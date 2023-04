Oroscopo Branko settimanale Ariete: previsioni di amore, denaro e lavoro dal 24 al 30 aprile

È importante analizzare attentamente ogni segno, perché non solo dovresti leggere il tuo segno solare, ma dovresti anche leggere il segno occupato dalla Luna, dall’Ascendente o dai possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale.

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 24 è un momento per mantenere buoni rapporti con gli altri e chiarire alcune incomprensioni o evitare polemiche che ci portano solo a tensioni inutili.

Martedì 25, è tempo di sistemare le idee della nuova creazione per consolidare la tua personalità e le manifestazioni che fai con le persone vicine e con la famiglia.

Mercoledì 26, sono momenti di tensione sufficiente e di avere la sensibilità alla superficie. La cosa più consigliabile è rimanere calmi e in dialogo con gli altri, in modo cordiale e comprensivo.

Giovedì 27 è il momento ideale per mettere a frutto la vostra serenità e le vostre migliori capacità in materia di mantenere la cordialità e le basi necessarie per i vostri nuovi piani.

Venerdì 28, è un momento stellare per sfruttare le tue brillanti capacità e la tua esperienza per aumentare i tuoi guadagni e la tua forma di prestigio in cui hai in mente al momento.

Sabato 29 è un momento molto fortunato per mantenere la tua vitalità e contribuire con tutta l’esperienza nei progetti e nelle attività che hai in mente. Goditi tanta gioia e divertimento.

Domenica 30, la massima enfasi in questo giorno dovrebbe essere fissata sulla vostra proiezione sociale e sugli accordi con le persone fidate con cui di solito fate i vostri patti.