Oroscopo Branko mese ottobre 2023: classifica dei segni zodiacali dal più angelico al più malvagio

L’oroscopo è da sempre uno strumento di curiosità e riflessione per milioni di persone in tutto il mondo. Ogni mese, Branko offre le sue preziose previsioni astrologiche che influenzano la vita delle persone in molti modi diversi. Ma c’è una domanda intrigante che spesso ci poniamo: quali segni zodiacali sono più inclini alla bontà e alla malvagità? In questo articolo, esploreremo una classifica dei segni zodiacali dal più angelico al più malvagio per il mese di ottobre 2023 secondo Branko.

I Segni Zodiacali più Angelici

1. Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

I Pesci sono noti per la loro natura compassionevole e altruista. Sono disposti a dare tutto per aiutare gli altri e si preoccupano profondamente del benessere altrui. Questo mese, i Pesci saranno particolarmente inclini a gesti gentili e altruisti. Saranno pronti a tendere una mano amica a chiunque ne abbia bisogno.

2. Cancro (21 giugno – 22 luglio)

I Cancro sono estremamente legati alla famiglia e agli amici. La loro gentilezza è evidente nelle loro azioni quotidiane. Questo mese, i Cancro si dedicheranno ancora di più a proteggere e sostenere coloro a cui tengono di più. Saranno un rifugio sicuro per chiunque abbia bisogno di affetto.

3. Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Le Vergine sono conosciute per la loro attenzione ai dettagli e il loro impegno nel fare le cose nel modo migliore possibile. Questo mese, metteranno la loro dedizione al servizio degli altri. Saranno pronti a offrire consigli pratici e aiuto concreto a chi ne ha bisogno.

I Segni Zodiacali più Neutri

4. Toro (20 aprile – 20 maggio)

I Toro sono noti per la loro determinazione e stabilità. Questo mese, saranno concentrati sui loro obiettivi personali, ma non dimenticheranno di sostenere chi è loro intorno. Saranno leali e affidabili come sempre.

5. Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

I Capricorno sono ambiziosi e orientati al successo. Anche se possono sembrare concentrati su se stessi, sono disposti a condividere le loro conquiste con gli altri. Questo mese, potrebbero offrire opportunità di crescita professionale a coloro che dimostrano impegno.

6. Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Le Bilancia cercano l’equilibrio in tutto ciò che fanno. Questo mese, cercheranno di risolvere conflitti e creare armonia nelle relazioni. Saranno pronti a mediare e a trovare soluzioni pacifiche.

I Segni Zodiacali più Malvagi

7. Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Gli Arieti sono noti per la loro determinazione e spesso sono disposti a superare gli ostacoli per ottenere ciò che vogliono. Questo mese, potrebbero essere inclini a ignorare i bisogni degli altri nel perseguire i propri obiettivi.

8. Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

I Sagittario amano l’avventura e l’indipendenza. Questo mese, potrebbero essere un po’ egoisti e concentrati sui loro desideri personali. Potrebbero trascurare le esigenze altrui.

9. Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

I Gemelli sono noti per la loro dualità. Questo mese, potrebbero essere un po’ imprevedibili nelle loro azioni. Potrebbero non sempre essere onesti nelle loro relazioni.

Conclusione

Ogni segno zodiacale ha le proprie caratteristiche uniche e il proprio modo di affrontare la vita. Mentre alcune persone possono essere naturalmente più inclini alla bontà, altre possono essere più concentrate su se stesse. È importante ricordare che l’oroscopo fornisce solo una guida generale e che ogni individuo è unico nelle proprie azioni e scelte. Quindi, indipendentemente dal vostro segno zodiacale, ricordate di coltivare la gentilezza e la compassione verso gli altri e di perseguire sempre il bene comune.