo desiderio di progresso e autorealizzazione sarà il centro della tua vita. Porterai il tuo partner con te per strada. Non avrai difficoltà a ipnotizzare la tua preda.

Toro

Questo è un buon giorno per il Toro per pianificare future vacanze o hobby o qualsiasi cosa abbia a che fare con i propri figli. È anche un giorno solido per importanti discussioni con partner romantici. Un amico ti presenterà nuove persone. Rimani aperto a nuove idee e sarai un vincitore arricchendo chiaramente la tua concezione dell’amore. Scoprirai lati inaspettati di chi ti circonda. È un giorno di sorprese.

Gemelli

Oggi ti senti diverso da ieri. Hai il coraggio di fare le cose a casa o in famiglia. Potresti voler intrattenere gli altri. Ti piacerà sicuramente fare piani a lungo termine che ti faranno sentire più sicuro nella tua vita personale. State moltiplicando le iniziative per gestire le vostre attività. Avrai anche a che fare con ostacoli e ritardi che si dissiperanno alla fine del mese. Oggi, Gemelli, troverai molto più facile condividere i tuoi sogni, piani e ideali, e il tuo amore sarà aperto e flessibile. La riconciliazione è in vista se hai recentemente escluso qualcuno.

Cancro

La settimana inizia con una nota ottimistica. Le relazioni con gli altri sono migliori. Dovrai pensare a lungo e duramente prima di saltare. Cerca di trovare il tempo per stare da solo per aiutarti a capire le cose. Anche se stai cercando di combatterlo, Cancro, il tuo ritmo attuale ti sta costringendo a spingerti al limite. Sei più incline a sognare del solito e questo ti distrae, ma ti rende più emotivamente ricettivo. Questo è l’ideale per suggerire una cena solo per voi due. Saprai come creare la giusta atmosfera.

Leone

Oggi potresti sentirti stravagante finanziariamente. Potresti anche voler condividere i tuoi soldi. Sarai in grado di iniettare una boccata d’aria fresca nel tuo lavoro, soprattutto se sei un lavoratore autonomo. Tuttavia, Leone, devi superare un ostacolo interno per passare al livello successivo. Ci sono lacune nella tua dieta di cui sarebbe una buona idea essere a conoscenza. Il tuo ideale sarebbe tornare indietro e risviluppare le conversazioni precedenti. Capirai meglio il tuo partner. Se sei single, una promettente amicizia platonica è in vista.

Vergine

Questo è un buon giorno per comprare vestiti e rinnovare il tuo guardaroba. È anche un buon giorno per fare piani di vacanza o socializzare. Inoltre, per avere idee solide su come educare e prendersi cura dei propri figli. Gli scambi raggiunti alla fine di settembre proseguiranno. Vergine, non mollare, discuti senza aspettare troppo prima di dicembre. Sentirai più che mai che c’è forza nei numeri e che hai un sesto senso per scegliere buone partnership.

Bilancia

Questo è un viaggio solido. È il giorno perfetto per sedersi da qualche parte e fare una lista di cose da fare di ciò che vuoi realizzare, soprattutto per quanto riguarda la casa, la famiglia e la tua vita privata. Il telefono non smette di squillare e i contatti stanno andando bene. Bilancia, non esitare a negoziare e guardare i dettagli. Dovrai lasciare andare i tuoi preconcetti se vuoi riguadagnare slancio e aggiornare le tue idee. L’aria fresca è essenziale. Qualcuno vicino a te ti darà buone notizie. Un po’ di pazienza e un sogno vicino al cuore potrebbero diventare realtà.

Scorpione

Oggi, le conversazioni con gli altri sono ottimistiche. Sei felice di condividere i tuoi obiettivi con qualcuno. I consigli di qualcuno più vecchio o più esperto ti aiuteranno Scorpione, quindi con tutti i mezzi, resta sintonizzato e sii grato per tutte le opzioni che ti si presentano. È anche il giorno perfetto per perdonare e riconciliarsi con qualcuno vicino a te. Otterrai un’immensa soddisfazione dalla soddisfazione che ti dà senza riserve al tuo partner. Questa sarà un’esperienza meravigliosa.

Sagittario

Sarai particolarmente attratto da strane esperienze, pensa alle conseguenze prima di essere coinvolto. Sarà davvero allettante dimenticare il mondo e rilassarsi a casa. Se hai parlato di un particolare argomento per molto tempo, lascia che accada, ma non arrenderti, Sagittario. Dovrai cedere terreno ai tuoi avversari per vincere la battaglia. Le concessioni che farete oggi saranno le vostre armi domani. Cerca di non entrare in grandi discussioni.

Capricorno

Oggi vuoi fare qualcosa di diverso Vuoi un cambio di scenario, cosa non facile da fare di questi tempi. Pertanto, devi essere creativo. Capricorno, quello che stai davvero cercando è cambiare la tua routine quotidiana. Potrebbe essere qualcosa legato al cibo, un’attività o contattare qualcuno di nuovo. Un cambiamento nella tua vita lavorativa inizia a prendere forma. Prenditi cura dei tuoi interessi e abbi il coraggio di andare avanti. Le discussioni su progetti audaci e una diversa concezione della tua vita amorosa gireranno in tondo. Pazienza, riprenderanno solo alla fine del mese.

Acquario

Anche se potresti ripetere problemi passati con un capo o un genitore in questo momento, oggi l’Acquario ha buone idee su come utilizzare le risorse del tuo partner o di una terza parte. La tua filosofia e la tua sete di vita lo rendono particolarmente attraente. Il successo è in vista. Metterai tutta la tua energia nel divertirti. Se speravi di avere una relazione, la otterrai, purché tu abbia il coraggio di liberarti dalla routine quotidiana. Rompere tabù e confini sarà inevitabile, quindi non perderlo.

Pesci

Gli sviluppi nelle relazioni intorno a te ti daranno un senso di benessere interiore. Trovi confortante l’amicizia. Pesci, è necessario praticare un po ‘di sport affinché la macchina funzioni. Metti da parte un po ‘di tempo per questo. Qualsiasi negoziato incontra ritardi e ostacoli che non si ritirano fino alla fine di novembre, ma non si tratta di arrendersi. I tuoi sentimenti sono più profondi di prima e stai diventando più intimo con il tuo partner. Ora è il momento perfetto per trascorrere una notte insieme.