Oroscopo Branko settimanale dal 10 al 17 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

La nostalgia per i vecchi amori ti impedisce di valutare chi hai accanto. Anaisa ti dice di goderti il tuo presente d’amore e di non lasciarti invadere dalla malinconia o dai ricordi di vecchie relazioni. Hai tutto a portata di mano per essere felice.

Toro

Anaisa ti dice di organizzare un incontro in un posto diverso e di chiamare la tua dolce metà in qualsiasi momento della giornata per proporre un appuntamento veloce. Apri la tua mente e accetta tutti i cambiamenti che potrebbero venire perché apprezzerai molto la varietà.

Gemelli

Finalmente ammetterai che hai bisogno di una certa stabilità e di essere più impegnato con le persone che ami. Anaisa ti dice che è tempo di essere fedeli e rafforzare la tua relazione. Inoltre, rallegratevi perché qualcuno che vi ama vi farà un dono molto prezioso.

Cancro

Il messaggio d’amore di Anaisa è che sei in un momento ideale per andare avanti e vivere in armonia con il tuo partner. Saprai come illuminare l’atmosfera e aiutare la tua dolce metà a sentirsi meglio. Se sei single, preparati perché riscoprirai un vecchio amore.

Leone

Ora sei incline a vivere avventure segrete o ad essere abbagliato da una persona che non conosci bene. Anaisa ti dice di stare attento perché potresti perseguire qualche strana fantasia o desiderio. Non ripetere gli errori del passato.

Vergine

Devi recuperare la tua vita sociale e dissolvere ogni tipo di isolamento o confinamento. Anaisa ti dice che l’amore e l’amicizia evocheranno un’unione perfetta. Se sei single, preparati! Perché incontrerai speciali in un evento, accetta tutti gli inviti!

Bilancia

Se fai uno sforzo e sai come sfruttare le opportunità, ti aspetta un futuro promettente. Se siete in coppia riprenderete l’impegno e se siete single incontrerete qualcuno con intenzioni serie. Anaisa benedirà le tue relazioni romantiche e le farà durare nel tempo.

Scorpione

Anaisa ti dice di non accumulare il tuo amore o di calcolarlo. Condividi il tuo affetto e lascialo crescere perché l’affetto è come un fiore: quando inizia a sbocciare dentro di te, devi condividerlo e devi darlo. Ricorda che più dai, più l’amore cresce.

Sagittario

Anaisa ti accompagnerà in modo che tu possa goderti appieno la tua vita sessuale. Avrete la possibilità di vivere una notte di grande passione. Non fatevi trasportare dalla pigrizia e approfittate di questo momento: ora potete rimanere svegli: l’occasione vale la pena.

Capricorno

Se siete in coppia vi sentirete molto compresi e amati, e se sarete soli incontrerete qualcuno molto sensuale che vi sorprenderà sotto ogni punto di vista. Anaisa ti dice di smettere di voler controllare tutto e permettere all’amore dell’altro di nutrire e fertilizzare la tua vita.

Acquario

Anaisa dice che il contatto con l’acqua ti riempirà di erotismo, quindi indossa un costume da bagno che ti favorisce e visita una spiaggia o una piscina. Noterai che il tuo partner o quell’essere che ti attrae così tanto mostra una buona predisposizione e si adatta al tuo desiderio.

Pesci

Anaisa ti invierà la sua luce in modo che tu guardi le cose con gli occhi del cuore. Il suo messaggio per voi è che questo è un momento per godere dell’amore al massimo. Se sei single, preparati perché dopo aver vissuto un’avventura instabile finirai per innamorarti per davvero.