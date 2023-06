Oroscopo Branko settimanale dal 12 al 18 Giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario (22 Novembre – 21 Dicembre)

Voto: 6/10

La settimana potrebbe essere un po’ altalenante per te, Sagittario. Potresti sentire il bisogno di prenderti una pausa e di riflettere sulle tue priorità. È importante fare delle scelte consapevoli e di concentrarti su ciò che è veramente significativo per te. Evita di disperdere le tue energie in progetti poco rilevanti e focalizzati sulle tue mete a lungo termine.

Capricorno (22 Dicembre – 19 Gennaio)

Voto: 8/10

La determinazione e l’ambizione saranno le tue carte vincenti questa settimana, Capricorno. Sarai particolarmente motivato a raggiungere i tuoi obiettivi e potresti ottenere risultati significativi nel lavoro o negli studi. Tuttavia, cerca di non trascurare la sfera personale e di dedicare del tempo a te stesso e alle persone care. La tua perseveranza porterà grandi soddisfazioni.

Acquario (20 Gennaio – 18 Febbraio)

Voto: 7/10

Questo potrebbe essere un periodo di riflessione e di cambiamenti per te, Acquario. Potresti sentire il desiderio di allontanarti dalla routine e di esplorare nuovi orizzonti. È importante seguire le tue intuizioni e ascoltare ciò che il tuo cuore desidera. Non avere paura di seguire strade diverse e di cercare nuove opportunità. Ricorda che la tua libertà e l’autenticità sono fondamentali per la tua felicità.

Pesci (19 Febbraio – 20 Marzo)

Voto: 9/10

Questa settimana sarà piena di energia e di ispirazione per te, Pesci. Potresti sentirti particolarmente creativo e in grado di realizzare grandi cose. Non lasciare che il tuo spirito sognatore si spegne, ma metti in atto le tue idee e le tue intuizioni. Sarai in grado di attrarre le persone giuste nella tua vita e di creare connessioni significative. Il successo è a portata di mano!