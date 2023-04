Oroscopo Branko e Paolo Fox settimanale dal 10 al 16 aprile 2023: Gemelli previsioni per amore, denaro e lavoro

È importante analizzare attentamente ogni segno, perché non solo dovresti leggere il tuo segno solare, ma dovresti anche leggere il segno occupato dalla Luna, dall’Ascendente o dai possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale.

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 10, dovresti mantenere la tua sensibilità e chiaroveggenza in superficie per essere in grado di percepire le sensazioni degli altri, e in questo modo avrai pieno successo nelle tue decisioni.

Martedì 11 sarà un giorno per coordinare la tua grande agilità mentale e il tuo ingegno in tutte le opere creative che fai durante questa giornata. È un giorno molto fortunato in cui proietterai le tue creazioni.

Mercoledì 12, idee brillanti e creative ti aiuteranno a fare il salto di qualità di cui hai bisogno nei tuoi progetti sociali e professionali. Quindi divertiti e prepara tutto in anticipo.

Giovedì 13, oggi avrai un buon clima in cui potrai lottare per le tue idee creative e gratitudine alle persone che ti hanno aiutato e che sono con te nei momenti giusti.

Venerdì 14, evita malintesi con le persone con cui mantieni risorse condivise. Dovresti anche organizzare i tuoi obiettivi in modo semplice e sereno per evitare polemiche.

Sabato 15, è il momento di adattare i tuoi piani per brillare come desideri negli obiettivi e che i tuoi progetti siano fortunati. È il momento ideale per far venire alla luce le tue grandi idee.

Domenica 16, dovresti fare affidamento sul tuo genio e sul tuo nuovo modo di fare tutto. La vostra cordialità e simpatia vi aiuterà in ogni momento perché aprirete le porte che sono state chiuse molto tempo fa.