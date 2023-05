Oroscopo Branko oggi mercoledì 24 maggio 2023: cosa accadrà per il tuo segno - Controcopertina

Ariete

Oggi potresti avere alcune idee intelligenti nel tuo lavoro relative alla tecnologia. Questa è una giornata piena di possibilità. Riceverai un feedback positivo dai tuoi superiori. Ariete, malattie psicosomatiche e disturbi lievi di cui soffri sono causati dalle tue frustrazioni. Sarebbe una buona idea ammetterli e affrontare il problema alla fonte. Nuove strade si apriranno davanti a te nella tua vita amorosa, sia che si tratti di un incontro sorprendente o di qualcosa che si risveglia dentro di te.

Toro

Sarà una giornata emozionante. Potresti ricevere un invito improvviso ad andare da qualche parte. Qualcosa di inaspettato può accadere con i tuoi figli. Un evento insolito legato alle arti potrebbe incantarti. Un flirt a sorpresa con qualcuno potrebbe farti battere il cuore. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Sii selettivo con chi ti circonda, non accontentandoti di ciò che sembra abbastanza vicino. Il Toro, nonostante la tua tendenza a pensare troppo, manterrà una prospettiva equilibrata uscendo all’aperto, sia letteralmente che figurativamente.

Gemelli

È il tuo buon senso che ti sta portando nella giusta direzione. Alcuni lo chiamerebbero semplicemente essere razionali. Il tuo ottimismo e la tua sete di vita incuriosiranno coloro che ti circondano. Alcuni rapporti di lavoro di successo sono in vista. Una manna o un aumento sta arrivando. Raccoglierai gli sforzi che hai seminato nei progetti passati. Gemelli, non esitare ad essere il primo a stabilire nuovi contatti e investire più tempo nelle tue relazioni affettive, mentre trovi quello che stai aspettando.

Cancro

Alcuni cancri possono incontrare nuovi volti, vedere nuovi posti o sentire cose nuove perché qualcosa di inaspettato può influenzare la tua vita quotidiana. È necessario rompere con le regole che governano l’ambiente e rivalutarle. La tua sana inclinazione per il realismo sarà un vantaggio per chi ti circonda, ma non dimenticare di sapere quando fermarti. Questo è un buon giorno per viaggiare. Devi allontanarti dalla routine quotidiana. La tua vita amorosa può essere al centro delle tue preoccupazioni, ma sono infondate.

Leone

Hai idee precise, soprattutto per i tuoi progetti di gruppo, la fortuna sarà dalla tua parte in tutte le sue varianti, Leone. Il modo in cui vedi le cose ti renderà solo più testardo, ma questo sarà comunque fortunato per te quando si tratta di finanze. Avrai bisogno di sperimentare nuovi orizzonti e avrai l’opportunità di superare un dubbio che ti pesa sulla mente. Non vedere problemi dove non ce ne sono, vai avanti senza paura.

Vergine

Oggi desideri nuove emozioni in modo da cercare persone o situazioni diverse. Rispettare le normative in senso lato vi sembrerà totalmente ingenuo. Devi distinguerti. Una migliore qualità della vita ti incoraggerà a pensare a nuove possibilità economiche. Non permettere a te stesso di sentirti in colpa. Devi agire secondo le tue idee riguardo a quella relazione che non finisce per emergere. Vergine, non copiare gli altri.

Bilancia

Questo è un giorno da assaporare. Avrai un talento per relazionarti e il tuo fascino ti aprirà tutte le porte. Se fai uno sforzo per frenare la tua impazienza, ne uscirai vincitore in tutto. Ti senti pieno di un’energia che ti spinge a fare qualcosa di costruttivo. Dai l’esempio senza forzare gli altri. Bilancia, se hai aspettato il calore della passione, otterrai più o meno il tuo desiderio. Finché sei abbastanza coraggioso da allontanarti dalla routine quotidiana. Rompere i tabù e superare i confini diventa inevitabile.

Scorpione

La pressione aumenta intorno a te. Non farti distrarre dal tuo obiettivo. Sai di essere sulla strada giusta. La tua capacità di agire per migliorare le tue condizioni di vita è molto importante. Sii ricettivo alle idee degli altri. Scorpione, se senti che la tua vita amorosa manca di ideali, non guardare troppo lontano nel futuro, non puoi forzare i tuoi istinti. Una posizione neutrale sarebbe una buona idea se sei in una relazione.

Sagittario

Oggi potresti conoscere qualcuno modesto e timido che non osa avvicinarsi immediatamente a te. Prenditi il tempo per conoscerlo prima di portarlo nella tua cerchia ristretta. Le tue qualità amorevoli interiori saranno vive e potresti persino mostrarle all’esterno. Sei fortunato ad essere in grado di esprimerti in modo semplice e aperto. Oggi, la luna ti renderà più discreto e moderato. Sagittario, qualsiasi azione tu intraprenda sarà delicata e delicata.

Capricorno

È possibile che oggi, improvvisamente, scopri l’opportunità di seguire un corso o imparare qualcosa di nuovo o ricevere una nuova formazione. Capricorno, stai proiettando i tuoi desideri sugli altri e questo non è il momento di imbarcarti in grandi discussioni. Sarebbe bello se prestassi più attenzione al tuo partner, specialmente quando si tratta di vedere le cose in modo diverso da te, non negarlo. Ora è il momento di tornare in contatto con i vecchi contatti di lavoro. La completezza sarà la chiave del successo.

Acquario

Stai vivendo la vita al massimo. Non preoccuparti troppo dei dettagli. Alcune collaborazioni redditizie saranno possibili. Basta ignorare le apparenze, sarete sorpresi. Oggi sarai bravo ad essere creativo. Non essere timido nell’esprimerti e farti conoscere, poiché ti ascolteranno. Le relazioni che attiri saranno di natura passionale. Se sei single, un incontro potrebbe spingerti sull’orlo dell’eccesso. Calore e voluttà sono nelle carte di tutti i nati sotto il segno dell’Acquario.

Pesci

Oggi il tuo partner o un amico intimo potrebbero sorprenderti. Ti stai rendendo conto degli errori del passato e dovrai fidarti di qualcuno. Non fermarti. Avrai mano libera e più fiducia da parte di chi ti circonda per poter mettere alla prova le tue teorie. Mantieni una sana distanza da certe persone e questo ti risparmierà molte complicazioni future. Se sei single, ti vengono presentati tutti i tipi di opportunità per migliorare la tua vita. Pesci, la tua eccessiva vitalità potrebbe farti esagerare l’euforia, quindi non prendere decisioni a lungo termine.